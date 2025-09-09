Aπό τον όγκο στη δίαιτα - Ο «The Rock» εξηγεί τον λόγο πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους

Στη νέα του ταινία, ο Ντουέιν Τζόνσον θα υποδυθεί έναν 70χρονο άνδρα, του οποίου ο καλύτερος φίλος είναι ένα κοτόπουλο.

Ο Ντουέιν Τζόνσον ετοιμάζεται για μία ακόμη δραστική αλλαγή στην εμφάνισή του.

Κατά τη διάρκεια της σειράς συζητήσεων «In Conversation With…» του 50ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό θέατρο «Royal Alex» την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, ο σταρ μίλησε για την καριέρα του, από την επαγγελματική πάλη μέχρι τις ταινίες δράσης και τις περιπέτειες για όλη την οικογένεια, όπως η σειρά «Fast & Furious» και το «Moana».

Αφού πρωταγωνίστησε στην επερχόμενη ταινία της A24, «The Smashing Machine», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπένι Σάφντι, ο Τζόνσον θα «συνεργαστεί» ξανά με τον σκηνοθέτη για το νέο του πρότζεκτ, όπως αποκάλυψε στον διευθύνοντα σύμβουλο του Φεστιβάλ, Κάμερον Μπέιλι.

«Θα κάνουμε μια ταινία που ονομάζεται "Lizard Music" και θα βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Daniel Pinkwater», ανέφερε.

Ο ρόλος του, όπως εξήγησε, αφορά «έναν πολύ ιδιότροπο και εκκεντρικό 70άρη που ονομάζεται Chicken Man. Και ο καλύτερός του φίλος είναι ένα κοτόπουλο της ίδιας ηλικίας».

Καθώς το κοινό του Φεστιβάλ γελούσε, ο ηθοποιός χαμογελώντας πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω την ευκαιρία να μεταμορφωθώ ξανά, όπως έκανα στο "Smashing Machine". Ανυπομονώ».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ έλαβε διθυραμβικές κριτικές μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας μια εβδομάδα νωρίτερα, ενώ ο Μπένι Σάφντι απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Η ταινία, στην οποία συμπρωταγωνιστεί η Έμιλι Μπλαντ, μοιράζεται τον τίτλο της με το ντοκιμαντέρ του 2003 για τον πρώην μαχητή ΜΜΑ, Μαρκ Κερ ο οποίος έδινε μάχη με τον εθισμό ενώ κυριαρχούσε στο ρινγκ. Ο Τζόνσον είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι περνούσε έως και τέσσερις ώρες την ημέρα στην καρέκλα του μακιγιάζ, βάζοντας πάνω από δώδεκα προσθετικά μέρη για να μεταμορφωθεί στον 56χρονο Kερ.

Αφού πήρε κιλά για να υποδυθεί τον αθλητή, ο χολιγουντιανός σταρ επιβεβαίωσε ότι τώρα ακολουθεί πρόγραμμα για να χάσει βάρος ενόψει της ταινίας «Lizard Music». Για τον ρόλο του Chicken Man, αστειεύτηκε ότι τρώει «λιγότερο κοτόπουλο».

«Είμαι σε διαδικασία να χάσω κιλά. Έχω ακόμα πολύ δρόμο», συμπλήρωσε.

Η ταινία «The Smashing Machine» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το People.