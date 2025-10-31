Τον Νοέμβριο θα έχουμε πολλούς και καλούς λόγους για να πάμε μια βόλτα από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοινώνει το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο τον μήνα Νοέμβριο (01-30/11/25).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών - από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους- και περιλαμβάνει αθλητικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες, εργαστήρια, ομιλίες, ξεναγήσεις και εικαστικές εκθέσεις.



Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των δωρεάν εκδηλώσεων

Εκθέσεις

Simone Leigh: Ανατομία της Αρχιτεκτονικής

Μέχρι την Τετάρτη 5/11

06.00-00.00

ΑΓΟΡΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έκθεση με έργα της διεθνώς καταξιωμένης Αφροαμερικανίδας γλύπτριας, Simone Leigh. Τρία εμβληματικά γλυπτά από μπρούντζο ξεδιπλώνουν το πολύπλευρο έργο της καλλιτέχνιδας, που στον πυρήνα του έχει τη διαρκή διερεύνηση της μαύρης γυναικείας ταυτότητας και των προσλήψεών της.



Claudia Wieser: Surroundings

Μέχρι την Κυριακή 16/11

06.00-00.00

ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ



Η εικαστική καλλιτέχνιδα Claudia Wieser, δημιούργησε γεωμετρικά γλυπτά ειδικά για να παρουσιαστούν στο ΚΠΙΣΝ, τα οποία αντλούν έμπνευση από τον Μοντερνισμό και εξετάζουν τo σημείο τομής της τέχνης με τα χρηστικά αντικείμενα -της αισθητικής και της λειτουργικότητας, εκεί, όπου η τέχνη, άλλη μια φορά, συναντιέται με τον δημόσιο χώρο.



Hypercomf | Marine Caves & Benthic Terrazzo

Έκθεση σε συνεργασία με την ARTWORKS

Μέχρι την Κυριακή 9/11

06.00-00.00

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Hypercomf παρουσιάζει είκοσι τυπώματα από τη σειρά Benthic Terrazzo. Το έργο εξερευνά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα σήμερα και τις απειλές που προκύπτουν για το μέλλον, συνδυάζοντας επιστημονική έρευνα πεδίου, κινηματογραφική παραγωγή, σχεδιασμό πρωτοτύπων και δημόσια εργαστήρια. Στόχος είναι να ενισχυθεί η κατανόηση του ανθρώπινου αντίκτυπου στον ωκεανό και να αναζητηθούν λύσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας.



100 χρόνια Takis

Μέχρι την Κυριακή 31/05

06.00-00.00

ΜΙΚΡΗ ΑΓΟΡΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το εμβληματικό Αιολικό του διεθνώς καταξιωμένου εικαστικού Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης, 1925-2019) παρουσιάζεται στη Μικρή Αγορά του ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Takis - Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη και τις Επιστήμες (ΚΕΤΕ), στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννηση του καλλιτέχνη.





Στίβος Αθλητισμός & Ευεξία για παιδιά

Kids Running Team

ΣΑΒ 1, 8, 15, 22, 29

10.30-11.30

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, συνδυάζει μια σειρά από στοχευμένες προπονήσεις και διασκεδαστικά παιχνίδια για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της αντοχής και της τεχνικής του τρεξίματος. Ταυτόχρονα, η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτοπειθαρχίας, της συνεργασίας και του αγωνιστικού πνεύματος μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων και στόχων.

Με σειρά προτεραιότητας



Mini Tennis

ΣΑΒ 1, 8, 15, 22, 29

ΚΥΡ 2, 9, 16, 23, 30

16.00-19.00

Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν το τένις, μέσω μιας καινοτόμου και διασκεδαστικής μεθόδου, με αφετηρία το παιχνίδι και κατάλληλα διαμορφωμένες δραστηριότητες. Κάθε Κυριακή, Blind Tennis για παιδιά με προβλήματα όρασης.



Με ηλεκτρονική προεγγραφή.



Football Skills

ΔΕΥ 3, 10, 17, 24

ΤΕΤ 5, 12, 19, 26

ΠΑΡ 7, 14, 21, 28

18.00-20.00



Η δραστηριότητα έχει στόχο την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της ειδικής φυσικής κατάστασης καθώς και των κανονισμών του ποδοσφαίρου μέσα από διασκεδαστικά ομαδικά και ατομικά παιχνίδια με ή χωρίς μπάλα.

Με σειρά προτεραιότητας



Mini Volley

ΤΡΙ 4, 11, 18, 25

ΠΕ 6, 13, 20, 27

17.00-19.00



Το ολυμπιακό άθλημα της πετοσφαίρισης ενισχύει τις αρχές της συνεργασίας, της ομαδικότητας και της βελτίωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως η υποδοχή και η ρίψη μπάλας μέσα από την εξάσκηση τριών βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων: α) τη μετωπική πάσα β) τη μανσέτα γ) το σερβίς από κάτω.



Με σειρά προτεραιότητας



Mini Basket

ΤΡΙ 4, 11, 18, 25

ΠΕ 6, 13, 20, 27

19.00-21.00



Η καλαθοσφαίριση ως ομαδικό άθλημα συνεισφέρει στην ανάπτυξη των στοιχείων της κοινωνικότητας και της συντροφικότητας των παιδιών, παράλληλα με τη φυσική βελτίωση διαφόρων ικανοτήτων τους. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν basket μέσα από το ομαδικό παιχνίδι, ενώ θα βελτιώσουν και θα αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες.



Με σειρά προτεραιότητας





Ξέφωτο - Αθλητισμός & Ευεξία για παιδιά και ενήλικες

Fun Dance

ΚΥΡ 9, 23

13.00-14.00



Μικροί και μεγάλοι ακολουθούν τον ρυθμό και τα βήματα της δυναμικής και ευφάνταστης χορογραφίας που υποδεικνύει η ομάδα χορού και αφήνουν το σώμα τους να εκτονωθεί και να εκφραστεί.



Με σειρά προτεραιότητας

Υπαίθριος χώρος λεωφορείων - Αθλητισμός & Ευεξία για παιδιά και ενήλικες

Roller Skates για όλους

ΚΥΡ 9, 23

12.00-14.00



Ψυχαγωγία, γυμναστική ή μεταφορικό μέσο; Τα πατίνια είναι όλα αυτά μαζί! Μέσα από τα αυτοτελή, εισαγωγικά μαθήματα του ΚΠΙΣΝ, μικροί και μεγάλοι θα εξασκήσουν την ισορροπία τους κάνοντας βόλτες με πατίνια!

Με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Ξέφωτο - Αθλητισμός & Ευεξία για οικογένειες

Family Yoga

ΣΑΒ 22

12.00 – 13.00



Μια πρωτότυπη αθλητική δράση για οικογένειες που στόχο έχει να ενισχύσει τη σχέση γονέα και παιδιού μέσα από αρμονικές ασκήσεις συνεργασίας.

Με σειρά προτεραιότητας

Ξέφωτο - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Tai Chi (πρωί)

ΣΑΒ 1, 8, 15, 22, 29

08:30-09:45

Μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, προσφέρει στους ασκούμενους/στις ασκούμενες εσωτερική ηρεμία και δύναμη, βελτιώνει την ισορροπία τους και μειώνει το στρες. Όλες οι κινήσεις είναι κυκλικές και συνεχείς, με ήπιο ρυθμό εναλλαγής, και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές.

Με σειρά προτεραιότητας.





Στίβος - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

SNFCC Running Team (πρωί)

ΣΑΒ 1, 8, 15, 22, 29

08.30-10.00

Η ομάδα του SNFCC Running Team συνδυάζει προπόνηση και διασκέδαση! Βάζει στόχους, βελτιώνει τις ατομικές επιδόσεις και τις ικανότητές των συμμετεχόντων στην αερόβια άσκηση, ενώ δίνει και την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρέχοντας κάθε γωνιά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος!

Με σειρά προτεραιότητας.

Ξέφωτο - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Ετοιμαζόμαστε για Μαραθώνιο: run, stretch & prep

ΚΥΡ 2

08.40-10:15

Μία πρωινή προπόνηση τρεξίματος, παρέα με την ομάδα του SNFCC Running Team! Η προπόνηση περιλαμβάνει αρκετές διατάσεις και συμβουλές για τη συμμετοχή σε μία από τις 3 διαδρομές της διοργάνωσης του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας (5, 10 ή 42 χιλιόμετρα).





Υπαίθριος χώρος αθλοπαιδιών - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Αθλητισμός για Όλους

ΚΥΡ 2, 16, 30

11.00-13.00

Η αθλητική δραστηριότητα παρουσιάζει μία σειρά από παραολυμπιακά αθλήματα και προσκαλεί παιδιά και ενήλικες, καθώς και ομάδες ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν σε ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα μαζί με τους φίλους και τους συνοδούς τους. Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας, μέσα από τη καθοδήγηση εξειδικευμένων Καθηγητών Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, τα παιδιά και οι ενήλικες, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες, καθώς και να γνωρίσουν νέα αθλήματα που θα κερδίσουν το ενδιαφέρον τους.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Στίβος - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Σύμβουλος Άσκησης

ΔΕΥ 3, 10, 17, 24

ΤΡΙ 4, 11, 18, 25

ΤΕΤ 5, 12, 19, 26

ΠΕ 6, 13, 20, 27

ΠΑΡ 7, 14, 21, 28

07.00-10.00



Καθηγητές φυσικής αγωγής δίνουν συμβουλές και καλές πρακτικές για ατομικά προγράμματα αερόβιας άσκησης, μυϊκής ενδυνάμωσης, ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας. Η δραστηριότητα υλοποιείται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή εκγύμναση. Με σειρά προτεραιότητας.

Ξέφωτο - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Yoga στο Πάρκο (απόγευμα)

ΔΕΥ 03, 10, 17, 24

ΠΑΡ 07, 14, 21, 28

18.00-19.15

Υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών φυσικής αγωγής και μέσα από μια σειρά ασκήσεων και τεχνικών αναπνοής, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες ενδυναμώνουν το σώμα τους, βελτιώνουν την ισορροπία τους, ενισχύουν την αυτοσυγκέντρωση και χαλαρώνουν.

Με σειρά προτεραιότητας



Mat Pilates (απόγευμα)

ΤΡΙ 4, 11, 18, 25

ΠΕ 6, 13, 20, 27

18.00-19.00



Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος αναπνοής, ορθοσωμία, ισορροπία, ευλυγισία και ενδυνάμωση του κέντρου του σώματός είναι μερικά από τα οφέλη του προγράμματος Pilates. H ήπια έως και μέτριας έντασης άσκηση βοηθάει να αφυπνιστεί το σώμα και να αναζωογονηθεί το πνεύμα.



Με σειρά προτεραιότητας

Στίβος - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

SNFCC Running Team (απόγευμα)

ΤΡΙ 4, 11, 18, 25

ΠΕ 6, 13, 20, 27

19.30-21.00



Η ομάδα του SNFCC Running Team συνδυάζει προπόνηση και διασκέδαση! Βάζει στόχους, βελτιώνει τις ατομικές επιδόσεις και τις ικανότητές των συμμετεχόντων στην αερόβια άσκηση, ενώ δίνει και την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρέχοντας κάθε γωνιά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος!

Με σειρά προτεραιότητας

Ξέφωτο - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Mat Pilates (πρωί)

ΤΕΤ 5, 12, 19, 26

08.30-09.30



Αυτοσυγκέντρωση, έλεγχος αναπνοής, ορθοσωμία, ισορροπία, ευλυγισία και ενδυνάμωση του κέντρου του σώματός είναι μερικά από τα οφέλη του προγράμματος Pilates. H ήπια έως και μέτριας έντασης άσκηση βοηθάει να αφυπνιστεί το σώμα και να αναζωογονηθεί το πνεύμα.



Με σειρά προτεραιότητας

Στίβος - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Tai Chi (απόγευμα)

ΤΕΤ 5, 12, 19, 26

19.00-20.15

Μια αρχαία κινέζικη πολεμική τέχνη, προσφέρει στους ασκούμενους/στις ασκούμενες εσωτερική ηρεμία και δύναμη, βελτιώνει την ισορροπία τους και μειώνει το στρες. Όλες οι κινήσεις είναι κυκλικές και συνεχείς, με ήπιο ρυθμό εναλλαγής, και συνοδεύονται από βαθιές αναπνοές.

Με σειρά προτεραιότητας.

Maker Space - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες

Μαθήματα Α’ Βοηθειών

ΤET 12

18.00-19.30



Σε αυτή τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση ανακοπής με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, την αναγνώριση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και την αντιμετώπιση κρουσμάτων πνιγμού και πνιγμονής.

Με ηλεκτρονική προεγγραφή

Στίβος - Αθλητισμός & Ευεξία για ενήλικες 60+

Άσκηση, Μνήμη και Ισορροπία

ΤΡΙ 4, 11, 18, 25

ΤΕΤ 5, 12, 19, 26

ΠΕ 6, 13, 20, 27

10.00-10.50



Ένα πρόγραμμα σωματικής και νοητικής άσκησης για άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε καλές πρακτικές εξάσκησης βασικών θέσεων των κινητικών λειτουργιών. Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα εξάσκησης σε άτομα που θέλουν να ασκηθούν νοητικά σε επίπεδο πρόληψης ή ακόμη και άτομα που αντιμετωπίζουν διαταραχή της μνήμης ή και άλλων γνωστικών λειτουργιών.



Με σειρά προτεραιότητας





Maker Space - Eργαστήρια για παιδιά



Γνωριμία με το σκάκι

ΚΥΡ 2, 16

17.00-18.45



Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Υποδοχή ΕΒΕ - Eργαστήρια για παιδιά

Ένα δοχείο για μένα – Η τέχνη της μικρογλυπτικής

ΚΥΡ 2

11.00-13.00

Το εργαστήριο εμπνέεται από τη γλυπτική πρακτική της Simone Leigh, όπου η μορφή του δοχείου γίνεται μεταφορά για το σώμα, τη φροντίδα και τη δύναμη που γεννιέται μέσα από την κοινότητα. Τα παιδιά καλούνται να πειραματιστούν με το σχήμα, την ισορροπία και την υλικότητα, δημιουργώντας ελαφριά δοχεία από σύρμα, ύφασμα και ευτελή υλικά που μεταμορφώνονται σε προσωπικές μικρο-γλυπτικές φόρμες. Μέσα από τη διαδικασία του τυλίγματος, του δεσίματος και της σύνθεσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα επαναπροσεγγίσουν τη γλυπτική ως πράξη φροντίδας και χειρονομία συνύπαρξης.



Με σειρά προτεραιότητας.

Αγορά - Eργαστήρια για οικογένειες

Gumboot Dance and Click Songs

ΚΥΡ 2

12.00 – 14.30

Το εργαστήριο εστιάζει στη συλλογική εμπειρία της αφρικανικής διασποράς, όπως αναδεικνύεται μέσα από τα έργα της έκθεσης «Ανατομία της Αρχιτεκτονικής». Μέσα από τη φωνή, την κίνηση και τον ρυθμό, τα μέλη της ομάδας The Gumboot Trio βοηθούν τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες να συνδεθούν με τις άγνωστες αφηγήσεις, να αφουγκραστούν το σώμα τους και να επικοινωνήσουν με αυτό. Θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν την ιστορία και τα βασικά μοτίβα του Gumboot χορού της Νότιας Αφρικής, που διαμόρφωσε και επηρεάζει ακόμα τη γυναικεία ταυτότητα, και να ανακαλύψουν τις παραδόσεις του click τραγουδιού και τον τρόπο με τον οποίο η μαύρη εμπειρία του Απαρτχάιντ συνδέεται με τα γλυπτά της Simone Leigh και τον ρόλο των γυναικών.





Αγορά - Eργαστήρια για ενήλικες

Λέσχη Ακρόασης: Η γυναικεία ταυτότητα μέσα από την Αφροαμερικάνικη μουσική παράδοση

ΚΥΡ 2

17.00 – 19.00

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Φλωράκης συντονίζει μια Λέσχη Ακρόασης αντλώντας έμπνευση από το πολύπλευρο εικαστικό έργο της Simone Leigh, που διευρύνει διαρκώς τη μαύρη γυναικεία ταυτότητα και τις προσλήψεις της, εμβαθύνοντας στις επιρροές της αφρικανικής τέχνης και παράδοσης.



Με σειρά προτεραιότητας

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ (σημείο συνάντησης) - Ξεναγήσεις για ενήλικες 65+

Περίπατος στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Μνήμη και Αισθήσεις

ΔΕΥ 10

11:00–12:00



Το ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών διοργανώνουν για τρίτη χρονιά ένα δημιουργικό, ψυχαγωγικό περίπατο για ανθρώπους άνω των 65 ετών που θέλουν να ενισχύσουν τη μνήμη τους. Τα καλέσματα σε περίπατο εμπλουτίζονται, καθώς οι ξεναγήσεις στο μεσογειακό περιβάλλον και στους χώρους του Πάρκου εμπνέουν ασκήσεις διπλού έργου: Ένα πλήρες πρόγραμμα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης που θέτει σε λειτουργία την αφή, την οσμή, την όραση, την ακοή τους.

Με προεγγραφή.

Πύργος βιβλίων - Διαλέξεις & Ομιλίες

Συζήτηση: Όλα για τον Μαραθώνιο

ΤΕΤ 5

18.30-21.00



Με αφορμή τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας | Sports Excellence της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, διοργανώνει ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Όλα για τον Μαραθώνιο» στον Πύργο Βιβλίων του ΚΠΙΣΝ. Έμπειροι προπονητές, κορυφαίοι πρωταθλητές Μαραθωνίου και επιστημονικά στελέχη του Sports Excellence θα μοιραστούν γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές συμβουλές για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στους αγώνες δρόμου. Θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν την προπόνηση, τη στρατηγική αγώνα, τη διατροφή, την αποκατάσταση και τη διαχείριση της ψυχολογίας.

Με σειρά προτεραιότητας



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Καθώς οι αθλητικές δράσεις πραγματοποιούνται σε εξωτερικό χώρο, σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να ακυρωθούν ή να αλλάξουν τοποθεσία.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή τους (πιθανή μεταφορά δράσεων σε άλλο σημείο ή ακύρωσης λόγω καιρικών συνθηκών), μείνετε συντονισμένοι στο snfcc.org ή επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 216 8091000.