Οι κινηματογράφοι της Θεσσαλονίκης: Μια τοπογραφία του σινεμά από το 1945 ως το 2000

Οι κινηματογράφοι της Θεσσαλονίκης: Μια τοπογραφία του σινεμά από το 1945 ως το 2000
Μέσα από τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό, χάρτες και ιστορικές αναφορές, επιχειρείται η ανάδειξη της παρουσίας του κινηματογράφου στην καθημερινότητα της πόλης.

Διαθέσιμη στο κοινό είναι πλέον η ιστοσελίδα thessalonikicinemas.gr που παρουσιάζει, εκτός από τους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης, μια τοπογραφία του σινεμά από το 1945 ως το 2000.

Η ιστοσελίδα αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ) του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, με αντικείμενο τη χαρτογράφηση των κινηματογραφικών αιθουσών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο 1945-2000.

Μέσα από τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό, χάρτες και ιστορικές αναφορές, επιχειρείται η ανάδειξη της παρουσίας του κινηματογράφου στην καθημερινότητα της πόλης.

Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως ψηφιακό αρχείο και δυναμική βάση δεδομένων, προσφέροντας πρόσβαση σε πληροφορίες για αίθουσες προβολής (ακριβής θέση, έναρξη και παύση λειτουργίας, εποχικότητα, αʹ ή βʹ προβολής) και φωτογραφικό υλικό (αρχειακό, αλλά και αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και χρήσης).

Ο διαδραστικός χάρτης εμφανίζει τους ενεργούς κινηματογράφους ανά δεκαετία, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που υφίσταται η φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης μέσα στο πέρασμα του χρόνου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο και αναμένεται η συμμετοχή του κοινού, είτε με την υποβολή πληροφοριών και προσωπικών αναμνήσεων είτε με την αλληλεπίδραση μέσω της διαδραστικής χαρτογράφησης.

Επιπλέον, η προσπάθεια θα πλαισιωθεί με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με παλιούς αιθουσάρχες, απογόνους τους, καθώς και με μέλη του κοινού που υπήρξαν ενεργοί θεατές στις κινηματογραφικές ζωές της πόλης.

Την εποπτεία και καθοδήγηση της ερευνητικής ομάδας έχει η Καθηγήτρια του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ και Διευθύντρια του ΕΜΕΚΤ, Ελευθερία Θανούλη. Το έργο βασίστηκε σε μια ιδέα του Δρ. Παρασκευά Μουρατίδη, μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος και του Εργαστηρίου, για την ιστορία των κινηματογραφικών αιθουσών της πόλης.

Το έργο υλοποιείται με τη στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ και δεν θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί χωρίς τη συμβολή των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος Κινηματογράφου που εντάχθηκαν στη δράση του ΕΜΕΚΤ και συγκεκριμένα των: Ευαγγελία Σταθεροπούλου (συντονίστρια), Αναστασία Χασάκιοϊλη, Δημήτρης Βαφειάδης, Ιωάννης Μπάης (φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής), Θανάσης Λαγάνης, Άγγελος Γκραντούνης, Ελένη Μπακλαβάρα, Ελευθερία Τζίνα Νεντελκώβ και Άννα Πετρακοπούλου.

