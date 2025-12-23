Ο CEO της Ryanair έχει κηρύξει πόλεμο σε πλατφόρμες τύπου booking κατηγορώντας τη βιομηχανία των ταξιδιωτικών πρακτορείων ότι εξαπατά και εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές, επιβάλλοντας πρόσθετες χρεώσεις και προσαυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων. Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού δεν συμφωνεί.

Πρόστιμο-μαμούθ ύψους 256 εκατ. ευρώ επέβαλε στη Ryanair η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού, κατηγορώντας τη χαμηλού κόστους αεροπορική για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και για σκόπιμες πρακτικές που περιόριζαν τη δυνατότητα διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτορείων - όπως Booking.com, Kiwi και Kayak - να πωλούν εισιτήρια της εταιρείας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η Ryanair εφάρμοσε από τον Απρίλιο του 2023 έως τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2025 μια «καταχρηστική και συστηματική στρατηγική», επιβάλλοντας τεχνικά εμπόδια τόσο στα πρακτορεία όσο και στους επιβάτες, με στόχο να κατευθύνει τις πωλήσεις αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της.

Η πρακτική αυτή, όπως αναφέρει η Αρχή, αποδυνάμωσε τον ανταγωνισμό, καθώς εμπόδιζε τη διάθεση εισιτηρίων της Ryanair σε συνδυασμό με πτήσεις άλλων αεροπορικών εταιρειών και πρόσθετες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει άμεσα κατά της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την «νομικά εσφαλμένη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι, υπερασπίστηκε τη στρατηγική της, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά των διαδικτυακών πρακτορείων, τα οποία έχει επανειλημμένα αποκαλέσει «πειρατές», κατηγορώντας τα ότι επιβαρύνουν τους καταναλωτές με κρυφές χρεώσεις και υπερτιμολογήσεις.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, η Ryanair είχε επιβάλει πρόσθετες διαδικασίες, όπως ελέγχους μέσω αναγνώρισης προσώπου για επιβάτες που αγόραζαν εισιτήρια από τρίτους, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, μπλόκαρε πληρωμές, διέγραφε μαζικά λογαριασμούς πρακτορείων και απέσυρε αιφνιδιαστικά τις πτήσεις της από πλατφόρμες κρατήσεων στα τέλη του 2023, προκαλώντας μάλιστα προσωρινή πτώση στις πωλήσεις της.

Παρά τη μείωση των εσόδων, τα κέρδη της εταιρείας δεν εκτροχιάστηκαν, με τη Ryanair να φτάνει σε αποτίμηση-ρεκόρ 31 δισ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη πολυτιμότερη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως, μετά τη Delta Air Lines.

Η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι η εταιρεία αξιοποίησε τη «δεσπόζουσα θέση της στην αγορά» για να περιορίσει τη δραστηριότητα των πρακτορείων, επιβάλλοντας ακόμη και συμβάσεις συνεργασίας που απαγόρευαν τη συνδυαστική πώληση πτήσεων με άλλες αεροπορικές. Μόλις τον Απρίλιο του 2025 επιτράπηκε εκ νέου η τεχνική διασύνδεση των ιστοσελίδων των πρακτορείων με τα συστήματα της Ryanair.

Απαντώντας στην απόφαση, ο Ο’Λίρι έκανε λόγο για «προσβολή της προστασίας του καταναλωτή και του δικαίου του ανταγωνισμού», υποστηρίζοντας ότι η απευθείας διάθεση εισιτηρίων μέσω του ryanair.com έχει επιτρέψει στην εταιρεία να προσφέρει τους χαμηλότερους ναύλους στην Ιταλία και την Ευρώπη.

