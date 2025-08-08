Games
Τι μουσική ακούει η Wednesday; Aυτά είναι όλα τα τραγούδια της δεύτερης σεζόν

Φωτογραφία: Netflix
Οι Kinks, οι Sisters of Mercy, ο Bruce Springsteen και ο Roky Erickson κάνουν όλοι την εμφάνισή τους στη δεύτερη σεζόν του Wednesday.

Η Wednesday επέστρεψε στο Netflix με το πρώτο μέρος της δεύτερης σεζόν, σαρώνοντας τις βαθμολογίες και συγκεντρώνοντας εγκωμιαστικές κριτικές οι οποίες ισχυρίζονται ότι τα νέα επεισόδια είναι καλύτερα και πιο σκοτεινά από την πρώτη σεζόν που ήδη έχει εκτοξεύσει τη σειρά στην κορυφή με τις καλύτερες στην ιστορία του Netflix.

Από την αρχική σεζόν, κάτι που -μεταξύ άλλων- έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μας, είναι o αλλόκοτος χορός της ηρωίδας στο «Goo Goo Muck» των The Cramps από το 1981 και που στη συνέχεια δημιούργησε υστερία στα social media και δη στο TikTok καθώς οι χρήστες χρησιμοποίησαν και αναβίωσαν τη σκηνή, αυτή τη φορά με μία επιταχυνόμενη εκδοχή του «Bloody Mary» της Lady Gaga που (αν και δεν περιλαμβάνεται στη σειρά) έγινε viral.

{https://youtu.be/NakTu_VZxJ0?si=x7nMD9-c0TQ4M7Wb}

Η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη που έφερε τη Lady Gaga στη δεύτερη σεζόν και συγκεκριμένα στα τέσσερα επόμενα επεισόδια που θα κυκλοφορήσουν στις 3 Σεπτεμβρίου, στον ρόλο της Rosaline Rotwood, μιας μυστηριώδους πρώην δασκάλας του Nevermore.

Τον επόμενο μήνα η ποπ σταρ θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι για τον δεύτερο κύκλο του Wednesday το οποίο θα έχει τίτλο «Death Dance» και θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον.

Μέχρι να γίνει αυτό, και ενώ τα τέσσερα επεισόδια της δεύτερης σεζόν του Wednesday, είναι διαθέσιμα για streaming, εμείς φτιάξαμε μία λίστα με τα κομμάτια που ακούγουνται σε κάθε επεισόδιο.

Μεταξύ αυτών υπάρχουν κλασικές ροκ επιλογές από τους The Kinks, τον Bruce Springsteen και τον Roky Erickson, επίσης οι διασκευές της Wednesday Addams στα «Bad Moon Rising» και «Zombie», και άλλα.

Αυτό είναι το σάουντρακ του πρώτου μέρους της 2ης σεζόν του Wednesday:

Επεισόδιο 1

  • The Lennon Singers – My Favorite Things
  • Chavela Vargas – Un Mundo Raro
  • Barry Lipman Singers – Tropical Island
  • Sixpence None The Richer – Kiss Me
  • MAMAMOO – Um Oh Ah Yey
  • Wedneday Addams, Nevermore Academy Orchestra and Jacob Braun – Dance Of The Nights
  • Sisters Of Mercy – No Time To Cry
  • Wednesday Addams, Nevermore Academy Orchestra, Catherine Zeta-Jones and Esin Aydingoz – Nevermore Alma Mater
  • Bruce Springsteen – Dancing In The Dark

Επεισόδιο 2

  • The Kinks – You Really Got Me
  • Voi Che Sapete Pantheon Classics – The Marriage Of Figaro
  • Pantheon Classics – Verdi’s Dies Irae

Επεισόδιο 3

  • Roberto Alagna – La Cumparsita
  • Roky Erickson – I Walked With A Zombie
  • Richard Wagner – Ride Of The Valkyries
  • Wednesday Addams, Nevermore Academy Orchestra, Catherine Zeta-Jones, Billie Piper and Bobby Studley – Bad Moon Rising
  • Pedro Vargas – Besame Mucho
  • R.E.M. – Losing My Religion

Επεισόδιο 4

  • Foreigner – I Want To Know What Love Is
  • Dean Martin – Ain’t That A Kick In The Head
  • Wolfgang Amadeus Mozart – Symphony No. 34 in C Major K.338
  • Gary Wright – Dream Weaver
  • Eric Carmen – All By Myself
  • Wednesday Addams, Nevermore Academy Orchestra and Christian Almiron – Zombie
  • Bernard Hermann – Scene D’Amour

