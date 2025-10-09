Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στο «Heat 2».

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο φέρεται να είναι σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια της ταινίας «Heat» σε σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν.

Σύμφωνα με το THR η ταινία προχωρά επιτέλους με την United Artists, θυγατρική της Amazon MGM Studios, να αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τη Warner Bros. Δημοσιεύματα θέλουν την Warner Bros να μην μπόρεσε να συμφωνήσει με τον Μαν για τον προϋπολογισμό της ταινίας, κάτι που άνοιξε τις πόρτες στην United Artists.

Ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ φέρεται επίσης να έχει καθήκοντα παραγωγής με τον Σκοτ Στάμπερ και ο Μαν να επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το Deadline, ο ΝτιΚάπριο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί τον Chris Shiherlis, τον οποίο υποδύθηκε ο Βαλ Κίλμερ στην αρχική ταινία. Ωστόσο, αναφέρεται ότι αυτές οι συνομιλίες παραμένουν σε «πρώιμα» στάδια και δεν έχουν υποβληθεί προσφορές.

Τον περασμένο μήνα, ο Μάικλ Μαν έκανε αναφορά στο πρότζεκτ κατά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν, όταν είπε στους παρευρισκόμενους: «Ανυπομονώ να γυρίσουμε το 2026. Είμαστε στη διαδικασία προϋπολογισμού, προγραμματισμού, διαδικασίας κάστινγκ».