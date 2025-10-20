Η έκθεση you are invited στο Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, περιλαμβάνει φωτογραφίες από τον Iggy Pop και την Kate Moss μέχρι τον Πάπα Φραγκίσκο.

Το απόγευμα της Παρασκευής (17/10), βρεθήκαμε στο Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, για να δούμε την έκθεση φωτογραφίας του Juergen Teller, παρουσία του ίδιου του φωτογράφου, λίγο πριν ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό. Σημειώνεται ότι η έκθεση you are invited είναι η πιο εκτενής ατομική έκθεση του Teller, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Ο εμβληματικός φωτογράφος Juergen Teller που εγκαινιάζει το Onassis Ready, δίνει ένα νέο στίγμα στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας και παράλληλα σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική πορεία του.

H αναδρομική έκθεση του Teller, πλούσια σε σημαδιακά γεγονότα και καθοριστικές συναντήσεις από τη σπουδαία σταδιοδρομία του, παρουσιάζει διάφορες σειρές, μεμονωμένα έργα και πολυάριθμα βίντεο, συνδυάζοντας επιλογές από προηγούμενες εκθέσεις με νέες, αδημοσίευτες εικόνες που εκτείνονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.

Και αν και ο Teller πάντοτε είχε να επιδείξει προσωπικά έργα, η παρούσα έκθεση συμπίπτει με μια περίοδο όπου έχει βρει ένα νέο νόημα ως καλλιτέχνης. Καθηλωτικά έργα του με θρυλικές φυσιογνωμίες από τον Iggy Pop έως τον Alexander Skarsgård, από την Kate Moss έως τη Charlotte Rampling, από τη φωτογράφιση του Πάπα Φραγκίσκου σε γυναικεία φυλακή κατά την Μπιενάλε της Βενετίας του 2024 έως τη φωτογράφιση του Άουσβιτς με αφορμή την 80ή επέτειο από την απελευθέρωσή του, αλλά και εικόνες νεκρής φύσης και υπαίθρου. Παράλληλα, τα τελευταία οκτώ χρόνια ο Teller συνεργάζεται με τη σύζυγό του, Dovile Drizyte, σε έργα που αντικατοπτρίζουν διάφορες όψεις της σχέσης τους αλλά και τη γέννηση της κόρης τους. Τα έργα αυτά χαρακτηρίζονται από ένα τυπικό μείγμα σοβαρών, οικείων και συχνά χιουμοριστικών χαρακτήρων, με μια αισθητική που αγγίζει το γκροτέσκο.





Οι εμπειρίες αυτές, καθοριστικές για τη ζωή του, έχουν ενσταλάξει μια υπόγεια ένταση στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ανταποκρίνεται στον κόσμο γύρω του, δημιουργώντας πηγαίες συνδέσεις που μετουσιώνονται σε βαθιά ουσιαστικές αφηγήσεις. Τα φωτογραφικά και βίντεο έργα του, που προέκυψαν ως απόρροια αυτών των συνδέσεων, διερευνούν οικογενειακές και οικουμενικές ιστορίες για την αγάπη, την οικογένεια, την εμπιστοσύνη, την ελπίδα, τη γονιμότητα, το περιβάλλον, την πολιτική και τη θρησκεία. Ως εκ τούτου, ο αναπτερωμένος συναισθηματικός του δεσμός με το εκάστοτε θέμα ενσαρκώνει θετικότητα, πνευματική συνειδητοποίηση και μια ανανεωμένη στάση απέναντι στη ζωή.

Η έκθεση you are invited παρουσιάζεται στην Αθήνα εγκαινιάζοντας το Onassis Ready, τον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση, που στεγάζεται σε ένα πρώην εργοστάσιο στην πάλαι ποτέ βιομηχανική ζώνη της πόλης.



{https://youtu.be/MnxjmGj_P-o?si=QULjyfRcw4SXnHqS}



Ο χώρος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί πειραματικά έργα τα οποία διευρύνουν τα όρια της σύγχρονης δημιουργίας και να λειτουργεί ως πλατφόρμα για τολμηρές καλλιτεχνικές φωνές από όλο τον κόσμο.

Το Onassis Ready στεγάζει επίσης τον αθηναϊκό κόμβο του Onassis ONX – ενός διεθνούς προγράμματος, με έδρα και στη Νέα Υόρκη, που στηρίζει καλλιτέχνες οι οποίοι εργάζονται με αναδυόμενες τεχνολογίες. Εστιάζοντας ταυτόχρονα στη σύγχρονη τέχνη και την καινοτομία, το Onassis Ready παρουσιάζει την πρώτη του μεγάλη έκθεση, στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για τη σεζόν 2025-26.

Η Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση αναφέρει: «Το Onassis Ready, ο νέος χώρος του Ιδρύματος Ωνάση, ξεκίνησε ως εργοστάσιο. Και έτσι συνεχίζει. Αλλά, πλέον, μιλάμε για ένα “Εργοστάσιο Περιπέτειας”, ένα “Εργοστάσιο Ονείρων και Ιδεών”, όπως το αποκαλούμε τρυφερά μεταξύ μας. Αν είσαι καλλιτέχνης και κάποιος σου προσφέρει χρόνο –το πιο πολύτιμο πράγμα–, μαζί με χώρο και χρήματα για να κάνεις ό,τι θέλεις, αυτό μοιάζει με όνειρο. Εδώ, λοιπόν, οι καλλιτέχνες θα έχουν ό,τι χρειάζονται: green screens και editing rooms, στούντιο, υπολογιστές για επεξεργασία εικόνας και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αίθουσες για πρόβες, για έρευνα και πειραματισμό και πάγκους εργασίας. Πάνω από όλα, ανθρώπους για να συνδράμουν στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Εδώ θα συμβαίνει και ό,τι ταιριάζει: εκθέσεις, συναυλίες και πάρτι.

Μας αρέσει η θέση του Onasssis Ready στον χάρτη της πόλης. Ανάμεσα σε αποθήκες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, σιδεράδικα, δίπλα σε ένα προπονητικό κέντρο ποδοσφαίρου, με μια ταράτσα απ’ όπου μπορείς να δεις και την Ακρόπολη και το λούνα παρκ. Είμαστε σε ένα σημείο που είναι ταυτόχρονα προάστιο του Πειραιά και της Αθήνας, κάπου στο ενδιάμεσο, κάπου “ανάμεσα”. Εκεί όπου νιώθουμε ότι ζούμε, έτσι κι αλλιώς. Και σκεφτήκαμε πως πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για αυτή τη νέα αρχή, μετά από δεκαπέντε χρόνια παρουσίας ως Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Διαλέξαμε έναν τέτοιο βιομηχανικό χώρο γιατί μας αρέσει η αδρή υφή του τσιμέντου, μας αρέσει που βρισκόμαστε σε έναν χώρο όπου πάντα κάτι φτιαχνόταν. Αυτή η ομορφιά μας ταιριάζει. Μια ομορφιά που αφήνει να φαίνονται όντως οι πόροι και οι ρυτίδες του δέρματος.

Όπως συμβαίνει στις φωτογραφίες του Juergen.

Να ’μαστε, λοιπόν, ανάμεσα στους καλύτερους, με έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Juergen Teller. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγκινημένοι που αυτή η συζήτηση, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια, μας οδήγησε σε αυτήν τη στιγμή. Και τον ευχαριστούμε που ήρθε ντυμένος σε αυτό το έντονο ροζ χρώμα που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του, μέσα σε μια περιοχή γεμάτη γκρι και μαύρο. Για άλλη μια φορά, κάνει τη διαφορά».

Ο Juergen Teller σχολιάζει: «Γνωρίσαμε την Αφροδίτη Παναγιωτάκου πριν από σχεδόν τρία χρόνια. Μας πρόσφερε την υπέροχη ευκαιρία να μας δείξει όλους αυτούς τους χώρους. Εκείνη την εποχή, ο συγκεκριμένος χώρος ήταν απλώς ένα κτίριο σαν όλα τα άλλα στην περιοχή, αλλά αμέσως σκέφτηκα: θέλω κάτι μεγάλο. Ποτέ δεν φοβόμουν να βουτήξω στα βαθιά, να κάνω κάτι χωρίς να πατάω σε ασφαλές έδαφος, χωρίς την άνεση του ότι όλα είναι εντάξει, ότι βγάζω καλά λεφτά και ούτω καθεξής. Πρέπει να παίρνεις ρίσκα.



Επέλεξα τον τίτλο you are invited ως κάτι θετικό, μια πρόσκληση να κοιτάξεις, να βιώσεις, να σκεφτείς, να ονειρευτείς. Προσκαλώ τον καθένα να το βιώσει. Αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνω κι εγώ τη ζωή, το πώς αντιμετωπίζω τις τραγωδίες της, την ομορφιά της και όλα τα ενδιάμεσα.

Όποτε κάνω μια έκθεση, λαμβάνω πάντα υπόψη τον τόπο και την κουλτούρα της εκάστοτε τοποθεσίας. Είναι σημαντικό για μένα το ότι η έκθεση εδώ είναι site-specific, προσαρμοσμένη στο κτίριο, στην πόλη, στη χώρα. Δεν θέλω μια σειρά από πανομοιότυπες φωτογραφίες σε κορνίζες να ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο δουλεύω ή ονειρεύομαι – κάτι τέτοιο θα ήταν βαρετό. Θέλω κι εγώ ο ίδιος να ενθουσιάζομαι. Είναι ζωτικής σημασίας να αναπνέεις, να ζεις και να αξιολογείς τα πράγματα τη στιγμή που συμβαίνουν. Θέλω να νιώθω ζωντανός, νέος και φρέσκος.



Η ζωή είναι τραγική και η ζωή είναι τα πάντα, είναι σαν ένα όνειρο, σαν μια φαντασία, όπου μπορείς να δημιουργήσεις υπέροχα πράγματα. Και πρέπει να έχει χιούμορ. Το παίρνω πολύ σοβαρά αυτό – και ειδικά το δικό μου χιούμορ.»

Στον χώρο της έκθεσης λειτουργεί βιβλιοπωλείο με τον κατάλογο της έκθεσης σχεδιασμένο από τον Peter Saville, memorabilia και προσεκτικά διαλεγμένους τίτλους από την πορεία του καλλιτέχνη, αλλά και μουσική, φαγητό και ποτό που σας καλούν να μείνετε λίγο παραπάνω.

Στον υπαίθριο χώρο έχει δημιουργηθεί ένα φιλόξενο χαλαρό lounge σε επιμέλεια της σκηνογράφου Όλγας Μπρούμα, με μουσική που επιμελείται το Stegi.Radio. Oι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν κρασιά από τον ελληνικό και γαλλικό αμπελώνα, καθώς και νέα κοκτέιλ με την υπογραφή του wine bar Επτά Μάρτυρες που έχει ήδη αφήσει την ξεχωριστή σφραγίδα του ως ένα από τα πιο ποιοτικά μπαρ της πόλης. Οι Επτα Μάρτυρες μεταφέρουν το πνεύμα που τους ξεχώρισε από τον Νέο Κόσμο στον Ρέντη, κρατώντας την ενέργεια, την ένταση και το στυλ τους. Το μενού στο Onassis Ready, σχεδιασμένο αποκλειστικά για την έκθεση από το NOKELA PROJECT, αντλεί έμπνευση από την αισθητική και το έργο του φωτογράφου και προτείνει ένα street food concept που συνδυάζει διεθνείς επιρροές με ελληνικές πρώτες ύλες, φρέσκες και προσεκτικά επιλεγμένες, για μια αξέχαστη γευστική εμπειρία.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ του Juergen Teller και Στέγης αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η τέχνη μπορεί να είναι ταυτόχρονα ενδόμυχη και πολιτική, ακατέργαστη και ποιητική, προσωπική και συλλογική. Μέσα από αυτή τη σύμπραξη, η έκθεση you are invited ανοίγει έναν χώρο διαλόγου ανάμεσα στο συναισθηματικά φορτισμένο σύμπαν του Τέλερ και στις σύγχρονες πραγματικότητες της Ελλάδας, καλώντας σε μια ουσιαστική συνάντηση ανάμεσα στο τοπικό και το παγκόσμιο.

Η έκθεση you are invited θα διαρκέσει από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Συντελεστές



Επιμέλεια έκθεσης: Juergen Teller και Dovile Drizyte

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έκθεσης: Tom Emerson, 6a architects

Διεύθυνση παραγωγής: Josselin Merazguia (Juergen Teller Studio)

Ανάθεση και παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Juergen Teller



Ο Juergen Teller (γενν. 1964, Ερλάνγκεν, Γερμανία) σπούδασε στη Βαυαρική Κρατική Σχολή Φωτογραφίας στο Μόναχο και το 1986 μετακόμισε στο Λονδίνο. Με μια καριέρα σε διάφορα είδη της φωτογραφικής τέχνης, ο Γιούργκεν Τέλερ έχει κάνει καμπάνιες μόδας για πολλές διάσημες φίρμες, καθώς και editorials για κορυφαία περιοδικά τέχνης και μόδας. Το 2003 βραβεύτηκε με το Citibank Prize for Photography από τη Photographers Gallery του Λονδίνου, ενώ το 2018 έλαβε το βραβείο Special Presentation Infinity από το International Center of Photography της Νέας Υόρκης. Το έργο του έχει εκτεθεί διεθνώς, με ατομικές εκθέσεις στη Fondation Cartier pour l’art Contemporain στο Παρίσι (2006), στην Dallas Contemporary στο Τέξας (2011), στο μουσείο Daelim της Σεούλ (2011), στο Institute of Contemporary Art (ICA) του Λονδίνου (2013), στο Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ στην Αθήνα (2014), στην Bundeskunstalle της Βόνης (2016), στο Martin-Gropius-Bau του Βερολίνου (2017), στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Garage στη Μόσχα (2018), στο T-10/SKP-S του Πεκίνου (2021), στο Grand Palais Éphémère στο Παρίσι (2023), στην Τριενάλε του Μιλάνου (2024) και στην Galleria degli Antichi στη Σαμπιονέτα της Ιταλίας (2025). Το 2007, του ζητήθηκε να εκπροσωπήσει την Ουκρανία ως ένας από τους πέντε καλλιτέχνες στην 52η Μπιενάλε της Βενετίας.

Οι φωτογραφίες του έχουν αποκτηθεί από πολλές διεθνείς συλλογές, όπως από το Centre Pompidou (Παρίσι), το Fondation Cartier pour l’art Contemporain (Παρίσι), το International Center for Photography (Νέα Υόρκη), το Μουσείο του Λούβρου (Παρίσι) και η National Portrait Gallery (Λονδίνο). Ο Τέλερ έχει εκδώσει πάνω από 60 βιβλία και ήταν καθηγητής φωτογραφίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Νυρεμβέργης από το 2014 έως το 2019.

ONASSIS READY



Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμο να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Juergen Teller

you are invited

Onassis Ready (Στρατή Τσίρκα 2, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα)

19 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 18:00-23:00





Οι φωτογραφίες είναι των: Margarita Yoko Nikitaki και Andreas Simopoulos.

Εισιτήρια

Κανονικό εισιτήριο: 10 €

Μειωμένο εισιτήριο, Φίλος Στέγης & Παρέα 5-9 άτομα: 8 €

Ανεργία: 7 €

ΑμεΑ, Συνοδός ΑμεΑ: 5 €

Ομαδικές κρατήσεις στο