Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν σήμερα, Τετάρτη, 16 ουκρανικά drones τα οποία κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Οι επιδρομές ουκρανικών UAV έγιναν μέσα σε 17 ώρες, ανέφερε σε αναρτήσεις του στο Telegram ο Σομπιάνιν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Πρόσκαιρα προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία δύο εκ των τεσσάρων αεροδρομίων που εξυπηρετούν την περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Στην περιφέρεια Τούλα, οι αρχές ανέφεραν 12 καταρρίψεις drones. Συντρίμμια ενός drone προκάλεσαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μιλιάεφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με UAV ένα εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ στην περιφέρεια Τούλα και χώρο αποθήκευσης θαλάσσιων drones στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters