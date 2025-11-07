Μέτρια η πορεία της τέταρτης σεζόν του The Witcher στο Netflix μέχρι στιγμής.

Οι Έλληνες συνδρομητές του Netflix είδαν περισσότερο «Σέρρες», παρά «Witcher». Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιεύει ο streamer για την εβδομάδα από 27 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου, δηλαδή την εβοδμάδα ανοίγματος του The Wicher.



Ο Γητευτής του Λίαμ Χέμσγουορθ, ο οποίος αντικατέστησε τον Χένρι Καβίλ (δυσαρεστώντας μεγάλη μερίδα θαυμαστών της σειράς), σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση του ελληνικού Netflix, πίσω από τη δεύτερη σεζόν της σειράς «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η σειρά «Μυστική Πράκτορας».







Ο νέος Γητευτής δεν φαίνεται να έπεισε ιδιαίτερα το ευρύτερο κοινό, καθώς η τέταρτη σεζόν κατάφερε να συγκεντρώσει μόλις 7.4 εκατομμύρια προβολές και να τερματίσει δεύτερη στις αγγλόφωνες σειρές του Netflix, πίσω από το Nobody Wants Me.



Ο τέταρτος κύκλος του The Witcher μπήκε στο Top 10 σε 86 χώρες, αλλά βρέθηκε στο νούμερο ένα μόλις σε επτά χώρες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τέταρτη σεζόν είναι μικρότερη σε διάρκεια από όλες τις προηγούμενες (427 λεπτά) και έχει γυριστεί μαζί με την πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς.