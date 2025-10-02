Με το μουσικό βίντεο του «LOLA».

Η Μαρίνα Σάττι, συνεχίζει να γράφει ιστορία στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Για δεύτερη φορά στην καριέρα της διακρίνεται στα UK Music Video Awards, τον κορυφαίο θεσμό παγκοσμίως για το music video και το music film making.

Μετά την πρώτη της υποψηφιότητα το 2022 με το «YIATI POULI’M» στην κατηγορία Best Alternative Video - Newcomer, επιστρέφει το 2025, «LOLA» στην κατηγορία Craft & Technical: Best Cinematography in a Video - Newcomer.

Η Μαρίνα Σάττι είναι η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνις που ξεχωρίζει στα UK Music Video Awards, μοιράζοντας το spotlight με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως οι Doechii, FKA twigs, Sabrina Carpenter, A$AP Rocky, Billie Eilish, Chappell Roan, Olivia Dean και πολλοί ακόμη, που φέτος διαγωνίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες των ίδιων βραβείων.

Το clip του LOLA σκηνοθετήθηκε από το δημιουργικό δίδυμο Fa & Fon σε παραγωγή της NOMAD Productions. Η αισθητική του είναι έντονα στιλιζαρισμένη, με έμφαση στον μαξιμαλισμό και την υπερβολή, παρουσιάζοντας τη Μαρίνα στον ρόλο της LOLA, μιας υπερμεγέθους διασημότητας που κυριαρχεί στα μέσα ενημέρωσης, τα εξώφυλλα περιοδικών και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Η LOLA είναι μια φιγούρα που προκαλεί θαυμασμό, μίμηση αλλά και φθόνο, αντικατοπτρίζοντας τις αντιφάσεις της σύγχρονης κουλτούρας της διασημότητας.

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος. Το νέο της album POP TOO αποτελεί το πιο εμπορικό album γυναίκας καλλιτέχνιδας μέσα στο 2025, κατακτώντας charts και κοινό, ενώ η ίδια μόλις ολοκλήρωσε μια sold out περιοδεία σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα που είναι η πρώτη της περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η φετινή διοργάνωση των UKMVAs αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το διεθνές μουσικό στερέωμα και η ελληνική συμμετοχή της Μαρίνας Σάττι ανοίγει νέους δρόμους, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια pop κουλτούρα.