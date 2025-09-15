O βραβευμένος -πλέον- Όουεν Κούπερ δεν είχε παίξει ποτέ σε σειρά, πριν αναλάβει τον ρόλο του στο Adolescence του Netflix.

Ο Όουεν Κούπερ, πρωταγωνιστής του βρετανικής πολυσυζητημένης σειράς «Adolescence», έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος ηθοποιός που κερδίζει βραβείο Emmy στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου.

Ο 15χρονος Κούπερ, υποδύθηκε τον Τζέιμι Μίλερ στη σειρά - φαινόμενο του Netflix, η οποία σάρωσε στις κατηγορίες της, συμπεριλαμβανομένων βραβείων για τους συμπρωταγωνιστές του, Στίβεν Γκρέιχαμ και Έριν Ντόχερτι, καθώς και για τον σκηνοθέτη Φίλιπ Μπαραντίνι.

Το «Adolescence», το οποίο κυριάρχησε στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix στις αρχές της χρονιάς, επικεντρώνεται στην ιστορία ενός 13χρονου αγοριού που συνελήφθη για τη δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του. Η σειρά κέρδισε τα εγκωμιαστικά σχόλια κριτικών και κοινών όχι μόνο για το θέμα του που έφτασε μέχρι τη βρετανική βουλή ή την ερμηνεία των πρωταγωνιστών όπως του πρωτοεμφανιζόμενου Κούπερ, αλλά και για την τεχνική του αρτιότητα, με κάθε επεισόδιο να γυρίζεται σε μία συνεχόμενη λήψη.

Ο Κούπερ, ο οποίος ήταν μόλις 14 ετών κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, κέρδισε στην κατηγορία του, ηθοποιούς όπως τους Χαβιέ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story), Πίτερ Σάρσγκααρντ (Presumed Innocent) και τον συμπρωταγωνιστή του στο Adolescence, Άσλεϊ Γουόλτερς.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του ανέφερε ότι «Δεν ήταν τίποτα πριν από τρία χρόνια. Είναι απλά τόσο σουρεαλιστικό. Ειλικρινά, όταν ξεκινούσα τα μαθήματα υποκριτικής πριν από μερικά χρόνια, δεν περίμενα ούτε καν να βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον εδώ» και συμπλήρωσε: «Οπότε νομίζω ότι απόψε αποδεικνύεται ότι αν ακούσεις, συγκεντρωθείς και βγεις από το comfort zone σου, μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε στη ζωή.



{https://youtu.be/bYOWuV3l7yI?si=Cx-vzL3k2_TEUzVL}



Για την ιστορία, ο Κούπερ κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του Σκοτ Τζάκομπι, ο οποίος κέρδισε Emmy το 1973 για το «That Certain Summer», σε ηλικία 16 ετών.

Το Adolescence ήταν μεταξύ των μεγαλών νικητών στα φετινά Emmys, κερδίζοντας συνολικά έξι βραβεία.