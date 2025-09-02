Κιάνου Ριβς: Το καλύτερο παιδί του Χόλιγουντ κλείνει τα 61

Ο Κιάνου Τσαρλς Ριβς, όπως είναι το πλήρες όνομά του, συμπληρώνει σήμερα, 2/09, τα 61 του χρόνια πάνω σε τούτη τη Γη. Πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι μεγαλώνει; «Με θαυμασμό και τρόμο», έχει δηλώσει παλαιότερα.
Ο Κιάνου αν και σταρ του Χόλιγουντ και ακριβοπληρωμένος ηθοποιός, απέχει από αυτό που ονομάζουμε «σταριλίκι». Για χρόνια δεν είχε καν σπίτι, αλλά έμενε σε ξενοδοχεία. Πλέον ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα, μετακινείται με το μετρό, κανει διάλειμμα από τα γυρίσματα τρώγοντας σάντουιτς σε κάποιο παγκάκι, πιάνει κουβέντα με τους άστεγους στη Νέα Υόρκη, προτιμάει να χαλαρώνει διαβάζοντας ένα βιβλίο, αγαπάει τα ζώα και στηρίζει πολλές φιλοζωικές οργανώσεις, παίρνει χαρά με το να κάνει όμορφα και πανάκριβα δώρα στους κασκαντέρ των ταινιών του, που ρισκάρουν τη ζωή τους για να βγει μια επικίνδυνη σκηνή στις ταινίες του...
Για όλα αυτά και για άλλα τόσα και περισσότερα, νιώθουμε ότι ο Κιάνου -το πιο αγαπητό και απλό παιδί του Χόλιγουντ- είναι ένας από εμάς... είναι ο Κιάνου της καρδιάς μας.
{https://youtu.be/rOqUiXhECos?si=l4gfTvrNGoxK8Mbl}
Fun facts για να τον γνωρίσεις καλύτερα
- Το όνομά του «Keanu», σημαίνει «δροσερό αεράκι που διασχίζει τα βουνά» στα χαβανέζικα.
- Πήρε το όνομά του από τον θείο του, Χένρι Κιάνου Ριβς. Το «Keanu» είναι παράγωγο του ονόματος που είχε ο προπάππους του, Keaweaheulu, το οποίο σημαίνει «ο απαλός άνεμος που σηκώνεται» στα χαβανέζικα.
- Ο πατέρας του Κιάνου, είναι Αμερικανός με αγγλική, αυτόχθονη χαβανέζικη, πορτογαλική, σκωτσέζικη και κινεζική καταγωγή και μακρινές ολλανδικές ρίζες. Η μητέρα του Κιάνου είναι Αγγλίδα.
- Γεννήθηκε στη Βηρυτό και έζησε εκεί με την οικογένειά του τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους. Έμενει στο Σίδνεϊ (μέχρι την ηλικία των 3 ετών), στο Upper West Side στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης (μέχρι την ηλικία των 6 ετών) και στο Τορόντο (μέχρι την ηλικία των 21 ετών).
- Έχει ύψος 1.85.
- Το ψευδώνυμό του είναι «Το Τείχνος». Το απέκτησε όταν έπαιζε ως τερματοφύλακας στην ομάδα χόκεϊ «Oaklands» του De La Salle College.
- Η μητέρα του, Πατρίσια Ριβς, ήταν σχεδιάστρια κοστουμιών για ροκ σταρ όπως ο Άλις Κούπερ.
- Σε ένα Halloween πάρτι ως έφηβος, ο Κιάνου φόρεσε τη στολή κουνελιού που είχε σχεδιάσει η μητέρα του για το εξώφυλλο του περιοδικού Playboy της Ντόλι Πάρτον το 1978.
- Θα μπορούσε να ήταν επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου στον Καναδά, ωστόσο διάλεξε την Υποκριτική και κράτησε το χόκεϊ για χόμπυ.
- Η πρώτη του δουλειά ήταν να ακονίζει παγοπέδιλα σε παγοδρόμιο.
- Όταν ο Ριβς έφτασε για πρώτη φορά στο Χόλιγουντ, ο ατζέντης του πίστευε ότι το μικρό του όνομα ήταν πολύ εξωτικό, οπότε στα πρώτα χρόνια της κινηματογραφικής του καριέρας μερικές φορές τον συναντάμε ως K.C. Reeves, Norman Kreeves ή Chuck Spadina.
- Ζήτησε μείωση 90% στην αμοιβή του για την ταινία The Replacements (2000) ώστε να παίξει μαζί του ο Τζιν Χάκμαν. Προηγουμένως, είχε μειώσει την αμοιβή του κατά 2 εκατομμύρια δολάρια, ώστε έχει συμπρωταγωνιστή του τον Αλ Πατσίνο στην ταινία Ο Δικηγόρος του Διαβόλου (1997).
- Λόγω της αποφάσης του να διαφυλάσσει την ιδιωτική του ζωή, δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Ο Κιάνου απέκτησε μια ουλή στην κοιλιά από ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα στο φαράγγι Τοπάνγκα. Έκανε βόλτα χωρίς φώτα τη νύχτα όταν έπεσε στην πλαγιά ενός βουνού. Νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα με σπασμένα πλευρά και ρήξη σπλήνας. Όταν ήρθαν οι διασώστες να τον πάρουν, ένας εκπαιδευόμενος διασώστης έριξε κατά λάθος το φορείο καθώς το σήκωνε! «Με έκανε να γελάσω, αλλά δεν μπορούσα να αναπνεύσω!», έχει πει ο Ριβς.
- Τον Νοέμβριο του 1999, το κοριτσάκι που περίμεναν με την αρραβωνιστιά του, Τζένιφερ Σάιμ, γεννήθηκε νεκρό, λίγες εβδομάδες πριν τον τοκετό. Είχαν σχεδιάσει να την ονομάσουν Άβα Άρτσερ Σάιμ-Ριβς.
- Το 2001 η σύντροφός του Τζένιφερ Σάιμ, σκοτώθηκε όταν το Jeep Cherokee που οδηγούσε, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα ενός δρόμου του Λος Άντζελες κοντά στον αυτοκινητόδρομο 101 και έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο ανετράπη και από τη δύναμη της σύγκρουσης η κοπέλα εκτινάχτηκε μέσα από το παρμπρίζ. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος...
- Καθότι παραμένει... αγέραστος, πολύ αστειεύονται ότι είναι αθάνατος.