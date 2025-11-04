H Γιορτή του Σινεμά στις 30 Οκτωβρίου, με εισιτήριο μόλις 2 ευρώ, έδωσε μια ανάσα στο ελληνικό box office, φέρνοντας περισσότερους θεατές στις σκοτεινές αίθουσες. Σημειώνεται ότι μόνο την Πέμπτη 30/10 κόπηκαν 116.295 εισιτήρια, ενώ το σύνολο του τετραημέρου έφτασε τα 182.641 εισιτήρια.
Παρά το προσιτό εισιτήριο, η χαμηλή προσέλευση στους κινηματογράφους παραμένει. αρκεί να ανατρέξει κανείς στο νούμερο των εισιτηρίων κατά την περσινή Γιορτή του Σινεμά (132.194) ή εκείνης του 2023 (146.112).
Σε άλλα νέα, οι πρεμιέρες της προηγούμενης Πέμπτης δεν φαίνεται να έπεισαν ιδιαίτερα τους θεατές, με εξαίρεση το «Μετανιώνοντας Για Σένα» και το παιδικό «Ο Φίλος μου ο Ταφίτι».
Όσον αφορά την κατάταξη του ελληνικού box office, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κερδίζει ξανά τη Μία Μάχη Μετά την Άλλη και περνάει πρώτος, αφήνοντας τη δεύτερη θέση για το Μετανιώνοντας για Σένα. Το Νεκρό Τηλέφωνο 2 με τον Ίθαν Χοκ, το οποίο οδηγούσε την κούρσα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, τώρα υποχωρεί στην τρίτη θέση της κατάταξης.
{https://youtu.be/9XwVpa4hoiI?si=4Sm2AQGaqu1TSb-4}
Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025
- «Μια Μάχη μετά την Άλλη», 37 αίθουσες, εισιτήρια 17.505 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 169.118
- «Μετανιώνοντας Για Σένα», 79 αίθουσες, εισιτήρια 17.033 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 17.033
- «Νεκρό Τηλέφωνο 2», 66 αίθουσες, εισιτήρια 15.207 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 50.510
- «Dracula», 44 αίθουσες, εισιτήρια 13.744 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 62.705
- «Toμ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα», 76 αίθουσες, εισιτήρια 10.444 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 20.093
- «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα», 57 αίθουσες, εισιτήρια 9.936 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 25.413
- «Ο Φίλος μου ο Ταφίτι», 66 αίθουσες, εισιτήρια 9.397 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 9.397
- «Τα Κακά Παιδιά 2», 52 αίθουσες, εισιτήρια 7.458, (9η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 112.009
- ««Chainsaw Man – Η Ταινία: Reze Arc», 45 αίθουσες, εισιτήρια 7.054, (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 16.649
- «Η Κατάρα του Σέλμπι Οουκς», 37 αίθουσες, εισιτήρια 6.864 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 11.447