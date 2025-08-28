Ο Μίκης Θεοδωράκης «συναντάει» τον Απόστολο Καλδάρα στο Θέατρο Βράχων

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών.

Πριν από 4 χρόνια, στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο κορυφαίος μας συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης «έφυγε» από τη ζωή. Τη μέρα αυτή (Τρίτη 2/09), στη μνήμη του διοργανώνεται μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στο Θέατρο Βράχων που θα θυμίσει στο κοινό τη σημαντική μουσική συνάντηση του Μίκη με τον Απόστολο Καλδάρα.

Δύο ξεχωριστοί και διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι συναντώνται: εκείνος του πρωτομάστορα του λαϊκού τραγουδιού Απόστολου Καλδάρα με εκείνον του παγκοσμίως αναγνωρισμένου Μίκη Θεοδωράκη. Συνυφασμένα τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και του Μίκη Θεοδωράκη δημιουργούν ένα σαγηνευτικό μουσικό πρόγραμμα, που προκαλεί ευφορία και συγκίνηση μαζί.

Στη συναυλία θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά (του Απόστολου Καλδάρα: «Όνειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Όποια και να ‘σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά. και του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά.), με αποκορύφωμα τη μελωδία του Ζορμπά που αγαπήθηκε στα πέρατα της οικουμένης.

Με την Ορχήστρα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης»

Τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Στέλιος Διονυσίου, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης. Άγγελος Θεοδωράκης

Συμμετέχουν: οι Τεκετζήδες - μουσικοί του δρόμου

Έκτακτη εμφάνιση: Κώστας Καλδάρας

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαργαρίτα Θεοδωράκη

Τιμές εισιτηρίων: 15€ προπώληση | 18€ ταμείο | ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: more.com