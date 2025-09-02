Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Κιάνου Ριβς: Το καλύτερο παιδί του Χόλιγουντ κλείνει τα 61

Κιάνου Ριβς: Το καλύτερο παιδί του Χόλιγουντ κλείνει τα 61 Φωτογραφία: AP
Ο Κιάνου Ριβς της καρδιάς μας.

Ο Κιάνου Τσαρλς Ριβς, όπως είναι το πλήρες όνομά του, συμπληρώνει σήμερα, 2/09, τα 61 του χρόνια πάνω σε τούτη τη Γη. Πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι μεγαλώνει; «Με θαυμασμό και τρόμο», έχει δηλώσει παλαιότερα.

Ο Κιάνου αν και σταρ του Χόλιγουντ και ακριβοπληρωμένος ηθοποιός, απέχει από αυτό που ονομάζουμε «σταριλίκι». Για χρόνια δεν είχε καν σπίτι, αλλά έμενε σε ξενοδοχεία. Πλέον ζει σε ένα μικρό διαμέρισμα, μετακινείται με το μετρό, κανει διάλειμμα από τα γυρίσματα τρώγοντας σάντουιτς σε κάποιο παγκάκι, πιάνει κουβέντα με τους άστεγους στη Νέα Υόρκη, προτιμάει να χαλαρώνει διαβάζοντας ένα βιβλίο, αγαπάει τα ζώα και στηρίζει πολλές φιλοζωικές οργανώσεις, παίρνει χαρά με το να κάνει όμορφα και πανάκριβα δώρα στους κασκαντέρ των ταινιών του, που ρισκάρουν τη ζωή τους για να βγει μια επικίνδυνη σκηνή στις ταινίες του...

Για όλα αυτά και για άλλα τόσα και περισσότερα, νιώθουμε ότι ο Κιάνου -το πιο αγαπητό και απλό παιδί του Χόλιγουντ- είναι ένας από εμάς... είναι ο Κιάνου της καρδιάς μας.

{https://youtu.be/rOqUiXhECos?si=l4gfTvrNGoxK8Mbl}

Fun facts για να τον γνωρίσεις καλύτερα

  • Το όνομά του «Keanu», σημαίνει «δροσερό αεράκι που διασχίζει τα βουνά» στα χαβανέζικα.
  • Πήρε το όνομά του από τον θείο του, Χένρι Κιάνου Ριβς. Το «Keanu» είναι παράγωγο του ονόματος που είχε ο προπάππους του, Keaweaheulu, το οποίο σημαίνει «ο απαλός άνεμος που σηκώνεται» στα χαβανέζικα.
  • Ο πατέρας του Κιάνου, είναι Αμερικανός με αγγλική, αυτόχθονη χαβανέζικη, πορτογαλική, σκωτσέζικη και κινεζική καταγωγή και μακρινές ολλανδικές ρίζες. Η μητέρα του Κιάνου είναι Αγγλίδα.
  • Γεννήθηκε στη Βηρυτό και έζησε εκεί με την οικογένειά του τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους. Έμενει στο Σίδνεϊ (μέχρι την ηλικία των 3 ετών), στο Upper West Side στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης (μέχρι την ηλικία των 6 ετών) και στο Τορόντο (μέχρι την ηλικία των 21 ετών).
  • Έχει ύψος 1.85.
  • Το ψευδώνυμό του είναι «Το Τείχνος». Το απέκτησε όταν έπαιζε ως τερματοφύλακας στην ομάδα χόκεϊ «Oaklands» του De La Salle College.
  • Η μητέρα του, Πατρίσια Ριβς, ήταν σχεδιάστρια κοστουμιών για ροκ σταρ όπως ο Άλις Κούπερ.
  • Σε ένα Halloween πάρτι ως έφηβος, ο Κιάνου φόρεσε τη στολή κουνελιού που είχε σχεδιάσει η μητέρα του για το εξώφυλλο του περιοδικού Playboy της Ντόλι Πάρτον το 1978.
  • Θα μπορούσε να ήταν επαγγελματίας παίκτης χόκεϊ επί πάγου στον Καναδά, ωστόσο διάλεξε την Υποκριτική και κράτησε το χόκεϊ για χόμπυ.
  • Η πρώτη του δουλειά ήταν να ακονίζει παγοπέδιλα σε παγοδρόμιο.
  • Όταν ο Ριβς έφτασε για πρώτη φορά στο Χόλιγουντ, ο ατζέντης του πίστευε ότι το μικρό του όνομα ήταν πολύ εξωτικό, οπότε στα πρώτα χρόνια της κινηματογραφικής του καριέρας μερικές φορές τον συναντάμε ως K.C. Reeves, Norman Kreeves ή Chuck Spadina.
  • Ζήτησε μείωση 90% στην αμοιβή του για την ταινία The Replacements (2000) ώστε να παίξει μαζί του ο Τζιν Χάκμαν. Προηγουμένως, είχε μειώσει την αμοιβή του κατά 2 εκατομμύρια δολάρια, ώστε έχει συμπρωταγωνιστή του τον Αλ Πατσίνο στην ταινία Ο Δικηγόρος του Διαβόλου (1997).
  • Λόγω της αποφάσης του να διαφυλάσσει την ιδιωτική του ζωή, δεν έχει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο Κιάνου απέκτησε μια ουλή στην κοιλιά από ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα στο φαράγγι Τοπάνγκα. Έκανε βόλτα χωρίς φώτα τη νύχτα όταν έπεσε στην πλαγιά ενός βουνού. Νοσηλεύτηκε για μια εβδομάδα με σπασμένα πλευρά και ρήξη σπλήνας. Όταν ήρθαν οι διασώστες να τον πάρουν, ένας εκπαιδευόμενος διασώστης έριξε κατά λάθος το φορείο καθώς το σήκωνε! «Με έκανε να γελάσω, αλλά δεν μπορούσα να αναπνεύσω!», έχει πει ο Ριβς.
  • Τον Νοέμβριο του 1999, το κοριτσάκι που περίμεναν με την αρραβωνιστιά του, Τζένιφερ Σάιμ, γεννήθηκε νεκρό, λίγες εβδομάδες πριν τον τοκετό. Είχαν σχεδιάσει να την ονομάσουν Άβα Άρτσερ Σάιμ-Ριβς.
  • Το 2001 η σύντροφός του Τζένιφερ Σάιμ, σκοτώθηκε όταν το Jeep Cherokee που οδηγούσε, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα ενός δρόμου του Λος Άντζελες κοντά στον αυτοκινητόδρομο 101 και έπεσε πάνω σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο ανετράπη και από τη δύναμη της σύγκρουσης η κοπέλα εκτινάχτηκε μέσα από το παρμπρίζ. Ο θάνατός της ήταν ακαριαίος...
  • Καθότι παραμένει... αγέραστος, πολύ αστειεύονται ότι είναι αθάνατος.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Good Fortune»: Ο Κιάνου Ριβς είναι ένας άγγελος με μικρά φτερά και υπάρχει λόγος για αυτό

«Good Fortune»: Ο Κιάνου Ριβς είναι ένας άγγελος με μικρά φτερά και υπάρχει λόγος για αυτό

Entertainment
Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, συμπρωταγωνιστής στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, συμπρωταγωνιστής στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Διεθνή
Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Life
Έγινε νονά η Δανάη Μπάρκα- Η συγκινητική της ανάρτηση

Έγινε νονά η Δανάη Μπάρκα- Η συγκινητική της ανάρτηση

Life
Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Η νέα σειρά «Χάρι Πότερ» θα έχει έναν αρχικό πρωταγωνιστή από τις ταινίες

Entertainment

NETWORK

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Κάγια Κάλας: Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

ienergeia.gr
Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν συμφωνία για την αύξηση των προμηθειών αερίου της Κίνας

ienergeia.gr
Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

Μ. Ζαμπάρας: Η Ορεινή Ναυπακτία «πνίγεται» με την άναρχη και ανεξέλεγκτη αδειοδότηση ΑΠΕ

ienergeia.gr
Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

Σ. Φάμελλος: Η πράσινη μετάβαση είναι ανάγκη.Το κόστος να το επωμιστεί η Πολιτεία και ο πολύ μεγάλος πλούτος

ienergeia.gr
Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

Επίσκεψη Γεωργιάδη στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης – Η ανάρτηση στο «X»

healthstat.gr
Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

Αρκεί το περπάτημα ως άσκηση μετά τα 50;

healthstat.gr
Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση σε αριθμούς - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr
Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Οι 3 πιο υγιεινοί χυμοί, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

healthstat.gr