Αποχαιρέτα το MTV που χάνεις... Οι λόγοι πίσω από «μαύρο» στο μουσικό κανάλι - φαινόμενο.

Ένα σημάδι των καιρών που αλλάζουν... Και μια επιχειρηματική απόφαση που αντιπροσωπεύει μια πολιτιστική στιγμή, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, προκαλώντας μας να σταθούμε για ένα λεπτό και να προβληματιστούμε για τον τρόπο με τον οποίο... καταναλώνουμε μουσική στην ψηφιακή εποχή.



Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των ευρωπαϊκών καναλιών του ΜΤV είναι αναμφισβήτητα το τέλος μιας εποχής για όσους πέρασαν πολύτιμα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας περιμένοντας να ανακαλύψουν το τελευταίο μουσικό βίντεο, να δουν τα charts και να απολαύσουν όλη την ποπ κουλτούρα και τη μόδα που πρόσφερε το MTV.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας Paramount Global ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση ότι μετά από 44 χρόνια συνεχούς μετάδοσης, ένας πολιτιστικός θεσμός θα κλείσει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, θα κλείσουν πέντε αγαπημένα κανάλια: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Αρχικά θα κλείσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και στη συνέχεια στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία.



Η απόφαση έρχεται εν μέσω σκληρών μέτρων περικοπής δαπανών από την Paramount Global, καθώς συγχωνεύεται με την Skydance Media φέτος. Πέρα από την οικονομική πραγματικότητα, η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης τη δραματική αλλαγή στον τρόπο που επιλέγουμε να ακούσουμε μουσική εδώ και πολλά χρόνια, καθώς οι ακροατές -και δη οι νεότεροι- επιλέγουν -αποκλειστικά- τις ψηφιακές επιλογές.



Πράγματι, τα κοινωνικά δίκτυα και οι πλατφόρμες streaming είναι ο κυριότερος και ο πιος σκληρός ανταγωνισμός, με τα τηλεοπτικά κανάλια να αδυνατούν να τους ανταγωνιστούν. Η αίσθηση της μουσικής κοινότητας και της ομάδας, έχει πλέον αντικατασταθεί από πιο εξατομικευμένους τρόπους απόλαυσης της μουσικής.



{https://youtu.be/6jcdwiV6dXw?si=Azc5ZJGiWgo4NN-3}

Το προφητικό, πρώτο μουσικό βίντεο που προβλήθηκε στο ΜΤV

Το κλείσιμο θα βάλει τέλος σε μια κληρονομιά της ποπ κουλτούρας που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1981. Προφητικό ή όχι, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε στο MTV ήταν το «Video Killed The Radio Star» των The Buggles.



Από εκεί και πέρα, ακολούθησαν εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας: η πρεμιέρα του βίντεο «Thriller» του Michael Jackson τον Δεκέμβριο του 1983, ο David Bowie που υπερασπίστηκε τους μαύρους καλλιτέχνες στο MTV News, το πρωτοποριακό ριάλιτι σόου The Real World στις αρχές της δεκαετίας του '90, οι Nirvana που έφεραν το grunge σε ένα πιο mainstream κοινό με τη συνεχή προβολή του μουσικού βίντεο «Smells Like Teen Spirit», η διαμάχη μεταξύ Courtney Love και Madonna...



{https://youtu.be/z9LiPuVRyU8?si=cgfGRtF1SCVHS42g}





Τι θα μείνει από το MTV

Μετά τα πρώτα χρόνια του αμερικανικού MTV, το κανάλι ξεκίνησε να μεταδίδεται στην Ευρώπη το 1987. Εκπομπές όπως το MTV Unplugged έγιναν θεσμοί, με τα κανάλια στην ακμή τους να μετατρέπουν τα προωθητικά βίντεο σε καλλιτεχνικές προσφορές, να λανσάρουν μουσικές καριέρες, να επιτρέπουν στις τάσεις της μόδας να ξεπερνούν τα σύνορα και να καθορίζουν την κουλτούρα της νεολαίας.

Μέχρι τη δεκαετία του 2010, η παραδοσιακή μουσική τηλεόραση είχε ξεπεραστεί με την άνοδο των κοινωνικών μέσων και την επικράτηση του streaming.

Το MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εκδηλώσεων όπως τα βραβεία VMA και τα EMA. Ωστόσο, την τελευταία μέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως την έχουν γνωρίσει οι προηγούμενες γενιές δεν θα υπάρχει πια...