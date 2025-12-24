Περαστικοί καρδιοχτύπησαν με τη χριστουγεννιάτικη «έμπνευση» κατοίκου της Αλμπέρτα.

Ένας κάτοικος της Αλμπέρτα του Καναδά μάλλον το παράκανε με τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού του, που έκανε περαστικούς να καρδιοχτυπήσουν.

Ο συγκεκριμένος άντλησε έμπνευση από την ταινία «National Lampoon’s Christmas Vacation» (Τα Χριστούγεννα του τρελού θηριοτροφείου) του 1989. Έτσι έβαλε τον «Κλαρκ Γκρίσγουολντ», τον χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Τσέβι Τσέις, να κρέμεται από υδρορροή, έξω από το σπίτι.

Φαίνεται πως η διακόσμηση ήταν τόσο ρεαλιστική, που κάποιοι έσπευσαν να βοηθήσουν, πιστεύοντας ότι πράγματι ένας άνθρωπος κρεμόταν από την υδρορροή. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ένας άνδρας πλησιάζει τρέχοντας και ρωτά «Είσαι καλά;», προτού διαπιστώσει τι ήταν τελικά αυτό που έβλεπε.

Σε άλλη περίπτωση, δύο άτομα βγήκαν από αυτοκίνητο και έσπευσαν να σηκώσουν τη σκάλα που υπήρχε εκεί, για να βοηθήσουν τον «άνδρα» να κατέβει από την υδρορροή. Και εκείνοι έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν ότι επρόκειτο για «στοιχείο» της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης του σπιτιού.

{https://www.instagram.com/p/DSoaDL4EphO/}