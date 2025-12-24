Οι ζημιές στις δεξαμενές ηλιελαίου, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στο λιμάνι της Ουκρανίας προκαλούν διαρροές επισημαίνουν οι ειδικοί.

Η ρύπανση από ηλιέλαιο, που προκάλεσαν τα ρωσικά χτυπήματα στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας στην Ουκρανία προκαλούν ανησυχία για τη θαλάσσια πανίδα της περιοχής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τις τελευταίες εβδομάδες στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στο λιμάνι της Οδησσού, σημειώνονται αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί, από τους χειρότερους στα τέσσερα χρόνια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι η Μόσχα έχει ως στόχο να καταστρέψει τις υποδομές της.

Δημοσιογράφος του AFP βιντεοσκόπησε την Τετάρτη λακκούβες με καφέ λάδια στις ακτές της Οδησσού και μια κηλίδα λαδιού στην επιφάνεια της θάλασσας ενώ εθελοντές καθάριζαν την άμμο και έβγαζαν από το νερό νεκρά θαλασσοπούλια.

{https://twitter.com/BohuslavskaKate/status/2003843381928083503}

«Η αιτία είναι η μαζική επίθεση του εχθρού στις λιμενικές υποδομές, που προκάλεσε ζημιές στις δεξαμενές ηλιελαίου, με αποτέλεσμα να έχουμε διαρροές» εξήγησε ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεγκ Κίπερ.

{https://www.instagram.com/reels/DSkUiY1keKj/}

Ο Βλαντισλάβ Μπαλίνσκι, ειδικός στη θαλάσσια οικολογία, έκανε λόγο για «οικολογική καταστροφή». «Υπάρχουν δεκάδες νεκρά πουλιά, κυρίως βουτηχτάρια, στην ακτή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Λεονίντ Στογιάνοφ, κτηνίατρος που συμμετέχει στην προσπάθεια διάσωσης των πτηνών, εξήγησε ότι τα πουλιά πεθαίνουν από υποθερμία καθώς, όταν έρχονται σε επαφή με το ηλιέλαιο, χάνουν το στρώμα του λίπους που αδιαβροχοποιεί τα φτερά τους.

{https://twitter.com/GabeZZOZZ/status/2002714323807023318}

Με πληροφορίες του AFP/ΑΠΕ