Netflix: Oι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού

Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και του καλοκαιριού.

Μετά τη μικρή (ή μεγάλη) ανάπαυλα των διακοπών, η επιστροφή στους ρυθμούς της καθημερινότητας έχει ξεκινήσει για πολλούς από εμάς και για ακόμα περισσότερους σημαίνει και επιστροφή στον αναπαυτικό καναπέ μας για να παρακολουθήσουμε νέες σειρές και ταινίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, κάνοντας την προσαρμογή στην πραγματικότητα λίγο πιο εύκολη και ομαλή.



Η ταινία «Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης» (The Thursday Murder Club) που έρχεται στο Netflix, με τους Πιρς Μπρόσναν και Έλεν Μίρεν, είναι σίγουρα ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών του Αυγούστου και μάλιστα, ενόσω αδημονούμε για το δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του Wednesday, που έρχεται στον streamer στις 3 Σεπτεμβρίου.



Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που έρχονται στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και του καλοκαιριού:

Σειρές του Netflix

My Life With the Walter Boys: Σεζόν 2 (My Life With the Walter Boys: Season 2)

Κυκλοφορεί 28/08/2025



Ελπίζοντας να κάνει νέο ξεκίνημα στο Σίλβερ Φολς, η Τζάκι βλέπει ότι οι δεύτερες ευκαιρίες δεν είναι εγγυημένες όταν εμφανίζονται ανεκπλήρωτα συναισθήματα κι εντάσεις.



{https://youtu.be/5ZvbQ48GAyk?si=Ovn3uEMzCjeZkBja}

Δύο Τάφοι (Two Graves)

Κυκλοφορεί 29/08/2025



Μετά τη σοκαριστική εξαφάνιση δύο έφηβων κοριτσιών σε μια ήσυχη παραθαλάσσια πόλη, μια πληγωμένη γιαγιά ρισκάρει τα πάντα για να βρει την αλήθεια και να πάρει εκδίκηση.



{https://youtu.be/Bna-KqjxIWY?si=VxdaZaQ9f_rdgn8m}

Ταινίες του Netflix

Το Fantasy Football Μάς Κατέστρεψε (Fantasy Football Ruined Our Lives)

Κυκλοφορεί 27/08/2025



Όταν ένα μέλος του πρωταθλήματος fantasy football τους εξαφανίζεται την ημέρα του γάμου του, μια παρέα φίλων εξιστορεί πώς έφτασαν σ' αυτό το χαοτικό μπάτσελορ πάρτι.



{https://youtu.be/u9RW6uhVr3s?si=CzRABcvI-Hoywbx0}



Η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης (The Thursday Murder Club)

Κυκλοφορεί 28/08/2025



Μια παρέα συνταξιούχων ντετέκτιβ που λύνουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις μπλέκονται σ' ένα αληθινό μυστήριο με φόνο. Μια κωμική αστυνομική ταινία που βασίζεται σε μυθιστόρημα.



{https://youtu.be/50DYgzRBhFA?si=3Ld8Dxeo13E-PI5m}



Άγνωστος Αριθμός: Τοξικά Μηνύματα στο Λύκειο (Unknown Number: The High School Catfish)

Κυκλοφορεί 29/08/2025





Netflix N&F

Οδός CoComelon: Σεζόν 5 (CoComelon Lane: Season 5)



Barbie Mysteries: Beach Detectives

Κυκλοφορεί 28/08/2025



Τα καλοκαιρινά σχέδια της Μπρούκλιν και της Μαλιμπού, που παρουσιάζουν ένα podcast, παίρνουν τρομακτική τροπή, όταν πέφτουν πάνω σε μια σειρά μυστηρίων στην παραλία.