Το Dnews πρόσφερε στους αναγνώστες του διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ράφτης Κυριών» στο θέατρο Γκλόρια.

Διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ράφτης Κυριών» στο θέατρο Γκλόρια, πρόσφερε το Dnews στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» από τις 30 Οκτωβρίου.

Ο διαγωνισμός αφορά σε διπλές προσκλήσεις για την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025, ώρα έναρξης: 20.00 στο θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7.

Οι νικητές είναι οι:

Βάσω Λέλου

Δήμητρα Λαμπρινάκου

Chara Ouzounoglou

Xenia Poly Selalmatzidi

Dwra Kogiou

Nikos Papadopoulos

Porfiraki Amalia

Fani Gkioulou

Alexandros Logothetis

Ntorita Vasilopoulou

Mantha Lambrou

Panos Gekos

Georgia Dokoutsidi

Πέρσα Ζαχαράκη

Eleni Alberti

Οι νικητές ενημερώθηκαν μέσω απάντησης του Dnews στο σχόλιο τους κάτω από τη φωτογραφία του διαγωνισμού στο Facebook.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και ευχόμαστε καλή διασκέδαση στις νικήτριες και τους νικητές!





Λίγα λόγια για το έργο

Ο Ζόρζ Φεντώ, μάστορας του μηχανισμού της κωμωδίας, γράφει με τρελή νεανική διάθεση στα είκοσι δύο του χρόνια τον «Ράφτη Κυριών». Μια κωμωδία με δαιμονικό ρυθμό, συνεχόμενες ανατροπές, ακραίες παρεξηγήσεις, σασπένς και με απρόβλεπτη κωμική εξέλιξη.



Το θέμα του έργου είναι οι περιπέτειες των ανθρώπων που εγκλωβισμένοι σε μια σειρά ηθικών κανόνων δεν μπορούν να αντισταθούν στις ερωτικές επιθυμίες τους, στους ανικανοποίητους πόθους τους και να απελευθερωθούν από την δυστυχία των αυστηρών και σεμνότυφων αντιλήψεων περί ηθικής που αναπαράγει μια συντηρητική κοινωνία.



Ο ίδιος ο Φεντώ, Παριζιάνος, μποέμ και γνώστης της Γαλλικής «καλής» κοινωνίας γελάει με την υποκρισία γύρω από τους συμβατικούς γάμους και τις σεξουαλικές επιθυμίες που έρχονται να απειλήσουν τις ηθικές επιταγές. Γνωρίζει από πρώτο χέρι την επίδειξη μιας κοινωνίας «ηθικών αρχών» που χωρίς κανένα ενδοιασμό επιδίδεται σε κάθε είδους ερωτικής ακολασίας, ενώ προτάσσει προς τα έξω ένα πρόσωπο ηθικό και αμόλυντο.



Ο Φεντώ παίρνει την σκυτάλη από τον Μολιέρο που είχε εμμονή με την σάτιρα όλων των μορφών της υποκριτικής στάσης που αφορούσαν στα θέματα της ηθικής, της Θρησκείας ή της πολιτικής και με ανατρεπτική διάθεση που αγγίζει τα όρια του παράλογου διευρύνει τα όρια της κωμωδίας με στοιχεία παραδοξότητας, παραδίνοντας την σκυτάλη στο Ιονέσκο.



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας με την ιδιαίτερη ματιά του στα κείμενα και το ανατρεπτικό του χιούμορ σκηνοθετεί τον «Ράφτη Κυριών» σαν ένα κωμικό πείραμα με θέμα: Η απιστία και …πώς να την βγάλεις καθαρή!».



Σαν ένα κωμικό διαδραστικό masterclass, ένα εγχειρίδιο για «κολασμένες ψυχές» που ενώ δεν μπορούν να αντισταθούν στον πειρασμό της απιστίας ενδίδοντας στον κόσμο των φαντασιώσεών τους, με θαυμαστή μαεστρία καταφέρνουν να καλύψουν τις πράξεις τους μέσα από μια υποκριτική εικόνα αρετής και εγκράτειας και οικογενειακής ευτυχίας!

Συντελεστές



Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Σκηνικά – Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Μουσική: Βάιος Πράπας

Κίνηση: Στεφανία Σωτηροπούλου

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Άρης Κακλέας

Σχεδιασμός κομμώσεων/ Hairstyling: Θωμάς Γαλαζούλας

Σχεδιασμός μακιγιάζ : Όλγα Φαλέϊ

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επικοινωνία & Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση – Social Media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά



Παίζουν οι ηθοποιοί



Δημήτρης Μακαλιάς

Νίκη Λάμη

Στράτος Λύκος

Αθηνά Μουστάκα

Ροζαμάλια Κυρίου

Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Γιάννης Λατούσακης

Χριστίνα Θύμη



INFO



Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Αθήνα 10679

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2103600832

Ημέρες και Ώρες:

Τετάρτη & Κυριακή: 20.00

Πέμπτη & Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 & 21.00



Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α: €25

Ζώνη Β: €20, (Φοιτητικό & Άνω των 65 €18)

Εξώστης: €17



Προπώληση Εισιτήριων εδώ