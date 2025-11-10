Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου 2025.

Τα The Beast in Me και Last Samurai Standing είναι δύο από τις νέες σειρές που δεν χάνονται αυτή την εβδομάδα στο Netflix. Όσοι θέλετε να μπείτε σε mood Χριστουγέννων, θα απολαύσετε την ταινία A Merry Little Ex-Mas, ενώ σίγουρα αξίζει μια ματιά στο ντοκιμαντέρ Eloá the Hostage: Live on TV, το οποίο ερευνά μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις ομηρίας της Βραζιλίας: την απαγωγή μιας έφηβης κοπέλας από τον πρώην φίλο της.



Οι θεατές άνω των 40, θα «συναντήσουν» ξανά τον παιδικό εαυτό τους, βλέποντας αγαπημένους χαρακτήρες της νέας εκδοχής του Sesame Street.

Σειρές του Netflix

Mrs Playmen

Κυκλοφορεί στις 12/11



Προδομένη από τον άντρα της, μια γυναίκα διευθύνει ένα περιοδικό ερωτικού περιεχομένου που γίνεται σύμβολο ενδυνάμωσης στη Ρώμη του '70. Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα.

{https://youtu.be/JqLV3_H7u34?si=gepe1QFvxbUFxIg3}

Έγκλημα στο Δελχί: Σεζόν 3 (Delhi Crime: Season 3)

Κυκλοφορεί στις 13/11

Η 3η σεζόν του Delhi Crime εμβαθύνει στο σκοτεινό υπόκοσμο του εμπορίου όπλων στη Βορειοανατολική Ινδία, ενώ παράλληλα εντοπίζει μυστηριώδεις συνδέσεις με τα φορτηγά που συνδέονται με την εξαφάνιση κοριτσιών από την προηγούμενη σεζόν.

{https://youtu.be/9I4FKW0tlFU?si=DXhxDzyKQd2Xd8Sq}

Το Τέρας Μέσα Μου (The Beast in Me)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Μια διάσημη συγγραφέας παγιδεύεται σε ένα διαστροφικό παιχνίδι με τον νέο της πλούσιο και πανίσχυρο γείτονα, ο οποίος μπορεί να είναι δολοφόνος.

{https://youtu.be/8iNHGKcP0cM?si=Y0-JR8ynEtthxTkK}

Ο Τελευταίος Επιζών Σαμουράι (Last Samurai Standing)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Μία ζωή, ένας πόντος. Ο Σούτζιρο συμμετέχει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι όπου κερδίζεις πόντους με κάθε δολοφονία. Ποιος σαμουράι θα επικρατήσει σε αυτό το μοχθηρό σχέδιο;

{https://youtu.be/eLfE-WiHAWU?si=NXAmW1LrosSZ8RbI}

Τον Ήλιο Αν Δεν Είχα Δει (Had I Not Seen the Sun: Part 1)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Όταν ένας διαβόητος κατά συρροή δολοφόνος δίνει συνέντευξη σε μια νέα γυναίκα, το παρελθόν του αποκαλύπτει βαθιά τραύματα και πόνο που σχετίζονται με τον πρώτο του έρωτα.



Πώς να Κερδίσεις το Λαχείο (How to Win the Lottery)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Απογοητευμένος από τη ζωή και τα οικονομικά του προβλήματα, ένας άντρας σχεδιάζει να κλέψει στην κλήρωση του λαχείου που μεταδίδεται τηλεοπτικά με τη βοήθεια συνεργών.

Ταινίες του Netflix

Χριστούγεννα με τον Πρώην (A Merry Little Ex-Mas)

Κυκλοφορεί στις 12/11



Ένα διαζύγιο. Ένα τελευταίο οικογενειακό ταξίδι. Αυτά θέλουν η Κέιτ κι ο Έβερετ για τα Χριστούγεννα – μα νέοι έρωτες και παλιά συναισθήματα περιπλέκουν τα σχέδιά τους.

{https://youtu.be/zLuOjCbDuwY?si=XK1eN1LhUQtlnkos}

Λεφτέρ: Η Ιστορία του Καθηγητή (Lefter: The Story of The Ordinarius)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Ένας ποδοσφαιριστής-θαύμα γίνεται διάσημος, αντιμετωπίζοντας προκαταλήψεις και εσωτερικές συγκρούσεις στην πορεία του προς την υπεροχή. Βασισμένο στη ζωή του Λεφτέρ.

{https://youtu.be/GmoXIOkteRs?si=aSAizJTwT2lItFfS}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Αμερικανοί Πεζοναύτες (MARINES)

Κυκλοφορεί στις 10/11



Σ' αυτήν την καθηλωτική στρατιωτική σειρά ντοκιμαντέρ, η 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών εκτελεί επικίνδυνες ασκήσεις μάχης στον Ειρηνικό.

{https://youtu.be/de4Mh5wYSgc?si=obBc7klXIoMcE7d_}

Ελοά η Όμηρος: Ζωντανά στην Τηλεόραση (Eloá the Hostage: Live on TV)

Κυκλοφορεί στις 12/11



Αυτό το καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ερευνά μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις ομηρίας της Βραζιλίας: την απαγωγή μιας έφηβης κοπέλας από τον πρώην φίλο της.

Netflix K&F Film

Κάνε Όνειρα (In Your Dreams)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Δύο αδέλφια ταξιδεύουν στο αλλόκοτο τοπίο των ονείρων τους, για να ζητήσουν από τον Μορφέα, που πραγματοποιεί ευχές, την τέλεια οικογένεια.

{https://youtu.be/IG1p9fhNIks?si=mE4r2kgbQ6fTZBsL}

Netflix K&F Σειρές

Sesame Street (Sesame Street: Volume 1)

Κυκλοφορεί στις 10/11



Αυτή η νέα εκδοχή της κλασικής σειράς Σουσάμι Άνοιξε περιλαμβάνει χαρακτήρες που αγαπήσατε, ενότητες που λατρέψατε – και νέους τρόπους για παιχνίδι!

Ακαδημία Μονόκερων: Κεφάλαιο 4 (Unicorn Academy: Chapter 4)

Κυκλοφορεί στις 13/11



Όταν οι εορτασμοί για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο παίρνουν άσχημη τροπή, οι ένοικοι του Ζαφειριού σώζουν την κατάσταση και ανακαλύπτουν το αληθινό πνεύμα των γιορτών.

Netflix Life Event

Τζέικ Πολ Εναντίον Τανκ Ντέιβις (Jake Paul vs. Tank Davis)

Κυκλοφορεί στις 15/11



Ο Τζέικ Πολ συγκρούεται με τον Τζερβόντα «Τανκ» Ντέιβις σ' ένα πυγμαχικό mega-event της Most Valuable Promotions ζωντανά από το Kaseya Center του Μαϊάμι.

Μην χάσετε επίσης

14/11/2025

13 Ώρες: Οι Μυστικοί Στρατιώτες της Βεγγάζης 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

15/11/2025

Operation Mistletoe

Renovation Romance

A Cinderella Christmas Ball