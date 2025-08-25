Το Netflix γράφει ιστορία: Αυτή είναι η ταινία που κατέκτησε την κορυφή του box office

Το animated «KPop Demon Hunters» χάρισε στο Netflix την πρώτη του νίκη στο box office.

Το Netflix έσπασε ένα σημαντικό ρεκόρ για πρώτη φορά στα 18 χρόνια του ως υπηρεσία streaming, και το πέτυχε με μια ταινία που έχει προβληθεί για περισσότερες από 350.000.000 ώρες από την ημέρα της κυκλοφορίας της.

Η πλατφόρμα streaming είναι ίσως πιο γνωστή για την ικανότητά της να παράγει τηλεοπτικές σειρές ιδανικές για binge watching, όπως το La Casa de Papel, το Squid Game, το Wednesday ή το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ για την Amy Bradley.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το Netflix επενδύει όλο και περισσότερα χρήματα στις πρωτότυπες ταινίες, με αποτέλεσμα να σημειώνει τεράστια επιτυχία με φιλμ όπως το χριστουγεννιάτικο θρίλερ Carry-On.

Ωστόσο, μία από τις πιο πρόσφατες παραγωγές του έχει κατακτήσει τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων των εποχών και μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο έσπασε ένα σημαντικό ρεκόρ.

Ο λόγος για το animated KPop Demon Hunters, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο στο Netflix, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Βρίσκεται μόλις πίσω από την ταινία Red Notice με τους Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς και Γκαλ Γκαντότ, στη λίστα με τις ταινίες με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία του streamer και έχει ξεπεράσει επιτυχίες όπως το Bird Box με την Σάντρα Μπούλοκ και το Don’t Look Up με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, το περασμένο Σαββατοκύριακο κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά με ταινία του Netflix! Το KPop Demon Hunters απέφερε έσοδα 18 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο, παρά το γεγονός ότι κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους περίπου δύο μήνες μετά την πρώτη του προβολή στην πλατφόρμα.



Όπως είναι γνωστό, το Netflix παραδοσιακά δεν προβάλλει τις ταινίες του στους κινηματογράφους, με εξαίρεση τις ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ, για τις οποίες συνήθως δίνει το ελάχιστο απαιτούμενο διάστημα προβολής στους κινηματογράφους ώστε να είναι επιλέξιμες, όπως ορίζουν οι κανόνες της Ακαδημίας.

Αυτή τη φορά, φαίνεται πως η πλατφόρμα διέκρινε σαφώς τη δυναμική της και κυκλοφόρησε μια «sing-along» έκδοση της ταινίας στους κινηματογράφους για περιορισμένο χρονικό διάστημα και επιβεβαιώθηκε, καθώς ήταν η έκδοση της ταινίας που κατέκτησε την κορυφή του box office.

Μάλιστα, σύμφωνα με το The Wrap, το Netflix έχει ήδη προγραμματίσει δύο συνέχειες, μια τηλεοπτική σειρά, μια ταινία μικρού μήκους και ένα μουσικό θέατρο!

Οι θαυμαστές έμειναν έκπληκτοι από την επιτυχία της ταινίας, η οποία ήταν η πρώτη ταινία του Netflix που κατέκτησε το box office! Ένας φαν στο Reddit επεσήμανε ένα γεγονός που κάνει αυτό το επίτευγμα ακόμα πιο εντυπωσιακό, σχολάζοντας: «Αυτό είναι εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη ότι έγινε χωρίς την AMC (προβλήθηκε μόνο σε 1.800 κινηματογραφικές αίθουσες, ενώ μια κανονική ευρεία διανομή έχει 3.000+), και ότι είχε προβολές μόνο το Σάββατο και την Κυριακή, χάνοντας μια ολόκληρη μέρα από τα κανονικά έσοδα του Σαββατοκύριακου».

Ένας άλλος σχολίασε: «Για το Θεό, απλά κυκλοφορήστε τις ωραίες ταινίες σας στις αίθουσες για αρχή».

Υπενθυμίζουμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Ted Sarandos, έχει εκφράσει στο παρελθόν την πεποίθησή του ότι η παρακολούθηση ταινιών στις αίθουσες είναι «ξεπερασμένη για τους περισσότερους».

Για την ιστορία, το KPop Demon Hunters κάνει ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Η ταινία έχει ως πρωταγωνίστριες ένα γυναικείο συγκρότημα KPop που περνάει τον ελεύθερο χρόνο του κυνηγώντας δαίμονες για να προστατεύσει τους θαυμαστές του.



{https://youtu.be/AzCAwdp1uIQ?si=pEE_W2jyAj-8Mswn}