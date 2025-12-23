Το Ίδρυμα Vodafone συμμετείχε στο Athens Science Festival με STEM workshops φέρνοντας την τεχνολογία κοντά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Με μία γιορτή επιστημών και τεχνολογίας ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Ιδρύματος Vodafone, μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Generation Next στο φετινό Athens Science Festival – The Chistmas Lab, με το ειδικά σχεδιασμένο STEM εργαστήριο «Στολίζω το Έξυπνο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο μου». Το workshop αγκάλιασαν παιδιά, έφηβοι και γονείς, μέσα σε ένα χαρούμενο και γιορτινό κλίμα, φέρνοντάς τους ακόμη πιο κοντά στην τεχνολογία, την STEM εκπαίδευση και την ψηφιακή ευημερία.

Για τέσσερις ημέρες, το Ωδείο Αθηνών μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο εργαστήριο δημιουργίας, όπου εκατοντάδες παιδιά και έφηβοι ανακάλυψαν πώς οι επιστήμες και η τεχνολογία μπορεί να συνδέονται με τη φαντασία και το πνεύμα των γιορτών. Το Athens Science Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ επιστήμης και καινοτομίας στην Ελλάδα, επέστρεψε φέτος για 11η χρονιά με ένα ξεχωριστό «Christmas Edition», φιλοξενώντας πλήθος θεματικών εργαστηρίων, science shows και δράσεων για όλες τις ηλικίες. Το Ίδρυμα Vodafone, μέσω του Generation Next, έδωσε δυναμικό «παρών» με θεματικά workshops, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη – Επικοινωνία (Science Communication)», συνδυάζοντας τη STEM εκπαίδευση, και την ψηφιακή ευημερία και προσφέροντας μια ουσιαστικά βιωματική εμπειρία σε παιδιά από όλη τη χώρα.

Στο κάθε εργαστήριο διάρκειας 30 λεπτών, οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να δώσουν φως και μουσική στο δικό τους «έξυπνο» Χριστουγεννιάτικο δέντρο, χρησιμοποιώντας Arduino, LED και απλούς αισθητήρες. Σε μικρές ομάδες, έστησαν το κύκλωμα, δοκίμασαν έτοιμο κώδικα και παρατήρησαν το δέντρο να ανταποκρίνεται στο φως και στον ήχο. Το workshop λειτούργησε ως μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία STEM, που συνδυάστηκε με τη διασκέδαση και τη ρομποτική, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα μέσα σε ένα εορταστικό περιβάλλον.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr.