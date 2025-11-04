Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τετραήμερο 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025.

H Γιορτή του Σινεμά στις 30 Οκτωβρίου, με εισιτήριο μόλις 2 ευρώ, έδωσε μια ανάσα στο ελληνικό box office, φέρνοντας περισσότερους θεατές στις σκοτεινές αίθουσες. Σημειώνεται ότι μόνο την Πέμπτη 30/10 κόπηκαν 116.295 εισιτήρια, ενώ το σύνολο του τετραημέρου έφτασε τα 182.641 εισιτήρια.



Παρά το προσιτό εισιτήριο, η χαμηλή προσέλευση στους κινηματογράφους παραμένει. αρκεί να ανατρέξει κανείς στο νούμερο των εισιτηρίων κατά την περσινή Γιορτή του Σινεμά (132.194) ή εκείνης του 2023 (146.112).

Σε άλλα νέα, οι πρεμιέρες της προηγούμενης Πέμπτης δεν φαίνεται να έπεισαν ιδιαίτερα τους θεατές, με εξαίρεση το «Μετανιώνοντας Για Σένα» και το παιδικό «Ο Φίλος μου ο Ταφίτι».



Όσον αφορά την κατάταξη του ελληνικού box office, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κερδίζει ξανά τη Μία Μάχη Μετά την Άλλη και περνάει πρώτος, αφήνοντας τη δεύτερη θέση για το Μετανιώνοντας για Σένα. Το Νεκρό Τηλέφωνο 2 με τον Ίθαν Χοκ, το οποίο οδηγούσε την κούρσα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, τώρα υποχωρεί στην τρίτη θέση της κατάταξης.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025