Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

«Άρωμα Γυναίκας»: O Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Αλ Πατσίνο στο τρέιλερ της παράστασης

«Άρωμα Γυναίκας»: O Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Αλ Πατσίνο στο τρέιλερ της παράστασης Φωτογραφία: Χρήστος Συμεωνίδης
Η πρεμιέρα της παράστασης θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου.

Το Θέατρο Βρετάνια, σε συνέχεια της συνεργασίας με τον Άκη Σακελλαρίου, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη θεατρική μεταφορά του έργου «Άρωμα Γυναίκας», βασισμένη στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» (Il buio e il miele) του Τζιοβάνι Αρπίνο και τη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο.

Το έργο, που γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μέσα από τον κινηματογράφο, μεταφέρεται στη σκηνή σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, ο οποίος υπογράφει και τη δραματουργική επεξεργασία μαζί με την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, με έναν θίασο εκλεκτών ηθοποιών να «ζωντανεύει» μια βαθιά ανθρώπινη και συγκινητική ιστορία.

Ο Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές - ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα.

{https://youtu.be/zFWxjF1DD3I?si=hZYkLJbHR4A_dZl_}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το «Άρωμα Γυναίκας» για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Αλ Πατσίνο

Το «Άρωμα Γυναίκας» για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Αλ Πατσίνο

Entertainment

Ο στρατιώτης Τσίτσο, καλείται από την υπηρεσία του να συνοδεύσει τον απόστρατο τυφλό λοχαγό Φάουστο, από το Τορίνο στη Νάπολη.

H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με την γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου.

aroma_ginaikas2_1_b19ae.jpg

Στη συνέχεια, στη διαδρομή με το τρένο, Φαούστο και Τσίτσο θα συναντηθούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, με μια σειρά από ξεχωριστούς ήρωες (Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Ριχάρδος Αρώνης) που ο καθένας θα προσθέσει τη δική του σφραγίδα, με χιουμοριστικές και συγκινητικές στιγμές, σε αυτή την ιδιαίτερη πορεία προς την ενηλικίωση.

Στην κορύφωση του ταξιδιού, θα καταλήξουν στη Νάπολη. Εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, ένα άρωμα γυναίκας, η Σάρα, που ερμηνεύει η Μαριάννα Πουρέγκα, θα έρθει και θα προσπαθήσει να τ' αλλάξει όλα.

Ένας ύμνος στην ανδρική φιλία και στο υπέροχο σύμπαν της γυναίκας.

Μια ιστορία για το σκοτάδι που οδηγεί στο φως, για το άρωμα μιας γυναίκας που γίνεται μνήμη, αφορμή κι ελπίδα.

Μια ιστορία για όσα δεν βλέπουν τα μάτια.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Early bird 13 € για τις δύο πρώτες βδομάδες παραστάσεων

Συντελεστές


Βασισμένο στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» του Τζιοβάνι Αρπίνο

Διασκευή: Πίνο Τιέρνο

Μετάφραση από τα ιταλικά: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Δραματουργική επεξεργασία - τελικό κείμενο παράστασης:

Αλεξάνδρα Αϊδίνη - Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Συμπληρωματική μετάφραση (από το μυθιστόρημα): Αλεξάνδρα Αϊδίνη

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης

Μουσική: Γιώργος Χριστιανάκης

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Ελίνα Δράκου

Σχεδιασμός φωτισμών: Τάσος Παλαιορούτας

Χορογραφία-κίνηση: Δήμητρα Μερτζάνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Νατάσα Πετροπούλου

Φωτογραφία-βίντεο: Χρήστος Συμεωνίδης

Γραφιστικά: Δημήτρης ΓκέλμπουραςΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνία-Προβολή στα ΜΜΕ: Ανζελίκα Καψαμπέλη

Διαχείριση επικοινωνίας: Εταιρεία ΣΚΑΦΙΔΑΣ- ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.

Οργάνωση παραγωγής: Δέσποινα Παπαδοπούλου

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Άκης Σακελλαρίου

Μια παραγωγή των Θεατρικών Επιχειρήσεων Κάρολου Παυλάκη

Πληροφορίες

Θέατρο Βρετάνια, Πανεπιστημίου 7 (Μετρό Σύνταγμα), τηλ. 2103221579

Παραστάσεις

Πρεμιέρα: Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Τετάρτη & Κυριακή: 19.00

Πέμπτη: 20.00

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 18.00 (λαϊκή απογευματινή) & 21.00

Διάρκεια
120' (με διάλειμμα 15')

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Μακροζωία: Γιατί πρέπει να προσέχουμε τις ώρες των γευμάτων μας όσο μεγαλώνουμε

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Προσοχή: Για ποιο λόγο δεν πρέπει να κόβετε τα χάπια σε μικρότερα κομμάτια

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Είδαμε την «Αντιγόνη» στο Ηρώδειο: Δυνατή παράσταση, καθηλωτικές ερμηνείες, παρατεταμένο χειροκρότημα

Είδαμε την «Αντιγόνη» στο Ηρώδειο: Δυνατή παράσταση, καθηλωτικές ερμηνείες, παρατεταμένο χειροκρότημα

Entertainment
Στα σκαριά το sequel του Superman: Μάθαμε τον τίτλο και πότε κυκλοφορεί

Στα σκαριά το sequel του Superman: Μάθαμε τον τίτλο και πότε κυκλοφορεί

Entertainment
Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Entertainment
Exathlon: «Αγώνες ασφαλείας» για τη 2η αποχώρηση – Δείτε το τρέιλερ

Exathlon: «Αγώνες ασφαλείας» για τη 2η αποχώρηση – Δείτε το τρέιλερ

Life

NETWORK

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

ΦΣΑ: Διαμαρτύρεται για τα λειτουργικά προβλήματα στην πλατφόρμα της ΚΜΕΣ

healthstat.gr
Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

Αρτηριακή πίεση: Δεν είναι μόνο το αλάτι που την ανεβάζει, αλλά και η ζάχαρη

healthstat.gr
Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 7 τροφές που πρέπει να τρώτε μετά τα 40, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι, σε ηλικία 91 ετών

healthstat.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr