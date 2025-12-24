Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την οικογένειά σας από την ομάδα του Dnews. Οι θερμότερες ευχές. Τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα.

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την οικογένειά σας από την ομάδα του DNEWS.GR. Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία μίας δημιουργικής εποχής. Χρόνια πολλά! Οι θερμότερες ευχές μας για καλές γιορτές και ευτυχισμένο 2026.

Χριστούγεννα η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Δεκεμβρίου

Σήμερα, 25 Δεκεμβρίου η Αγία Εκκλησία μας γιορτάζει τα Χριστούγεννα, το μεγάλο και ανερμήνευτο γεγονός της κατά σάρκα γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού από την Υπεραγία Θεοτόκο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Βηθλεέμ, Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης,

Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος,

Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι,

Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία,

Μελχιώρ, Μελχιόρ,

Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ,

Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα,

Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη,

Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα,

Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία.

Η γιορτή των Χριστουγέννων

Τα Χριστούγεννα παίρνουν το όνομά τους από τη φράση Χριστού γέννα και είναι η ετήσια γιορτή του χριστιανισμού για τη γέννηση του Χριστού και κατ’ επέκταση το σύνολο των εορτών από εκείνη την ήμερα μέχρι τα Θεοφάνεια.

Η εορτή των Χριστουγέννων είναι η σημαντικότερη από τις ακίνητες εορτές της Ορθοδόξου Εκκλησίας και γι’ αυτό έχει προεόρτια και μεθεόρτιά περίοδο.

Ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε με υπερφυσικό τρόπο από την Παρθένο Μαρία σ’ ένα σπήλαιο της Βηθλεέμ, μεταξύ 7 και 4 π.Χ., σύμφωνα με διάφορους επιστημονικούς υπολογισμούς. Εκείνη την εποχή, βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν ο Ηρώδης ο Μέγας, ηγεμόνας της Συρίας ο Κυρήνιος και αυτοκράτορας της Ρώμης ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο οποίος είχε διατάξει απογραφή πληθυσμού των υπηκόων του. Γι’ αυτό και ο Ιωσήφ πήρε την ετοιμόγεννη Μαρία και μετέβησαν στη Βηθλεέμ από τη Ναζαρέτ, όπου διέμεναν.

Μετά τη γέννηση του Ιησού, ένας άγγελος εμφανίσθηκε στους ποιμένες της περιοχής, αγγέλλοντας το χαρμόσυνο γεγονός, ενώ πλήθος άλλων αγγέλων έψαλλαν «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία». Ενώ συνέβαιναν αυτά, άστρο φωτεινό εξ Ανατολής οδήγησε τρεις Μάγους (Μελχιόρ, Γάσπαρ, Βαλτάσαρ) στη Βηθλεέμ, όπου μαζί με τους βοσκούς προσκύνησαν τον Θεάνθρωπο, προσφέροντάς του χρυσό, λίβανο και σμύρνα.

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου έλαβε καθολική μορφή στα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ, πρώτα στη Δύση και μετά στην Ανατολή. Μέχρι τότε η Γέννηση του Ιησού εορταζόταν στις 6 Ιανουαρίου μαζί με τη Βάπτιση κατά την εορτή των Θεοφανείων. Η Αρμενική Εκκλησία δεν δέχθηκε την αλλαγή και διατήρησε την παλαιότερη παράδοση, την οποία ακολουθούν σήμερα όσες Εκκλησίες ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο (Ιουλιανό). Για πρώτη φορά τα Χριστούγεννα καθιερώθηκαν ως αργία με τον Ιουστινιάνειο Κώδικα (529/534).

Δείτε πώς μπορείς να πείτε «Καλά Χριστούγεννα» σε 22 γλώσσες:

Joyeux Noël! (Γαλλία)

Buon Natale! (Ιταλία)

Frohe Weihnachten! (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία)

Feliz Navidad! (Ισπανία, Γιβραλτάρ, Μεξικό και Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική)

Nollaig Shona Dhuit! (Ιρλανδία)

Boas Festas! (Πορτογαλία)

Zalig Kerstfeest! (Βελγίο)

Prettige Kerstdagen/ Zalig Kerstfeest! (Ολλανδία)

Wesolych Swiat (Πολωνία)

Gëzuar Krishlindjet! (Αλβανία)

Sretan Bozic! (Κροατία)

Craciun Fericit! (Ρουμανία, Μολδαβία)

Merii Kurisumasu! (Japan)

Kung His Hsin Nien Bing Chu Shen Tan China! (Κίνα)

S̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn khris̄t̒mās̄! (Ταϊλάνδη)

Sung Tan Chuk Ha! (Κορέα)

Chuc Mung Giang Sinh! (Βιετνάμ)

Karisama te nawāṃ sāla khušayāṃwālā hewe! (Ινδία, Πακιστάν)

Glaedelig Jul! (Δανία)

Rôômsaid Jôule! (Εσθονία)

Gleðileg jól! (Ισλανδία)