Αυτήν τη φορά η ισχύς των αγροτοσυνδικαλιστών είναι μεγαλύτερη από άλλες φορές.

Ποιοι είναι αυτοί που παίζουν ρόλο στα μπλόκα των αγροτών; Είναι προφανές ότι έμπειροι αγροτοσυνδικαλιστές του ΚΚΕ διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, ειδικά στη Θεσσαλία, ενώ δεν λείπουν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα παλιοί και νέοι «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές.

Τα τελευταία χρόνια, δυναμικά έχουν κάνει την εμφάνισή τους, κυρίως στα Τρίκαλα και αγροτοσυνδικαλιστές που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ. Φυσικά τα τρακτέρ είναι και «γαλάζια» και «κόκκινα» και «πράσινα». Οι δυνάμεις, ωστόσο, των αγροτών ξεπερνούν τις δυνάμεις των κομμάτων στα μπλόκα. Υπάρχουν βεβαίως και μεμονωμένες περιπτώσεις και άλλων κομμάτων. Εμφάνιση στο αγροτικό κίνημα έχουν τα τελευταία χρόνια και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Αν και τα χρόνια έχουν περάσει, οι σημερινοί αγροτοσυνδικαλιστές, τηρούν την παράδοση των μεγάλων μπλόκων της δεκαετίας του ‘90 με Μπούτα, Πατάκη, Νασίκα και Κοκκινούλη, συγκροτώντας συντονιστικό μπλόκων και λαμβάνοντας αποφάσεις με ευρεία συμμετοχή από όλη την Ελλάδα. Στους τότε «στρατηγούς του κάμπου», «λοχαγός» ήταν ο γνωστός «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος, αλλά και ο νεότερος Ρίζος Μαρούδας με μακριά κόμη…

Η συσσωρευμένη εμπειρία, δείχνει πλέον στους αγρότες ότι αυτή τη φορά η ισχύς τους είναι μεγαλύτερη από άλλες φορές και λόγω των πολλών χιλιάδων τρακτέρ που είναι στους δρόμους, αλλά και λόγω της μεγάλης συμπαράστασης από την κοινή γνώμη, όπως καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις για αυτό και ζητούν ικανοποίηση των αιτημάτων ανάλογη με την δυναμική των μπλόκων τους.

Στ.Σ.