Κιάνου Ριβς: Το καλύτερο παιδί του Χόλιγουντ κλείνει τα 61

Ο Κιάνου Ριβς της καρδιάς μας.

Ο Κιάνου Τσαρλς Ριβς, όπως είναι το πλήρες όνομά του, συμπληρώνει σήμερα, 2/09, τα 61 του χρόνια πάνω σε τούτη τη Γη. Πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι μεγαλώνει; «Με θαυμασμό και τρόμο», έχει δηλώσει παλαιότερα.

Ο Κιάνου αν και σταρ του Χόλιγουντ και ακριβοπληρωμένος ηθοποιός, απέχει από αυτό που ονομάζουμε «σταριλίκι». Για χρόνια δεν είχε καν σπίτι, αλλά έμενε σε ξενοδοχεία. Πλέον ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα, μετακινείται με το μετρό, κανει διάλειμμα από τα γυρίσματα τρώγοντας σάντουιτς σε κάποιο παγκάκι, πιάνει κουβέντα με τους άστεγους στη Νέα Υόρκη, προτιμάει να χαλαρώνει διαβάζοντας ένα βιβλίο, αγαπάει τα ζώα και στηρίζει πολλές φιλοζωικές οργανώσεις, παίρνει χαρά με το να κάνει όμορφα και πανάκριβα δώρα στους κασκαντέρ των ταινιών του, που ρισκάρουν τη ζωή τους για να βγει μια επικίνδυνη σκηνή στις ταινίες του...



Για όλα αυτά και για άλλα τόσα και περισσότερα, νιώθουμε ότι ο Κιάνου -το πιο αγαπητό και απλό παιδί του Χόλιγουντ- είναι ένας από εμάς... είναι ο Κιάνου της καρδιάς μας.



{https://youtu.be/rOqUiXhECos?si=l4gfTvrNGoxK8Mbl}

Fun facts για να τον γνωρίσεις καλύτερα