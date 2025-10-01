Kαι η Lady Gaga δεν «ξεκολλούσε» από το πλατό της σειράς.

Oι συνδημιουργοί της διάσημης σειράς The Vampire Diaries, Τζούλι Πλεκ και Κέβιν Γουίλιαμσον ήθελαν να διασφαλίσουν ότι η μουσική και το σάουντρακ θα μετέτρεπε την παραγωγή τους σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, καλύτερο και πιο ανατριχιαστικό από ό,τι ήταν ήδη! Και για να το πετύχουν αυτό, ήθελαν ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στη μουσική σκηνή.

Κατά τη διάρκεια ενός πάνελ το Σαββατοκύριακο στο FanX Salt Lake Comic Convention, ο σταρ του The Vampire Diaries, Ίαν Σόμερχαλντερ, μίλησε για τις αξέχαστες μουσικές στιγμές της σειράς και θυμήθηκε τις μέρες που η Lady Gaga επισκεπτόταν το πλατό. Μιλώντας μάλιστα για την τεράστια δημοφιλία της σειράς, ο Σόμερχαλντερ αποκάλυψε ότι το σάουντρακ της πρώτης σεζόν «πούλησε περίπου 15 εκατομμύρια αντίτυπα».



Αναφερόμενος επίσης σε μια συγκεκριμένη μουσική συνεργασία που δεν ευδοκίμησε ποτέ, ο Σόμερχολντερ επιβεβαίωσε τις φήμες ότι η Τέιλορ Σουίφτ είχε κληθεί να εμφανιστεί στη σειρά, αλλά αρνήθηκε: «Νομίζω ότι στην Τέιλορ Σουίφτ προσφέραμε αυτόν τον ρόλο, και εκείνη είπε: "Όχι". [Γέλια]».

Παρόλο που η ποπ σταρ δεν πάτησε ποτέ το πόδι της στο πλατό, η η σειρά είχε έναν άλλο δημοφιλή καλλιτέχνη να παραμονεύει στις σκιές.

«Ο Τέιλορ Κίνι ήταν αρραβωνιασμένος με την Lady Gaga, εντάξει δεν ήταν αρραβωνιασμένοι ακόμα, ήταν ζευγάει. Και η Στεφ — η Lady Gaga — ερχόταν στην Τζόρτζια για να περάσει χρόνο στο πλατό μας»,περιγράφει ο ηθοποιός και συνεχίζει: «Αυτό ήταν γύρω στο 2010/11. Θα ήταν στο πλατό, χωρίς σουτιέν, με δίχτυα... χαλαρώνοντας, μασώντας τσίχλα, πίνοντας καφέ, βλέποντας τον πανέμορφο και υπέροχο φίλο της στην οθόνη. Και ξαφνικά όλοι οι παραγωγοί ήταν ξαφνικά εκεί. Κάθε ηθοποιός που δεν δούλευε ήταν ξαφνικά εκεί. Ήταν απλά το πιο αστείο πράγμα. Ήταν πραγματικά ξεχωριστό».



{https://youtu.be/Aw5nkIN4pAU?si=I5WJdjYPe-tV29pk}