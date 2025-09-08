Games
MTV VMAs 2025: Η λίστα με τους νικητές και το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne

MTV VMAs 2025: Η λίστα με τους νικητές και το συγκινητικό αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne Φωτογραφία: AP
Η Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια των MTV Video Music Awards 2025 κερδίζοντας τέσσερα βραβεία.

Τα MTV Video Music Awards 2025 αποδείχθηκαν μια αξέχαστη βραδιά. Από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μέχρι μια σειρά από εκπληκτικές ερμηνείες στο UBS Arena στη Νέα Υόρκη.

{https://youtu.be/aHs1LCir63Q?si=3R8zOQHrfV7S_2sE}

Η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 7/09 το βράδυ με παρουσιαστή τον LL Cool J με μεγάλη νικήτρια τη Lady Gaga, η οποία ηγήθηκε των φετινών υποψηφίων με συνολικά 12 υποψηφιότητες, κερδίζοντας το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς. Η Gaga ήταν παρούσα για να παραλάβει το βραβείο πριν επιστρέψει γρήγορα στο Madison Square Garden για τη δεύτερη βραδιά της περιοδείας της Mayhem Ball.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Video Music Awards (@vmas)

Η Sabrina Carpenter κέρδισε επίσης ένα μεγάλο βραβείο. Η Carpenter, που μόλις κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ, Man’s Best Friend, έλαβε το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ για το Short n’ Sweet του 2024.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Video Music Awards (@vmas)

Την μεγαλύτερη διάκριση της βραδιάς, το Βίντεο της Χρονιάς, κέρδισε η Ariana Grande για το «Brighter Days Ahead». Νωρίτερα το βράδυ, η σταρ του Wicked κέρδισε επίσης το βραβείο Moon Person για το Καλύτερο Ποπ Μουσικό Βίντεο, ενώ η Mariah Carey τιμήθηκε με το βραβείο Video Vanguard Award 2025.

Ο Ricky Martin τιμήθηκε με το πρώτο στην ιστορία βραβείο Latin Icon Award, ενώ ο Αμερικανός ράπερ Busta Rhymes παρέλαβε το πρώτο MTV VMA Rock the Bells Visionary Award. Και οι δύο καλλιτέχνες χάρισαν στο κοινό ξεχωριστές ερμηνείες. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στη σκηνή ήταν η Lady Gaga, ο Jelly Roll, η Tate McRae, η Doja Cat, ο Post Malone και ο Alex Warren.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Video Music Awards (@vmas)

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν το αφιέρωμα Ozzy Osbourne που «έφυγε» από τη ζωή τον Ιούλιο σε ηλικία 76 ετών. Οι Steven Tyler και Joe Perryτων Aerosmith, ο Yungblud και ο Nuno Bettencourt ανέβηκαν μαζί στη σκηνή ερμηνεύοντας θρυλικά κομμάτια του Ozzy όπως τα «Crazy Train», «Changes» των Black Sabbath και «Mama, I’m Coming Home».


VMAs 2025: Δείτε τους νικητές

Η λίστα με τις υποψηφιότητες και τους νικητές

Video of the Year
Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Best Pop Artist
Sabrina Carpenter

Best Hip-Hop
Doechii – Anxiety

Best Rock
Coldplay – All My Love

Best Latin
Shakira – Soltera

Best Long Form Video
Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Video for Good
Charli XCX – Guess ft. Billie Eilish

Best Direction
Lady Gaga – Abracadabra

Best Art Direction
Lady Gaga – Abracadabra

Best Cinematography
Kendrick Lamar – Not Like Us

Best Editing
Tate McRae – Just Keep Watching

Best Choreography
Doechii – Anxiety

Best Visual Effects
Sabrina Carpenter – Manchild

Best Group
Blackpink

Best Collaboration
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Best Pop
Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Best Album
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

MTV Push Performance of the Year
Katseye – Touch

Song of the Year
Rosé & Bruno Mars – Apt.

Best Afrobeats
Tyla – Push 2 Start

Best K-Pop
Lisa Featuring Doja Cat & Raye – Born Again

Best Country
Megan Moroney – Am I Okay?

Artist of the Year
Lady Gaga

Song of the Summer
Tate McRae – Just Keep Watching

Best Alternative
Sombr – Back to Friends

Best R&B
Mariah Carey – Type Dangerous

Best New Artist
Alex Warren

Michael Jackson Video Vanguard Award
Mariah Carey

Rock the Bells Visionary Award
Busta Rhymes

Latin Icon Award
Ricky Martin

