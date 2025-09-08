MTV VMAs 2025: Η λίστα με τους νικητές και το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne

Τα MTV Video Music Awards 2025 αποδείχθηκαν μια αξέχαστη βραδιά. Από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μέχρι μια σειρά από εκπληκτικές ερμηνείες στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.
{https://youtu.be/aHs1LCir63Q?si=3R8zOQHrfV7S_2sE}
Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 7/09 το βράδυ με παρουσιαστή τον LL Cool J με μεγάλη νικήτρια τη Lady Gaga, η οποία ηγήθηκε των φετινών υποψηφίων με συνολικά 12 υποψηφιότητες, κερδίζοντας το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς. Η Gaga ήταν παρούσα για να παραλάβει το βραβείο πριν επιστρέψει γρήγορα στο Madison Square Garden για τη δεύτερη βραδιά της περιοδείας της Mayhem Ball.
Η Sabrina Carpenter κέρδισε επίσης ένα μεγάλο βραβείο. Η Carpenter, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, Man’s Best Friend, έλαβε το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ για το Short n’ Sweet του 2024.
Την μεγαλύτερη διάκριση της βραδιάς, το Βίντεο της Χρονιάς, κέρδισε η Ariana Grande για το «Brighter Days Ahead». Νωρίτερα το βράδυ, η σταρ του Wicked κέρδισε επίσης το βραβείο Moon Person για το Καλύτερο Ποπ Μουσικό Βίντεο, ενώ η Mariah Carey τιμήθηκε με το βραβείο Video Vanguard Award 2025.
Ο Ricky Martin τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Latin Icon Award, ενώ ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes παρέλαβε το πρώτο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ξεχωριστές ερμηνείες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν η Lady Gaga, ο Jelly Roll, η Tate McRae, η Doja Cat, ο Post Malone και ο Alex Warren.
Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα Ozzy Osbourne που «έφυγε» από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών. Οι Steven Tyler και Joe Perryτων Aerosmith, ο Yungblud και ο Nuno Bettencourt ανέβηκαν μαζί στη σκηνή ερμηνεύοντας θρυλικά κομμάτια του Ozzy όπως τα «Crazy Train», «Changes» των Black Sabbath και «Mama, I’m Coming Home».
YUNGBLUD and Steven Tyler pay tribute to Ozzy Osbourne at the #VMAs ? pic.twitter.com/JmmFcfUZdn— Variety (@Variety) September 8, 2025
VMAs 2025: Δείτε τους νικητές
Η λίστα με τις υποψηφιότητες και τους νικητές
Video of the Year
Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Best Pop Artist
Sabrina Carpenter
Best Hip-Hop
Doechii – Anxiety
Best Rock
Coldplay – All My Love
Best Latin
Shakira – Soltera
Best Long Form Video
Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Video for Good
Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish
Best Direction
Lady Gaga – Abracadabra
Best Art Direction
Lady Gaga – Abracadabra
Best Cinematography
Kendrick Lamar – Not Like Us
Best Editing
Tate McRae – Just Keep Watching
Best Choreography
Doechii – Anxiety
Best Visual Effects
Sabrina Carpenter – Manchild
Best Group
Blackpink
Best Collaboration
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile
Best Pop
Ariana Grande – Brighter Days Ahead
Best Album
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
MTV Push Performance of the Year
Katseye – Touch
Song of the Year
Rosé & Bruno Mars – Apt.
Best Afrobeats
Tyla – Push 2 Start
Best K-Pop
Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again
Best Country
Megan Moroney – Am I Okay?
Artist of the Year
Lady Gaga
Song of the Summer
Tate McRae – Just Keep Watching
Best Alternative
Sombr – Back to Friends
Best R&B
Mariah Carey – Type Dangerous
Best New Artist
Alex Warren
Michael Jackson Video Vanguard Award
Mariah Carey
Rock the Bells Visionary Award
Busta Rhymes
Latin Icon Award
Ricky Martin