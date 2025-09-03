Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Νέο βιβλίο με άγνωστες πτυχές του και μαρτυρίες από την κόρη του

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: Νέο βιβλίο με άγνωστες πτυχές του και μαρτυρίες από την κόρη του
Το βιβλίο της Άννας Μπιθικώτση «Και Πατέρας και Μύθος Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο.

Στο νέο βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005», η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση κάνει μια κατάθεση ψυχής της για τον αγαπημένο πατέρα της, που αποτελεί ταυτόχρονα και ένα μυθικό πρόσωπο του ελληνικού πολιτισμού.

Η συγγραφέας Άννα Μπιθικώτση μάς χαρίζει ένα ανεκτίμητο, για την ιστορία της μουσικής μας, βιβλίο. Μια πολύτιμη μαρτυρία, για τον αγαπημένο της πατέρα και κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Το βιβλίο της «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» αποτελεί μια συναρπαστική, συγκινητική καταγραφή ανθρώπινων στιγμών του μυθικού ερμηνευτή και συνάμα μαρτυριών για σταθμούς
της τεράστιας καριέρας του, στην οποία η ίδια υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας.

Στις σελίδες του καθηλωτικού βιβλίου της Άννας Μπιθικώτση παρελαύνουν οι σπουδαιότεροι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού που εμπιστεύτηκαν το έργο τους στον ανυπέρβλητο ερμηνευτή με την «ξύλινη φωνή»,
αλλά παρουσιάζεται επίσης με μοναδικό τρόπο και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η πραγμαγματική ζωή μετουσιώνεται με ένα τρόπο σχεδόν μαγικό σε τέχνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: Η ιστορία πίσω από τη μελοποίηση του «Επιταφίου»

Τέσσερα χρόνια χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη: Η ιστορία πίσω από τη μελοποίηση του «Επιταφίου»

Entertainment

vivlio-bithikotsis_66eaa.png

Η ίδια η συγγραφέας στο σημείωμά της στο οπισθόφυλλο του βιβλίου αναφέρει:

«Μέσα σε αυτό το λεύκωμα μνήμης καταγράφω με απέραντη αγάπη και τρυφερότητα τη ζωή μου δίπλα στον ακριβό μου πατέρα, τον Γρηγόρη, τον δικό σας Μπιθικώτση.

Αγγίζω με σεβασμό τις στιγμές μας, έτσι όπως τις βίωσα, άλλοτε μέσα από τα παιδικά μου μάτια και άλλοτε μέσα από τα μάτια της εφηβείας αλλά και της ωριμότητας.

Θυμάμαι το χρονολόγιο του φωτεινού έργου του, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκαν και πρωτοπαρουσιάστηκαν οι συνθέσεις του, καθώς και οι συνθέσεις των μεγάλων ποιητών και συνθετών μας, τις οποίες ταξίδεψε με τη φωνή του στην αθανασία.

Το πόνημα διανθίζεται με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό μου αρχείο, με καταχωρήσεις στον τύπο από το 1963 έως και το 2005 και με ιστορικά ντοκουμέντα που σκιαγραφούν την ελληνική κοινωνία, χρήσιμα για τον αναγνώστη και τον ερευνητή.

Μέσα από την άγρυπνη καρδιά της μάνας μου, της Θεοκλείας, της πρώτης συντρόφου της ζωής του, των αδελφών του και των φίλων του, καθώς και των ανυπέρβλητων συνθετών, ποιητών και κλασικών ερμηνευτών μας, καταθέτω χωρίς φειδώ από το άλφα έως το ωμέγα τη ζωή τους δίπλα του. Μέσα από τις μνήμες τους έρχονται στο φως τα άγνωστα για μας ενθυμήματά τους, τα αισθήματα και οι στοχασμοί τους. Ξαναβρίσκω τα λόγια που μου έλεγε! Τις αναμνήσεις μου, τις παραστάσεις της ψυχής του πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Παραστάσεις ψυχής που φτερούγισαν στους ουρανούς της ζωής που συμπορευτήκαμε.

Με μια βαθιά βουτιά στη ζωή της οικογένειάς μου, ανασύρω την ίδια τη ζωή μας από τον βυθό του παρελθόντος, γυρνώντας τον χρόνο πίσω και μετρώντας, κύμα το κύμα, τα ταξίδια του από το πρώτο ως το τελευταίο.»

Άννα Μπιθικώτση

Το βιβλίο «Και Πατέρας και Μύθος - Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922- 2005» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όγδοο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Ο Κ. Π. Καβάφης όπως δεν τον γνωρίσαμε ποτέ: Η πρώτη εκτενής βιογραφία του ποιητή εδώ και 50 χρόνια

Ο Κ. Π. Καβάφης όπως δεν τον γνωρίσαμε ποτέ: Η πρώτη εκτενής βιογραφία του ποιητή εδώ και 50 χρόνια

Entertainment
53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

53ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως: 210 εκδοτικοί οίκοι, εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδος

Entertainment
«Απαγωγή»: Το νέο βιβλίο θρίλερ της Αγγελικής Νικολούλη βασισμένο σε αληθινή ιστορία

«Απαγωγή»: Το νέο βιβλίο θρίλερ της Αγγελικής Νικολούλη βασισμένο σε αληθινή ιστορία

Entertainment
Αλέξης Τσίπρας: Αν μια συνέντευξη προκάλεσε τόσο κρότο, το βιβλίο του τι θα προκαλέσει;

Αλέξης Τσίπρας: Αν μια συνέντευξη προκάλεσε τόσο κρότο, το βιβλίο του τι θα προκαλέσει;

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr