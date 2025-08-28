Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων

Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων
Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών.

Πριν από 4 χρόνια, στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο κορυφαίος μας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης «έφυγε» από τη ζωή. Τη μέρα αυτή (Τρίτη 2/09), στη μνήμη του διοργανώνεται μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στο Θέατρο Βράχων που θα θυμίσει στο κοινό τη σημαντική μουσική συνάντηση του Μίκη με τον Απόστολο Καλδάρα.

Δύο ξεχωριστοί και διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντώνται: εκείνος του πρωτομάστορα του λαϊκού τραγουδιού Απόστολου Καλδάρα με εκείνον του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μίκη Θεοδωράκη. Συνυφασμένα τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Μίκη Θεοδωράκη δημιουργούν ένα σαγηνευτικό μουσικό πρόγραμμα, που προκαλεί ευφορία και συγκίνηση μαζί.

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά (του Απόστολου Καλδάρα: «Όνειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Όποια και να ‘σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά. και του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά.), με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά που αγαπήθηκε στα πέρατα της οικουμένης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Entertainment

Με την Ορχήστρα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Στέλιος Διονυσίου, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης. Άγγελος Θεοδωράκης

Συμμετέχουν: οι Τεκετζήδες - μουσικοί του δρόμου

Έκτακτη εμφάνιση: Κώστας Καλδάρας

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Τιμές εισιτηρίων: 15€ προπώληση | 18€ ταμείο | ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Πόσα αμύγδαλα πρέπει να τρώτε καθημερινά για μακροζωία

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη: Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη συναυλία της ζωής τους

Entertainment
Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Entertainment
Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Life
«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Life

NETWORK

Schneider Electric: Στην 1η θέση της λίστας Gartner® Top 25 Supply Chain για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Schneider Electric: Στην 1η θέση της λίστας Gartner® Top 25 Supply Chain για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

ienergeia.gr
Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

Τα μυστικά για υγιή γήρανση - Πώς να προστατεύσετε σώμα και μυαλό

healthstat.gr
Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

Μπορεί το άγχος να σας αρρωστήσει;

healthstat.gr
Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

Νέα μελέτη: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί δεύτερος καρκίνος μετά τον καρκίνο του μαστού

healthstat.gr
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους - Ζημιές και το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους - Ζημιές και το κτίριο της αποστολής της ΕΕ στο Κίεβο

ienergeia.gr
Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

Στάθης Μαντζώρος: Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» ηθοποιός του «Σασμού»

healthstat.gr
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Γ. Χατζηθεοδοσίου: Γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ienergeia.gr
Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο TWINVEST

ienergeia.gr