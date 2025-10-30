Tην Κυριακή πάμε μια βόλτα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους εντελώς δωρεάν.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Θυμίζουμε ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους, όπερ σημαίνει ότι από τον Νοέμβριο ξεκινούν και πάλι οι δωρεάν Κυριακάτικες βόλτες μας σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Ως εκ τούτου, η Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 θα είναι η πρώτη Κυριακή που επιστρέφει το εν λόγω μέτρο για τη νέα χειμερινή σεζόν.



Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ελεύθερη στις εξής ημερομηνίες:

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μουσεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ. είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου.

Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου για όλους τους επισκέπτες η 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή), η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς) και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).





ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διάταξη για ελεύθερη είσοδο.

Ο επίσημες ημέρες δωρεάν εισόδου του Μουσείου Ακρόπολης είναι οι εξής: