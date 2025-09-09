Netflix: Νέα σειρά από τον δημιουργό του «The Big Bang Theory» έχει κάνει τους θεατές να κολλήσουν

Πίσω από το νέο sitcom που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο βρίσκεται ο δημιουργός του The Big Bang Theory.

Οι συνδρομητές του Netflix δεν χορταίνουν μια νέα ξεκαρδιστική σειρά της πλατφόρμας, με πολλούς από αυτούς να παρακολουθούν όλα τα επεισόδια σε μόλις δύο ημέρες.

Από το Friends έως το Modern Family, τα sitcoms ήταν πάντα αγαπημένη επιλογή για να γελάσουμε και να χαλαρώσουμε για λίγο. Το ίδιο γίνεται και με την τελευταία σειρά του Netflix η οποία αποδεικνύεται δημοφιλής, με τους φαν να επιδίδονται σε ατελείωτο binge watching, δηλώνοντας ενθουσιαμένοι με το «έξυπνο» σενάριο και τα ξεκαρδιστικά αστεία της.

Η τηλεοπτική σειρά έχει τον απλό τίτλο Leanne και κυκλοφόρησε στο Netflix στις 31 Ιουλίου. Η σειρά έχει την υπογραφή του Chuck Lorre, δημιουργό του The Big Bang Theory, αποτελείται από 16 επεισόδια και ακολουθεί τη Leanne (Leanne Morgan), της οποίας ο κόσμος ανατρέπεται όταν ο επί 33 χρόνια σύζυγός της, την εγκαταλείπει για μια άλλη γυναίκα.

Η σύνοψη της σειράς αναφέρει: «Με την υποστήριξη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Carol (Kristen Johnston), η Leanne μαθαίνει πώς να αποδεχτεί το χάος και βρίσκει δύναμη, χαρά και ελπίδα στα πιο απρόσμενα μέρη. Αυτή η ειλικρινής κωμωδία αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξαναγράψεις την ιστορία σου».

{https://youtu.be/XHFFXU8-q7g?si=BPrfvXrPtgJTuXLz}

Η σειρά έχει συγκεντρώσει ένα αξιοπρεπές 88% στο Rotten Tomatoes από τους θαυμαστές, ενώ οι κριτικοί της έδωσαν 71%. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι κριτικοί είχαν βαθμολόγήσει το Friends μόνο με 78%, τότε μιλάμε για μία καλή βαθμολογία.

Ένας θεατής έγραψεστο Reddit: «Έχει δει κανείς άλλος τη σειρά Leanne στο Netflix; Tην παρακολουθώ και είναι πολύ αστεία και έξυπνη. Με εκπλήσσει που κανείς άλλος δεν έχει μιλήσει γι' αυτήν».

«Δεν έχω γελάσει τόσο πολύ με μια κωμική σειρά ή ακόμα και με μια κωμική ταινία, όσο γέλασα βλέποντας τη Leanne», απάντησε ένας άλλος συνδρομητής.

«Σε πείθει εύκολα να το παρακολουθήσεις. Μια καλή, κλασική κωμική σειρά», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

«Το "καταβρόχθισα" όλο σε δύο βράδια!», είπε ένας άλλος φαν. «Το λατρεύω! Και οι χαρακτήρες είναι υπέροχοι!».



Πάντως, μέχρι στιγμής το Netflix δεν έχει ανακοινώσει αν θα δώσει το «πράσινο φως» και για μία δεύτερη σεζόν της σειράς.