Release Athens 2025: Αυλαία με τους εκρηκτικούς Dream Theater και tribute στον Ozzy

Η αντίστροφη μέτρηση για τα 10 χρόνια του Release Athens Festival το 2026, μόλις ξεκίνησε.

Η τελευταία ημέρα του Release Athens 2025 αναπάντεχα ήταν αφιερωμένη σε έναν από τους πρωτεργάτες του σκληρού ήχου. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς φυσικά όταν «φεύγει» από τη ζωή ένας πραγματικός θρύλος όπως ο Ozzy Osbourne.

Μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς τους που ανυπομονούσαν να τους δουν για πρώτη φορά ζωντανά, οι έξοχοι Haken ανέβηκαν στη σκηνή και έπαιξαν ένα σετ αφιερωμένο φυσικά στον frontman των Black Sabbath. Μέσα στο σετ, κατάφεραν και «στρίμωξαν» το αγέραστο riff του Iron Man προς το τέλος του δικού τους Cockroach King.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι Mastodon. Οι Αμερικανοί παρέδωσαν ένα καταιγιστικό show με πολλά από τα σπουδαία τους τραγούδια, όπως τα Megalodon, Black Tongue, Steambreather και φυσικά το ασταμάτητο Blood & Thunder. Η έκπληξη ήρθε στο τέλος με τη διασκευή του Supernaut, όπως την παρουσίασαν για πρώτη φορά στην τελευταία συναυλία του Πρίγκιπα του Σκότους.

Τέλος, η τελευταία εμφάνιση στην τελευταία βραδιά της φετινής διοργάνωσης δεν θα μπορούσε παρά να ανήκει σε μια ανυπέρβλητη μπάντα όπως οι Dream Theater. Οι θεοί του progressive metal, μέσα σε δύο ώρες, υπενθύμισαν σε όλους πως πρόκειται για ένα γκρουπ ασύγκριτου επιπέδου που μετά από 40 ολόκληρα χρόνια μπορεί να κάνει ότι θέλει στη σκηνή.

Όπως είναι λογικό, στο δεύτερο μισό της εμφάνισής τους ζήσαμε μεγάλες στιγμές: το Peruvian Skies εμπλουτίστηκε από χαρακτηριστικές μελωδίες των Pink Floyd, Metallica και το intro του Black Sabbath, το As I Am σε μια συγκλονιστική εκτέλεση και τέλος, μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Release Athens 2025, το The Spirit Carries On που αφιέρωσαν στον μεγάλο εκλιπόντα.

Με το τεράστιο singalong που προκάλεσε ένα από τα πλέον ανατριχιαστικά τραγούδια των Dream Theater, έπεσε η αυλαία της φετινής διοργάνωσης. Η αντίστροφη μέτρηση για τα 10 χρόνια του Release Athens Festival, μόλις ξεκίνησε.