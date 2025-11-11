Με 33.402 συνολικό αριθμό εισιτηρίων, η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου -όπως ήταν αναμενόμενο- τερμάτισε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, το πρώτο τετραήμερο της κυκλοφορίας της.
Ωστόσο, ένας Λάνθιμος δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι τα εισιτήρια που κόπηκαν συνολικά το προηγούμενο τετραήμερο επέστρεψαν στα γνωστά επίπεδα των 86.864, από τα 182.641 εισιτήρια που είχαν κοπεί λόγω της Γιορτής του Σινεμά.
Σε άλλα νέα, τις τρεις πρώτες θέσεις του ελληνικού box office, όπως θα παρατηρήσει κανείς, καταλαμβάνουν ισάριθμες νέες πρεμιέρες, ενώ οι παιδικές ταινίες δίνουν και πάλι βροντερό «παρών» καταλαμβάνοντας τις μισές, δηλαδή τις πέντε από τις 10 θέσεις του Top 10.
{https://youtu.be/gd28wEbg20U?si=M8nap4bSs8P-aQ7o}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025
- «Βουγονία», 104 αίθουσες, εισιτήρια 33.402 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 33.402
- «Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη», 67 αίθουσες, εισιτήρια 8.044 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 8.044
- «Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης», 72 αίθουσες, εισιτήρια 6.111 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 6.111
- «Μια Μάχη μετά την Αλλη», 29 αίθουσες, εισιτήρια 4.417 (6η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 176.107
- «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα», 40 αίθουσες, εισιτήρια 3.526 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 29.300
- «Dracula», 18 αίθουσες, εισιτήρια 3.304 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 69.492
- «Τα Κακά Παιδιά 2», 26 αίθουσες, εισιτήρια 2.868 (9η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 115.012
- «Toμ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα», 39 αίθουσες, εισιτήρια 2.831, (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 23.357
- «Μετανιώνοντας Για Σένα», 30 αίθουσες, εισιτήρια 2.763, (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 22.499
- «Ο Φίλος μου ο Ταφίτι», 52 αίθουσες, εισιτήρια 2.718 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 12.601