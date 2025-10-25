Ξέρουμε τι θα κάνεις εντελώς δωρεάν το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου 2025.

Η Αθήνα φοράει τα ασιατικά της χρώματα και αρώματα στο πρώτο Athens Asian Food Festival, ενώ 12 γυναίκες άνω των 60 ετών, μοιράζονται δώδεκα αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας και αγάπης που αξίζει όλες και όλοι να ακούσουμε, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.



Δες τις δωρεάν προτάσεις μας για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Athens Asian Food Festival, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το πρώτο Athens Asian Food Festival έρχεται στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2025 στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, για να γιορτάσει τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και την πολυμορφία της Ασίας. Σε έναν από τους πιο ζωντανούς και ιστορικούς χώρους της πόλης, το φεστιβάλ θα συγκεντρώσει εστιατόρια, chefs, food artisans, δημιουργώντας μια πολυαισθητηριακή εμπειρία που συνδυάζει γεύση, μουσική, τέχνη και πολιτισμό.

Στη μεγάλη αυτή εκδήλωση θα βρείτε Asian Food Market με γεύσεις από Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα, Ταϊλάνδη και άλλα μέρη της Ασίας. Asian Bar Experience με cocktails, τσάγια, sake, soju και μοναδικά ροφήματα. Μουσικές βραδιές με DJs σε συνεργασία με το project street.outdoors.

Το Athens Asian Food Festival δεν είναι μόνο γεύσεις – είναι κοινότητα, συνύπαρξη και πολιτισμική ανταλλαγή. Ένα φεστιβάλ που αναδεικνύει την ποικιλομορφία της πόλης και δημιουργεί έναν ανοιχτό χώρο γνωριμίας με διαφορετικές κουλτούρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί με ελεύθερη είσοδο στο Αίθριο, το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 12:00 – 23:00.

«Πόσο με κάνεις;», Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Μια έκθεση για τις γυναίκες «Πόσο με κάνεις;». 12 αφηγήσεις ζωής σε μια ακουστική διαδρομή.

Πρόκειται για μια εικαστική, οπτικοακουστική εμπειρία storytelling. Δώδεκα γυναίκες άνω των 60 ετών, δώδεκα αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας, σχέσεων, ανθεκτικότητας και αγάπης για τη ζωή. Οι αφηγήτριες εκπλήσσουν, συγκινούν και προσκαλούν το ακροατήριο να ακούσει, να φανταστεί και να βρει το νήμα που συνδέει το παρελθόν και παρόν.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 12.00. Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 10.00-22.00, με ελεύθερη είσοδο.

Street Market by ARTistes, Zάππειο

Το μεγάλο ραντεβού της Τέχνης και της γεύσης επιστρέφει στο Ζάππειο. Από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου, δίνουμε ραντεβού στο Street Market by ARTistes στον προαύλειο χώρο του Ζαππείου.



Η πιο αγαπημένη διοργάνωση της πόλης επιστρέφει — και υπόσχεται να γεμίσει το Ζάππειο με δημιουργία, γεύση, μουσική και χρώμα!



Περισσότεροι από 100 εκθέτες — καλλιτέχνες, δημιουργοί και μικροί παραγωγοί — ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα ζωντανό παζλ τέχνης και γεύσης. Ανάμεσα σε χειροποίητα κοσμήματα, κεραμικά, διακοσμητικά, καλλυντικά, αρωματικά, ρούχα, γλυκά, μελάκια και μικρές γαστρονομικές απολαύσεις, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν έναν πολύχρωμο κόσμο γεμάτο έμπνευση, ταλέντο και αυθεντικότητα.



Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00. Είσοδος ελεύθερη.





The Meet Market, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Το Φθινοπωρινό Meet Market έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με πάνω από 160 εκθέτες, DJ sets, street food, cocktails και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες.

Το καθιερωμένο ραντεβού στην Τεχνόπολη, δίνεται για το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Ένα διήμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις, ψώνια, happenings για το halloween και εκπλήξεις.

Ανακάλυψε πρωτότυπες ιδέες, καλοσχεδιασμένα ρούχα, ιδιαίτερα αξεσουάρ, μοναδικά κοσμήματα, home-deco, προϊόντα ομορφιάς & ευεξίας, αγνά τρόφιμα, είδη για παιδιά, vintage θησαυρούς και πολλά ακόμα.

Στο εσωτερικό του Μηχανουργείου θα βρείτε επίσης ένα vintage section γεμάτο μοναδικά κομμάτια και θησαυρούς για κάθε λάτρη του παλιού με νέο twist.