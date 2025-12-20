Οι προτάσεις μας για δωρεάν έξοδο στις γειτονιές της χριστουγεννιάτικης Αθήνας.

Aπό αυτό το Σαββατόκυριακο, η Αθήνα μπαίνει για τα καλά σε ρυθμούς Χριστουγέννων στήνοντας λαμπερά πάρτι, εκδηλώσεις για όλους, εκπλήξεις και happenings σε κάθε γειτονιά και πλατεία.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, για ένα ολόκληρο βράδυ, η πόλη μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή σκηνή, από το Μοναστηράκι και την πλατεία Βικτωρίας μέχρι τη Λαμπρινή, το Παγκράτι, την Ερμού και την Ομόνοια. Μουσικά σχήματα, street parties, τζαζ, κλασική μουσική, χορός, γιόγκα και θεματικά events θα γεμίσουν με λάμψη και ήχους τις γειτονιές της πόλης, καθώς η πρωτεύοσα μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα.



Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών, δρώμενα για μικρούς και μεγάλους και δωρεάν βόλτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.

Χριστουγεννιάτικη Αγορά, Πλατεία Κοτζιά

Από τις 20 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 6 Ιανουαρίου 2026, η πλατεία Κοτζιά φιλοξενεί για πρώτη φορά μία μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, ενταγμένη στο επίσημο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. Καθημερινά, 12:00 – 21:00, η πλατεία του Δημαρχείου μεταμορφώνεται σε έναν ολοκαίνουργιο γιορτινό προορισμό, όπου όλοι και όλες ζουν την πιο χριστουγεννιάτικη εμπειρία της πόλης.

Τα επίσημα εγκαίνια της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 13:00, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παρουσιαστές της γιορτινής εκδήλωσης, θα είναι η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Παναγιώτης Μπουγιούρης.

Από τις 12:00 έως τις 16:00, η πλατεία Κοτζιά γεμίζει χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τον Easy 97.2, αλλά και από ρυθμό και κίνηση. Οι «μολυβένιοι στρατιώτες» της Toy Soldier Christmas Band περιπλανώνται με πνευστά και κρουστά και προετοιμάζουν το κλίμα. Παράλληλα, οι «Εναερίτες» του Bubble Parade δημιουργούν μια συμμετοχική εικαστική παρέλαση με φυσαλίδες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η μουσική αποτελεί βασικό στοιχείο της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς στην πλατεία Κοτζιά. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί από τον Easy 97.2, τον 96.9 Rock FM, τον Voice 102.5, τον Kosmos 93.6 και τον σταθμό της πόλης, Αθήνα 98.4, εναλλάσσονται καθημερινά στο «Music Corner» της πλατείας, συνθέτοντας ένα ζωντανό γιορτινό soundtrack.

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα δώσει το σύνθημα της εκκίνησης μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας (Αθηνάς 63) για το Athens Santa Run 2025, το πιο γιορτινό δρομικό δρώμενο της πόλης.

Η δράση είναι ανοιχτή για όλους, μικρούς και μεγάλους, καθώς και για τους τετράποδους φίλους μας. Η διαδρομή, 2,8χλμ., ξεκινά και καταλήγει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών. Περνά από Αθηνάς, Μοναστηράκι, δεξιά στην Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Πειραιώς και Ομόνοια.

Επίσης, την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, ο easy 97.2 φέρνει στην Πλατεία Κοραή, στο κέντρο της Αθήνας, ένα μοναδικό Disco Snow Party γεμάτο μουσική, εκπλήξεις και… χιόνι! Χιονονιφάδες, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα κι αγαπημένες επιτυχίες των 80’s, 90’s και 00’s θα κατακλύσουν τον χώρο -από τις 18:00- δημιουργώντας την τέλεια εμπειρία για όσους βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας!

Σάββατο 20.12.2025

12:00 – 19:00 | Μουσική από τον Easy 97.2 FM

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Ώρα για χριστουγεννοστόλισμα | Για παιδιά 3– 12 ετών µε τους συνοδούς τους

12:00 – 16:00 | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

12:45 – 13:20 | Toy Soldier Christmas Band

13:00 | Εγκαίνια Χριστουγεννιάτικης Αγοράς από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα. Παρουσιάζουν οι Νικόλ Δημητρακοπούλου & Παναγιώτης Μπουγιούρης

13:15 – 14:45 | Bubble parade από τους Le Petite Marguerite: Εναερίτες

13:45 – 14:15 | Toy Soldier Christmas Band

19:00 – 21:00 | Music Corner | Easy 97.2 | DJ Set από τον ραδιοφωνικό παραγωγό Νίκο Μάντζο

Κυριακή 21.12.2025

10:00 | Athens Santa Run

9:00 – 12:00 | Music Corner | 96.9 Rock FM | DJ Set από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς Αλέξανδρο Βραχωρίτη και Τάσο Καρατζή

12:00 – 16:00 | Kids Corner | Το φως των Χριστουγέννων | Για παιδιά 3-12 ετών µε τους συνοδούς τους

13:30 – 15:30 | Face painting με την ομάδα «Μουτζούρες»

AI Christmas Orchestra στις γειτονιές της πόλης

Από Κυριακή 21.12.2025 έως Κυριακή 04.01.2026, η μουσική συναντά την τεχνητή νοημοσύνη και γεμίζει τις πλατείες της Αθήνας με φως, ήχο και γιορτινή μαγεία.

Tην Κυριακή 21.12.2025 δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Μεσολογγίου και στην Πλατεία Πηνελόπης Δέλτα (Ελληνορώσων).

Ώρες διεξαγωγής: 17:00 – 21:00.

Η Αθήνα γιορτάζει τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους

Την παραμονή της μεγαλύτερης νύχτας της χρονιάς, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Αθήνα μεταμορφώνεται σε έναν αστικό καμβά φωτός και ήχου. Pop-up σκηνές θα αναδύονται σε κάθε γωνιά, φιλοξενώντας μια μοναδική «αστερόσκονη» από αγαπημένους καλλιτέχνες. Το σκοτάδι γίνεται το σκηνικό και δημόσιες πλατείες, πάρκα, πεζόδρομοι και στοές ζωντανεύουν με την ενέργεια του χειμερινού ηλιοστασίου—φέρνοντας την υπόσχεση της ανανέωσης και της νέας αρχής.



Το πρόγραμμα

Pizza Out of the Box – Χριστουγεννιάτικο λάτιν πάρτι, στον Κεραμεικό | Ώρα: 14.30

Πρωτογένους Street Party | Ώρα: 17.00

Λαμπρινή Street Party | Ώρα: 19.00

Night Yoga, στο Πάρκο Ριζάρη | Ώρα: 19.00

Αγία Φανφάρα από το Μοναστηράκι έως την Πλατεία Αβησσυνίας | Ώρα: 19.30

Melachrinos Velenzas: A Christmas Piano Story, στην Πλατεία Βικτωρίας | Ώρα: 19.30

Alexandros Affolter Quartet – Sinatra with a Twist, στο Παγκράτι | Ώρα: 20.00

Darkest Night Brightest Vibe (Moxy x En Lefko Xmas Party)| Ώρα: 20.00

The Storyville Ragtimers, στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου | Ώρα: 21.00

De Profundis, στον πεζόδρομο της Ερμού | Ώρα: 21.00

Xριστουγεννιάτικο Χωριό, Πεδίον του Άρεως

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου (19:30), η Όλγα Βενέτη και ο Παντελής Θαλασσινός ενώνουν τις φωνές τους σε μια ατμοσφαιρική, γιορτινή συναυλία. Μελωδίες γεμάτες Ελλάδα, τραγούδια–σταθμούς και ζεστές ερμηνείες δημιουργούν μια μαγική βραδιά, ιδανική για χειμωνιάτικη βόλτα στο πάρκο. Μουσική που σε ταξιδεύει, κάτω από τα φωτάκια του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Την Κυριακή 21/12 (19:30) θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με τους Γιώτα Νέγκα, Μελίνα Κανά, Κώστα Καλδάρα και Γιάννη Διονυσίου.





Τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα που αγαπήθηκαν από γενιές ζωντανεύουν στην κεντρική σκηνή, σε ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα. Οι καλλιτέχνες του προγράμματος (Γιώτα Νέγκα, Μελίνα Κανά, Κώστας Καλδάρας, Γιάννης Διονυσίου) ερμηνεύουν κλασικά λαϊκά και έντεχνα κομμάτια του συνθέτη, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, ιστορία και συναίσθημα. Ιδανική κυριακάτικη έξοδος για όσους αγαπούν το καλό ελληνικό τραγούδι.

XMAS Creators’ Market, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Από τις 20 έως τις 23 Δεκεμβρίου, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης υποδέχεται το Χριστουγεννιάτικο Creators’ Market by Frau.les, μια γιορτή αφιερωμένη στα handmade προϊόντα και την εναλλακτική χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Στο market θα συμμετέχουν τριάντα δημιουργοί, προσεκτικά επιλεγμένοι για την ποιότητα, την πρωτοτυπία και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των προϊόντων τους. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν χειροποίητα και μοναδικά αντικείμενα, από κοσμήματα, ρούχα και αξεσουάρ μέχρι αντικείμενα design και τέχνης – ιδανικά για χριστουγεννιάτικα δώρα με προσωπικότητα.

Παράλληλα, στον χώρο θα λειτουργούν γευστικές γωνιές με burgers και cookies, ενώ τα bars θα προσφέρουν hot chocolate, cocktails και μπύρες. Τη μουσική ατμόσφαιρα του τετραημέρου θα συμπληρώνουν DJ sets όλες τις ημέρες, δημιουργώντας ένα ιδανικό γιορτινό σκηνικό.

Το Σαββατοκύριακο, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μια σειρά από workshops και δράσεις, καθώς και με τη συμμετοχή tattoo artists, tooth gem specialists, nail artists και piercers, προσκαλώντας το κοινό να πειραματιστεί, να μάθει και να ανανεωθεί λίγο πριν τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές.

Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 21:00, Αίθριο, Μεγάλο Φ, Μικρό φ.

Χριστουγεννιάτικος Κόσμος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αgora Happenings

Φέτος τα Χριστούγεννα, η Αγορά του ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό σκηνικό γιορτής, γεμάτο μουσική, χορό, δημιουργικά εργαστήρια και απρόσμενα pop-up events που βάζουν μικρούς και μεγάλους στον παλμό των εορτών!

Σάββατο 20/12

11.30 Χριστουγεννιάτικες κιθαριστικές μελωδίες από το μουσικό σύνολο “Athena“ του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης

13.30 Μουσικές Χριστουγέννων από την Χορωδία και Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης

20.00 Χριστουγεννιάτικα και Jazz Κομμάτια από το την ομάδα Jazz #9 του Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Κυριακή 21/12

12.00 Παιδική Χορωδία ΕΛΣ

12.20 Διαπολιτισμική Χορωδία ΕΛΣ

17.00 Μουσικές Χριστουγέννων από την χορωδία αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου Ιλίου «EvSensus Singers»

17.30 Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από την Νεανική Ορχήστρα Ιωνικού Συνδέσμου Νέας Ιωνίας

A cosmic sound corner by SNFCC Youth Council

Τις γιορτές, η ανάγκη για ηρεμία και ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Μακριά από τον θόρυβο και την ένταση, το SNFCC Youth Council δημιουργεί ένα σημείο συνάντησης με μουσική και φως, στον Μεσογειακό Κήπο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Σε διάλογο με το Whale Galaxy, την φωτιστική εγκατάσταση που απλώνεται πάνω από τους επισκέπτες σαν γαλαξιακή μάζα, το «A cosmic sound corner» προτείνει μια παύση. Μια γωνιά στον χωροχρόνο για να σταθούμε και να συνδεθούμε μέσα από τη μουσική.

Στις 20 και 26 Δεκεμβρίου, από 20.00 έως 22.00, παρουσιάζονται δύο live set με απαλές μελωδίες, στιγμές ησυχίας και μια ανοιχτή πρόσκληση για όσα θέλουν να κάνουν ένα διάλειμμα και να ακούσουν πραγματικά.

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.