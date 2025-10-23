Όλες οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Η μουσική είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους. «Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης» μεταφέρεται ξανά στη μεγάλη οθόνη από τον Μπιλ Κόντον (Σικάγο), με πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά την Τζένιφερ Λόπεζ που έχει μεταμορφωθεί σε μία σαγηνευτική ξανθιά ντίβα.

Επίσης, οι φαν του Μπρους Σπρίνγκστιν, θα απολαύσουν το rock biopic Springsteen: Deliver Me From Nowhere το οποίο αφηγείται τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska».



Όσοι θέλουν μια καλή δόση κινηματογραφικού τρόμου, τώρα που πλησιάζει και το Halloween, μπορούν να επιλέξουν την Κατάρα του Σέλμπι Όουκς.

Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης (Kiss of the Spider Woman)

Βασισμένο στο βραβευμένο μυθιστόρημα του Αργεντινού συγγραφέα Μανουέλ Πουίγκ και στο ομώνυμο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ.



Οι κρατούμενοι Βαλεντίν και Μολίνα βρίσκονται μαζί σε ένα στενό κελί. Αρχικά σε αντίθεση, αρχίζουν να συνδέονται καθώς ο Μολίνα αφηγείται την ιστορία αφηγείται την πλοκή ενός μιούζικαλ με πρωταγωνίστρια την αγαπημένη του ντίβα. Ονειρεύονται από κοινού την εκθαμβωτική περιπέτεια σε technicolor και οι άνδρες ξεφεύγουν από την ταπείνωση του εγκλεισμού, ενώ η κοινή τους εμπειρία οδηγεί προς την ελπίδα, την ομορφιά και τη σύνδεση.

{https://youtu.be/egDis8NeZPE?si=t97fzEFEddy4kbLv}





Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Η ταινία εξιστορεί τη δημιουργία του άλμπουμ «Nebraska» του Bruce Springsteen το 1982, όταν ήταν ένας νεαρός μουσικός και πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα φαντάσματα του παρελθόντος του. Ηχογραφημένο σε ένα μαγνητόφωνο 4 στροφών στην κρεβατοκάμαρα του Springsteen στο Νιού Τζέρσεϊ, το άλμπουμ σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στη ζωή του και θεωρείται ένα από τα πιο διαχρονικά έργα του - ένας ακατέργαστος ακουστικός δίσκος που κατοικείται από χαμένες ψυχές που αναζητούν έναν λόγο να πιστέψουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο σκηνοθέτης Scott Cooper, ο οποίος έγραψε το σενάριο με βάση το βιβλίο «Deliver Me from Nowhere» του Warren Zanes, δήλωσε: «Το γύρισμα της ταινίας ήταν βαθιά συγκινητικό, καθώς μου επέτρεψε να μπω στην ψυχή ενός καλλιτέχνη που θαυμάζω εδώ και καιρό - και να παρακολουθήσω από κοντά την ευθραυστότητα και τη δύναμη πίσω από τη μουσική του. Η εμπειρία ήταν σαν ένα ταξίδι μέσα από τη μνήμη, τον μύθο και την αλήθεια. Και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν προνόμιο να μεταφράσω αυτή την ωμή συναισθηματική ειλικρίνεια στην οθόνη, και με αυτόν τον τρόπο, με άλλαξε. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τον Bruce και τον Jon Landau που μου επέτρεψαν να αφηγηθώ την ιστορία τους».

Με τον Jeremy Allen White στον ρόλο του the Boss, η ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Scott Cooper, είναι βασισμένη στο βιβλίο «Deliver Me from Nowhere» του Warren Zanes.

{https://youtu.be/5j1XeQ5u_R4?si=PAvvsLE5a7F32Gm0}





Η Κατάρα του Σέλμπι Όουκς (Shelby Oaks)

Η ταινία ακολουθεί τη Μία (Καμίλ Σάλιβαν), καθώς αναζητά απεγνωσμένα την αδελφή της, Ράιλι (Σάρα Ντερν), η οποία εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων γυρισμάτων της viral ερευνητικής σειράς της, Paranormal Paranoids.

Όταν καταπιεσμένες αναμνήσεις αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και παραίσθησης θολώνουν, η Μία αναγκάζεται να αντιμετωπίσει σκοτεινά μυστικά από το παρελθόν της και τις τρομακτικές δυνάμεις που στοιχειώνουν το παρόν της.

{https://youtu.be/kN7w-yujDrg?si=MqCaLPlLw9BTA-LI}





Αχινός (Urchin)

Iconic ηθοποιός πλέον για τη γενιά του, ο Χάρις Ντίκινσον δοκιμάζεται για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα και διατηρεί την σπουδαία παράδοση των βρετανών στον ρεαλισμό, παρακολουθώντας ωμά και ψύχραιμα τις περιπέτειες ενός νέου και όσων τον περιβάλλουν.





{https://youtu.be/XNgO62U6KUw?si=xZgq0M916gAVwPG2}

Τα Τέρματα του Αυγούστου

Ένα αυτοσχέδιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αναβιώνει κάθε Αύγουστο στα μικρά χωριά της νότιας Πίνδου. Μέσα από την επεισοδιακή πορεία του Αρματολικού στο τουρνουά, αποκαλύπτεται το συναρπαστικό ζωντάνεμα της τοπικής κοινότητας τους καλοκαιρινές μήνες, φωτίζοντας παράλληλα τις προσωπικές ιστορίες των κατοίκων του χωριού όλων των ηλικιών.



{https://youtu.be/eFEOGdI6Ikc?si=R-ZSgKIztF2ZxvKM}





Toμ και Τζέρι: Η Απαγορευμένη Πυξίδα (Tom and Jerry: Forbidden Compass)

Κατά τη διάρκεια μιας καταδίωξης σε ένα μουσείο, ο Τομ και ο Τζέρι ενεργοποιούν κατά λάθος μια μαγική πυξίδα που τους μεταφέρει σε έναν άλλο κόσμο. Στο ταξίδι της επιστροφής, συναντούν μια ομάδα νέων συντρόφων και εμπλέκονται σε μια σύγκρουση με μυστηριώδεις δυνάμεις.

{https://youtu.be/VzIkjJ7KQjM?si=L1gCNzOCgs2atZZg}

Chainsaw Man – Η Ταινία: Reze Arc (Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc)

Για πρώτη φορά, ο Chainsaw Man κάνει την εμφάνισή του στη μεγάλη οθόνη σε μια επική, γεμάτη δράση περιπέτεια βασισμένη στην εξαιρετικά δημοφιλή σειρά anime.

Ο Denji δούλευε ως Κυνηγών Διαβόλων για τη μαφία, προσπαθώντας να ξεπληρώσει το χρέος που κληρονόμησε από τους γονείς του, μέχρι που η μαφία τον πρόδωσε και τον σκότωσε. Καθώς έχανε τις αισθήσεις του, ο αγαπημένος σκύλος -διάβολος του Denji, ο Pochita, που είχε ως χαρακτηριστικό του το αλυσοπρίονο, έκανε μια συμφωνία με τον Denji και του έσωσε τη ζωή. Αυτό ένωσε τους δύο, δημιουργώντας τον ασταμάτητο Chainsaw Man.

Τώρα, σε έναν βίαιο πόλεμο μεταξύ διαβόλων, κυνηγών και μυστικών εχθρών, μια μυστηριώδης κοπέλα ονόματι Reze έχει μπει στον κόσμο του και ο Denji αντιμετωπίζει την πιο θανάσιμη μάχη του μέχρι τώρα, αντλώντας δύναμη από την αγάπη σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση δεν γνωρίζει κανόνες.



{https://youtu.be/-GYESrzGP8M?si=rWQFNa27RBtF-ETU}





