Ποιες ταινίες είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τετραήμερο 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025.

Με 33.402 συνολικό αριθμό εισιτηρίων, η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου -όπως ήταν αναμενόμενο- τερμάτισε στην πρώτη θέση του ελληνικού box office, το πρώτο τετραήμερο της κυκλοφορίας της.



Ωστόσο, ένας Λάνθιμος δεν φέρνει την άνοιξη, έτσι τα εισιτήρια που κόπηκαν συνολικά το προηγούμενο τετραήμερο επέστρεψαν στα γνωστά επίπεδα των 86.864, από τα 182.641 εισιτήρια που είχαν κοπεί λόγω της Γιορτής του Σινεμά.

Σε άλλα νέα, τις τρεις πρώτες θέσεις του ελληνικού box office, όπως θα παρατηρήσει κανείς, καταλαμβάνουν ισάριθμες νέες πρεμιέρες, ενώ οι παιδικές ταινίες δίνουν και πάλι βροντερό «παρών» καταλαμβάνοντας τις μισές, δηλαδή τις πέντε από τις 10 θέσεις του Top 10.

{https://youtu.be/gd28wEbg20U?si=M8nap4bSs8P-aQ7o}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 6 έως 9 Νοεμβρίου 2025