Και από εμάς είναι ναι! Η ανοιχτή επιστολή του Indy προς την Ακαδημία.

Η IFC Films ξεκίνησε μια από τις πιο ασυνήθιστες καμπάνιες για τα Όσκαρ φέτος, με πρωταγωνιστή έναν σκύλο. Ο Indy, ο σκύλος που κλέβει την παράσταση στην επιτυχημένη ταινία τρόμου Good Boy -κυκλοφόρησε και στη χώρα μας, χθες 9/10- υπέγραψε μια ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ζητώντας να ληφθεί υπόψη για την κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού.



Ο σκύλος του Good Boy, Indy, έχει κατακτήσει τις καρδιές του κοινού παρά το γεγονός ότι πρωταγωνιστεί σε ταινία τρόμου, και θα ήθελε τα Όσκαρ να τον λάβουν υπόψη στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού, σύμφωνα με το Variety.

«Παρά τον ρόλο μου στην πρόσφατη ταινία Good Boy, που έλαβε διθυραμβικές κριτικές, δεν θεωρήθηκα κατάλληλος για την κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού», έγραψε ο Indy στην ανοιχτή επιστολή του, προσθέτοντας: «Αυτή η είδηση με κάνει να νιώθω σαν κάποιος να μου τράβηξε απότομα το λουρί, καθώς προφανώς δεν είμαι αρκετά καλός για εσάς».

Επιπλέον, επέκρινε την μακροχρόνια πρακτική του Χόλιγουντ να αποκλείει τα ζώα-ηθοποιούς από τις μεγάλες κατηγορίες υποψηφιοτήτων. «Υπάρχουν κανόνες για την προστασία των ανθρώπων-συνεργατών μου, αλλά δεν υπάρχουν κανόνες που να αναγνωρίζουν την πλούσια και πολύπλοκη συμβολή των σκύλων-ηθοποιών μας».



Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι η ταινία Good Boy απέδειξε την εμπορική της αξία, με έσοδα 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων από την πρώτη εβδομάδα προβολής της. Αυτή η εντυπωσιακή πρεμιέρα αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη πρεμιέρα της IFC, αποδεικνύοντας ότι το κοινό ανυπομονεί να δει την μεταμόρφωση του Indy σε σταρ.

Επιπλέον, το τρέιλερ της ταινίας συγκέντρωσε πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές σε όλες τις πλατφόρμες, οδηγώντας την IFC να επεκτείνει την κυκλοφορία της σε εθνικό επίπεδο.

{https://youtu.be/uAfXebQ7gM8?si=vSVYczanEvugb8Mi}



Ο Indy επεσήμανε επίσης ορισμένες εμβληματικές ερμηνείες με ζώα-πρωταγωνιστές, όπως ο Jed, ο σκύλος-λύκος στο White Fang, η φάλαινα στο Free Willy και ο Babe, που κέρδισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, θέτοντας το ερώτημα: «Πόσες σπουδαίες ερμηνείες πρέπει να αγνοηθούν πριν η Ακαδημία μας ρίξει ένα κόκαλο;».

Στις τελευταίες γραμμές της επιστολής, ο Indy υπογραμμίζει τις προκαταλήψεις της Ακαδημίας, τονίζοντας: «Σας ζητάμε να σταματήσετε να αγνοείτε τη συμβολή τη δική μου όσο και των πολλών σπουδαίων ηθοποιών-ζώων, των οποίων το έργο συνεχίζει μην εκτιμάται».



H επιστολή κλείνει με την υπογραφή του Indy, το χαριτωμένο πατουσάκι του.

Σημειώνεται ότι η Ακαδημία δεν έχει απαντήσει ακόμη στην επιστολή του Indy.