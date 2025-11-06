Όλες οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά την πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Μια από τις πιο πολυαναμενόμενες και πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς, το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου κυκλοφορεί σήμερα (6/11) στα ελληνικά σινεμά και όλα δείχνουν ότι θα κάνει δυνατό άνοιγμα.



Αξίζει ακόμα να δείτε το συνταρακτικό ντοκιμαντέρ για τη Γάζα, με τίτλο Put Your Soul on Your Hand and Walk. Ένα ντοκουμέντο καταστροφής και γενοκτονίας σε απευθείας σύνδεση. Εναλλακτικά, όσοι θέλουν λίγο περισσότερο τρόμο στη ζωή τους ( πόσο πια; ), μπορούν να ρίξουν μια ματιά στο Predator: Badlands και το The Surrender.

Βουγονία (Bugonia)

Η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Γιώργο Λάνθιμο αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003.



Το Bugonia, με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, περιγράφεται ως μια ιδιόμορφη sci-fi μαύρη κωμωδία συνωμοσίας. Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.

Το σενάριο του βραβευμένου με Emmy Γουίλ Τρέισι εστιάζει σε «δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

{https://youtu.be/gd28wEbg20U?si=T3C2826wAlGTfeLW}





Κυνηγός: Επικίνδυνη Ζώνη (Predator: Badlands)

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Θήραμα, Dan Trachtenberg σάς καλωσορίζει σε έναν κόσμο πόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πρωταγωνιστές την Elle Fanning και τον Dimitrius Schuster-Koloamatangi, η ταινία διαδραματίζεται στο μέλλον, σε έναν απομακρυσμένο πλανήτη, όπου ένας νεαρός Κυνηγός (Schuster-Koloamatangi), απόκληρος της φυλής του, βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στη Thia (Fanning) και ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι αναζητώντας τον απόλυτο αντίπαλο.

{https://youtu.be/XnZHGkDB4KY?si=c6vSB22xKkxqFJ6D}





Η Τελετουργία (The Surrender)

Ένα τρομακτικό τελετουργικό. Ένα ανείπωτο πένθος. Μια τελευταία ευκαιρία για επαφή με το ακατανόητο.

Όταν ο πατριάρχης μιας οικογένειας πεθαίνει, η σχέση ανάμεσα σε μητέρα και κόρη — ήδη τεταμένη και εύθραυστη — βυθίζεται σε αχαρτογράφητα νερά.

Η μητέρα, συντετριμμένη από την απώλεια, προσλαμβάνει έναν μυστηριώδη άνδρα για να την βοηθήσει να φέρει πίσω τον σύζυγό της από τους νεκρούς.

Το τελετουργικό ξεφεύγει από κάθε έλεγχο και η «ανάσταση» που επιτυγχάνεται φέρνει μαζί της τρόμο, βία και την αποκάλυψη ενός δεσμού που πρέπει είτε να επουλωθεί… είτε να καταστραφεί οριστικά.



{https://youtu.be/_Kx1WBoTpog?si=7EzLJxSxQsI0qvid}

Christy

Η Κρίστι Μάρτιν (Σίντνεϊ Σουίνι) δεν είχε ποτέ φανταστεί μια ζωή πέρα από τις ρίζες της στη μικρή πόλη της Δυτικής Βιρτζίνια – μέχρι που ανακάλυψε πως έχει ένα μοναδικό ταλέντο: να ρίχνει γροθιές. Με οδηγό το πείσμα, την αποφασιστικότητα και μια δυνατή επιθυμία για νίκη, ρίχνεται στον κόσμο της επαγγελματικής πυγμαχίας, υπό την καθοδήγηση του προπονητή και μάνατζερ – και αργότερα συζύγου της – Τζιμ (Μπεν Φόστερ).

Όμως, όσο δυναμική και εκρηκτική κι αν είναι πάνω στο ρινγκ, οι πιο σκληρές της μάχες δίνονται έξω απ’ αυτό – με την οικογένεια, την ταυτότητά της, και μια σχέση που απειλεί να εξελιχθεί σε ζήτημα ζωής ή θανάτου.



Βασισμένη σε συγκλονιστικά αληθινά γεγονότα, η ιστορία της Κρίστι Μάρτιν είναι ένα δυνατό πορτρέτο ανθεκτικότητας, θάρρους και του αγώνα να ξαναπάρεις τη ζωή στα χέρια σου.



{https://youtu.be/NKDU6A8wdNQ?si=89ALESsfuUfAcUTY}





Κράτα την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα (Put Your Soul on Your Hand and Walk)

Το ντοκιμαντέρ Κράτα την ψυχή σου στο χέρι και περπάτα είναι μια καθηλωτική μαρτυρία για την ανθεκτικότητα της καθημερινής ζωής στην πολιορκημένη Γάζα.



Οι βιντεοκλήσεις μεταξύ της Ιρανής σκηνοθέτιδας και της πεισματικά αισιόδοξης νεαρής Παλαιστίνιας φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασόνα, λειτουργούν ως μια δυνατή ψηφιακή γραμμή ζωής και σύνδεσης με την πραγματικότητα του πολέμου, της αντίστασης και της επιβίωσης.



Ο ψηφιακός τους διάλογος μας προσφέρει μια προσωπική απεικόνιση από πρώτο χέρι της καθημερινότητας στη Γάζα.



Μια μέρα μετά την ανακοίνωση της επιλογής της ταινίας στο Φεστιβάλ Καννών, η Φάτμα σκοτώθηκε μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό στο σπίτι της. Αυτή η σπαρακτική απώλεια εμβαθύνει την επίδραση της ταινίας, που συνδυάζει την ακατέργαστη αμεσότητα με την βαθιά ανθρωπιά για να απεικονίσει τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής κατά τη διάρκεια συγκρούσεων, ιδωμένη μέσα από τα μάτια όσων είναι παγιδευμένοι σε έναν ατελείωτο κύκλο πολέμου και ζουν υπό πολιορκία.



{https://youtu.be/3j3ifrm72ZE?si=Fhh7IKViDpKLvYHU}

Συνύπαρξη, Λέμε Τώρα! (Coexistence, My Ass!)

Η ταινία παρακολουθεί τη Noam Shuster-Eliassi κωμικό και ακτιβίστρια, καθώς σατιρίζει με χιούμορ την έννοια της συνύπαρξης Ισραηλινών και Παλαιστινίων.



Aπό την προσωπική της ιστορία και το one-woman show της, αποκαλύπτει τις αντιφάσεις της πολιτικής πραγματικότητας στην περιοχή.

{https://youtu.be/dCvwEKP481A?si=X7rAsDcNwr3WHVUj}

Grand Prix: Ο Γύρος της Ευρώπης (Grand Prix of Europe)

Η Έντα, ένα νεαρό ποντίκι με μεγάλα όνειρα, αρπάζει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Γκραν Πρι, μεταμφιεσμένη ως ο ήρωάς της, Εντ. Aνταπεξέρχεται στην πρόκληση να ξεγελάσει το σαμποτάζ του αντιπάλου της και να αποδείξει ότι ακόμα και ο μικρότερος αγωνιζόμενος μπορεί να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.



{https://youtu.be/PetBMX1j4Gc?si=WqAjqqt8a5T1UKNc}