MTV VMAs 2025: Η λίστα με τους νικητές και το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne

Η Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια των MTV Video Music Awards 2025 κερδίζοντας τέσσερα βραβεία.

Τα MTV Video Music Awards 2025 αποδείχθηκαν μια αξέχαστη βραδιά. Από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μέχρι μια σειρά από εκπληκτικές ερμηνείες στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.

{https://youtu.be/aHs1LCir63Q?si=3R8zOQHrfV7S_2sE}



Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 7/09 το βράδυ με παρουσιαστή τον LL Cool J με μεγάλη νικήτρια τη Lady Gaga, η οποία ηγήθηκε των φετινών υποψηφίων με συνολικά 12 υποψηφιότητες, κερδίζοντας το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς. Η Gaga ήταν παρούσα για να παραλάβει το βραβείο πριν επιστρέψει γρήγορα στο Madison Square Garden για τη δεύτερη βραδιά της περιοδείας της Mayhem Ball.

Η Sabrina Carpenter κέρδισε επίσης ένα μεγάλο βραβείο. Η Carpenter, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, Man’s Best Friend, έλαβε το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ για το Short n’ Sweet του 2024.

Την μεγαλύτερη διάκριση της βραδιάς, το Βίντεο της Χρονιάς, κέρδισε η Ariana Grande για το «Brighter Days Ahead». Νωρίτερα το βράδυ, η σταρ του Wicked κέρδισε επίσης το βραβείο Moon Person για το Καλύτερο Ποπ Μουσικό Βίντεο, ενώ η Mariah Carey τιμήθηκε με το βραβείο Video Vanguard Award 2025.



Ο Ricky Martin τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Latin Icon Award, ενώ ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes παρέλαβε το πρώτο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ξεχωριστές ερμηνείες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν η Lady Gaga, ο Jelly Roll, η Tate McRae, η Doja Cat, ο Post Malone και ο Alex Warren.

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα Ozzy Osbourne που «έφυγε» από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών. Οι Steven Tyler και Joe Perryτων Aerosmith, ο Yungblud και ο Nuno Bettencourt ανέβηκαν μαζί στη σκηνή ερμηνεύοντας θρυλικά κομμάτια του Ozzy όπως τα «Crazy Train», «Changes» των Black Sabbath και «Mama, I’m Coming Home».





YUNGBLUD and Steven Tyler pay tribute to Ozzy Osbourne at the #VMAs ? pic.twitter.com/JmmFcfUZdn — Variety (@Variety) September 8, 2025



VMAs 2025: Δείτε τους νικητές





Η λίστα με τις υποψηφιότητες και τους νικητές



Video of the Year

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Best Pop Artist

Sabrina Carpenter

Best Hip-Hop

Doechii – Anxiety

Best Rock

Coldplay – All My Love

Best Latin

Shakira – Soltera

Best Long Form Video

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Video for Good

Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish



Best Direction

Lady Gaga – Abracadabra

Best Art Direction

Lady Gaga – Abracadabra

Best Cinematography

Kendrick Lamar – Not Like Us

Best Editing

Tate McRae – Just Keep Watching

Best Choreography

Doechii – Anxiety

Best Visual Effects

Sabrina Carpenter – Manchild

Best Group

Blackpink

Best Collaboration

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile



Best Pop

Ariana Grande – Brighter Days Ahead



Best Album

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

MTV Push Performance of the Year

Katseye – Touch

Song of the Year

Rosé & Bruno Mars – Apt.



Best Afrobeats

Tyla – Push 2 Start



Best K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again



Best Country

Megan Moroney – Am I Okay?



Artist of the Year

Lady Gaga



Song of the Summer

Tate McRae – Just Keep Watching



Best Alternative

Sombr – Back to Friends



Best R&B

Mariah Carey – Type Dangerous



Best New Artist

Alex Warren



Michael Jackson Video Vanguard Award

Mariah Carey

Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes

Latin Icon Award

Ricky Martin