Αυτή είναι η νέα ταινία που γκρέμισε το «Red Notice» από την κορυφή του Netflix

Το animated «KPop Demon Hunters» είναι πλέον η πιο δημοφιλής ταινία στην ιστορία του Netflix.

Το «KPop Demon Hunters», το animated παγκόσμιο φαινόμενο του καλοκαιριού, είναι πλέον η ταινία με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του Netflix.

Η ταινία για ένα γυναικείο συγκρότημα K-pop που κυνηγά μυθικά τέρατα όταν δεν γεμίζει στάδια και αρένες, μόλις γκρέμισε από την κορυφή της λίστας το «Red Notice», την κωμωδία δράσης με τους Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντσ και Γκαλ Γκαντότ, το οποίο κατείχε την πρώτη θέση στα τσαρτ με τις πιο δημοφιλείς ταινίες στην ιστορία του Netflix για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.

Μέχρι στιγμής, το «KPop Demon Hunters» έχει συγκεντρώσει συνολικά 236 εκατομμύρια προβολές, ξεπερνώντας έτσι τα 230,9 εκατομμύρια προβολές του «Red Notice». Την πεντάδα των ταινιών με τις περισσότερες προβολές στο Netflix συμπληρώνουν η ταινία θρίλερ «Carry-On», η σάτιρα «Don't Look Up» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η ταινία περιπέτειας «The Adam Project» με τον Ράιαν Ρέινολντς.

top10_en_global_films_most-popular_0_square_1_1301c.jpg

Θυμίζουμε ότι το Το «KPop Demon Hunters» σημείωσε μια σπάνια κινηματογραφική επιτυχία από το Netflix το περασμένο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με πηγές ήταν η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις του Σαββατοκύριακου, με έσοδα μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Το «KPop Demon Hunters» ήταν επίσης η ταινία με τις περισσότερες προβολές την περασμένη εβδομάδα στο Netflix, προσελκύοντας άλλα 25,4 εκατομμύρια θεατές.

Η ταινία κυκλοφόρησε στον streamer στις 20 Ιουνίου, γνωρίζοντας τα αποθεωτικά σχόλια των κριτικών για το στυλ και την ευρηματικότητα της, με τον Peter Debruge του Variety να την χαρακτηρίζει «υψηλού επιπέδου» και τον Brandon Yu της New York Times να την επαινεί για τη δημιουργία ενός «γοητευτικού, αστείου και καλλιτεχνικά εντυπωσιακού πρωτότυπου σύμπαντος».

Τη σκηνοθεσία του «KPop Demon Hunters» συνυπογράφουν οι Maggie Kang και Chris Appelhans, σε σενάριο που συνέγραψαν μαζί με τους Danya Jimenez και Hannah McMechan.

{https://youtu.be/AzCAwdp1uIQ?si=uUBA_wVmBwJBBS2s}

Αξίζει να αναφερθεί επίσης, ότι και το soundtrack της ταινίας γνωρίζει τεράστια επιτυχία, κατακτώντας τις κορυφές των charts. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, τέσσερα τραγούδια από το άλμπουμ βρίσκονται ταυτόχρονα στο top 10 — κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Billboard Hot 100 για οποιοδήποτε soundtrack άλμπουμ.

Συγκεκριμένα, το Golden παραμένει στο Νο. 1 για δεύτερη εβδομάδα, το Your Idol στο Νο. 4, και το Soda Pop, ανεβαίνει πέντε θέσεις στο Νο. 5. Η νέα προσθήκη στην πρώτη δεκάδα που επέτρεψε στο soundtrack να γράψει ιστορία με τέσσερις θέσεις στην πρώτη δεκάδα είναι το How It's Done, το οποίο ανέβηκε τέσσερις θέσεις για να καταλήξει στο Νο. 10 αυτή την εβδομάδα.

Μετά τη σαρωτική επιτυχία της ταινίας, Sony και Netflix Sony βρίσκονται σε συζητήσεις για ένα sequel της ταινίας, γεγονός που ουδεμία έκπληξη προκαλεί.

«Έχουμε στήσει τόσα πολλά για πιθανή ιστορία. Προφανώς, υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που παραμένουν αναπάντητες και τομείς που δεν εξερευνήθηκαν, και έπρεπε να το κάνουμε αυτό επειδή δεν μπορείς να πεις τόσα πολλά σε μια ταινία 85 λεπτών», έχουν δηλώσει οι δημιουργοί της ταινίας για ένα επερχόμενο sequel.

