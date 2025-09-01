Games
11ο Burger Fest: Μπέργκερ και παράλληλες δράσεις στο Γκάζι

11ο Burger Fest: Μπέργκερ και παράλληλες δράσεις στο Γκάζι Φωτογραφία: unsplash
Το 11ο Burger Fest έρχεται για δύο τριήμερα του Σεπτεμβρίου.

Το 11ο Burger Fest επιστρέφει με ζουμερά μπέργκερ για δύο τριήμερα του Σεπτεμβίου

Το καθιερωμένο ραντεβού δίνεται για τις 19-21 και 26-28 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι.

Το Burger Fest, το πρώτο και μεγαλύτερο food festival στην Ελλάδα, αφιερωμένο στο burger θα περιλαμβάνει άπειρες επιλογές απο τα καλύτερα burger house της Αθήνας και όχι μόνο, γλυκές λιχουδιές και κοκτέιλ.

Τα κορυφαία burger houses της πόλης στήνουν τις ψησταριές τους στο Αμαξοστάσιο και σε περιμένουν με μοναδικές δημιουργίες, παγωμένες μπίρες και αναψυκτικά, cocktails, γλυκά, live συναυλίες, kids area και πολλές εκπλήξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος για παιδιά έως 6 ετών θα είναι δωρεάν.

Αναλυτικό πρόγραμμα και συμμετοχές θα ανακοινωθούν σύντομα.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

