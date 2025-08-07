Games
Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά
Δείτε το Αftermovie με αξέχαστες στιγμές και αναμνήσεις από τις 10 απίθανες ημέρες του Release Athens 2025.

Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, το Release Athens 2025 ήταν μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.

764128561-689a9158_32065.jpg

764128735-gojira-291-2_3a519.jpg

Το αγαπημένο φεστιβάλ υποδέχθηκε κορυφαία ονόματα από ένα ευρύ φάσμα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, σε μια μεγάλη δεκαήμερη γιορτή.

Μεταξύ πολλών άλλων, απολαύσαμε το λαμπερό πάρτι της Kylie Minogue, την ηλεκτρισμένη ενέργεια των The Prodigy, το ακατέργαστο πάθος των IDLES και των Fontaines D.C., τον προσωπικό θρίαμβο του Παύλου Παυλίδη, την ονειρική παρουσία των London Grammar, και τις (ήδη θρυλικές) εμφανίσεις των Gojira, Avenged Sevenfold και Dream Theater.

764128622-azp_1631_f9785.jpg

764128571-azf_0097-1_72f46.jpg

Αυτό, όμως, που έκανε τη φετινή διοργάνωση ξεχωριστή ήταν, όπως όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στο φεστιβάλ: κάθε φωνή που τραγούδησε παρέα με τους καλλιτέχνες, κάθε παρέα που χόρεψε με την ψυχή της, κάθε μουσικόφιλος που έφυγε από την Πλατεία Νερού χαμογελώντας.

764129210-the-prodigy-412_d0d40.jpg

Όσοι παρευρεθήκαμε, δεν παρακολουθήσαμε απλά το Release Athens – το ζήσαμε, το νιώσαμε, και γίναμε μέρος της ιστορίας του. Δεν παρακολουθήσατε απλά το Release Athens - το ζήσατε, το νιώσατε, γίνατε μέρος της ιστορίας του.

763985962-azf_2332_6b5f9.jpg

Όσος καιρός κι αν περάσει, είμαστε σίγουροι πως οι μαγικές στιγμές που ζήσαμε θα παραμείνουν στη μνήμη και την καρδιά όλων μας.

763985843-azp_1317-1_314dc.jpg

763985973-azp_6357_96c0a.jpg

Το επίσημο Aftermovie του Release Athens 2025 απλά μας θυμίζει μερικές εικόνες από τις δέκα απίστευτες ημέρες του - με κινητήρια δύναμη τη χαρά, την αίσθηση της ελευθερίας, και της συλλογικής εμπειρίας που μόνο η ζωντανή μουσική μπορεί να προσφέρει.

{https://youtu.be/rK4OYixw6JM?si=CadzCjhemV55tdQC}

Το 2026, το Release Athens, συμπληρώνει μια δεκαετία από την έναρξή του και ήδη σχεδιάζει την επόμενη διοργάνωση. Με το ίδιο πάθος και την ίδια ενέργεια – ακόμα μεγαλύτερο και καλύτερο!

763985875-azf_5725_02697.jpg

