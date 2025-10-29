Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους του τελευταίο τετραήμερο του Οκτωβρίου.

Ο καλοκαιρινός καιρός σε συνδυασμό με το τετραήμερο -για πολλούς- της 28ης Οκτωβρίου, κράτησαν το κοινό μακριά από τις κινηματογραφικές αίθουσες τις προηγούμενες ημέρες.



Μόλις 68.003 άνθρωποι επέλεξαν το σινεμά για την ψυχαγωγία τους και αυτοί για χάρη των μικρών θεατών, με τις παιδικές ταινίες να κυριαρχούν στο ελληνικό box office. Πρόκειται για αισθητή μείωση από τα 88.692 εισιτήρια του προηγούμενου τετραημέρου.



Στην κορυφή της λίστας συνεχίζει να βρίσκεται -αν και με αισθητή μείωση από την προηγούμενη εβδομάδα, το Νεκρό Τηλέφωνο με τον Ίθαν Χοκ στον πιο τρομακτικό ρόλο της καριέρας τους, με την ταινία Μια Μάχη μετά την Άλλη, να ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, στη δεύτερη θέση. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το παιδικό Toμ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα, με συνολικά εισιτήρια 6.480.

Δύο από τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες της προηγούμενης εβδοάδας, το Springsteen: Deliver Me from Nowhere και το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης, δεν φάνηκαν να πείθουν τους θεατές, κόβοντας 2.217 και 1.438 εισιτήρια, αντίστοιχα.



{https://youtu.be/2rQB_1_Ici4?si=U5n0WNkaQ90cGFhB}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 23 έως 26 Οκτωβρίου 2025