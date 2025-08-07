Νέες ταινίες σινεμά: Το δίλημμα είναι Πέδρο Πασκάλ, Κρις Έβανς ή δωρεάν διακοπές;

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

Αν δεν βρίσκεστε κάπου μακρία ή κοντά για διακοπές, σας θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια με μία από τις καινούριες κωμωδίες.



Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει στη μεγάλη οθόνη τη Λίντσεϊ Λόχαν με την Τζέιμι Λι Κέρτις, αλλά και ένα τρίο λαμπερών ηθοποιών: Ντακότα Τζόνσον, Κρις Έβανς, Πέδρο Πασκάλ οι οποίοι αναρωτιούνται αν ταιριάζουν.

Εναλλακτικά μπορείτε να «πάτε»... Δωρεάν Διακοπές (και να δείτε τη γλύκα), όπως ο Κριστιάν Κλαβιέ στη νέα γαλλική κομεντί The Rookie Guide.



Δείτε αναλυτικά τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα θερινά σιμενα, σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου.

Ταιριάζουμε; (Materialists)

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης.

Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.



Με τους Ντακότα Τζόνσον, Κρις Εβανς, Πέδρο Πασκάλ.

{https://youtu.be/F1PC8HGdJFs?si=1jbLkdCtkJcEHtlF}





Ακόμα πιο Απίστευτη Παρασκευή (Freakier Friday)

Η Λίντσεϊ Λόχαν και η Τζέιμι Λι Κέρτις επιστρέφουν στην φρικοσυνέχεια της ταινίας «Απίστευτη Παρασκευή» για ένα μάθημα που θα τις βοηθήσει τους και θα αλλάξει τη ζωή τους. Ξανά.



Έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που η Anna (Λόχαν) και η Tess (Κέρτις) υπέστησαν μία εξωσωματική κρίση ταυτότητας και αντάλλαξαν σώματα για ένα Σαββατοκύριακο. Η Tess είναι πια μία επιτυχημένη ψυχολόγος που ετοιμάζεται για την περιοδεία προώθησης του πρώτου βιβλίου της. Ως σύζυγος του Ryan (Μαρκ Χάρμον), μητέρα της Anna και γιαγιά της Harper, είναι βαθιά αφοσιωμένη στους ρόλους της και πανταχού παρούσα στις ζωές όλων με μία τάση παρεμβατισμού.

Η Anna, εν τω μεταξύ, είναι πνιγμένη και προσπαθεί να ανταποκριθεί στον ρόλο της μάνατζερ της popstar Ella, που περνάει έναν επώδυνο χωρισμό, ο οποίος επηρεάζει τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθησή της. Η Anna, επίσης, μεγαλώνει μόνο της την έφηβη κόρη της Harper, μία 15χρονη φανατική σέρφερ που δυσκολεύεται να δεθεί με τη μητέρα της. Όταν η Anna συναντά τον Eric Davies, έναν επιτυχημένο σεφ, ανάβει ένας έρωτας με την πρώτη ματιά. Αλλά ο Eric έχει μία κόρη, τη Lily, που αντιτίθεται σθεναρά στη σχέση τους. Παρ' όλα αυτά η Anna και ο Eric είναι πεπεισμένοι ότι οι δύο οικογένειες πρέπει να ενωθούν σε μία και αποφασίζουν να παντρευτούν.

Καθώς πλοηγούνται στα ταραχώδη νερά που προκαλεί η ένωση των δύο οικογενειών, η Tess και η Anna βιώνουν, εντελώς αναπάντεχα, μία ακόμα απίστευτη και όμως αληθινή ανταλλαγή σωμάτων. Η Tess ανταλλάζει θέση με τη Lily και η Anna με τη Harper. Τα αποτελέσματα είναι μία σειρά από ξεκαρδιστικές ζαβολιές και ακραίες εφηβικές αλλαγές εμφάνισης.



{https://youtu.be/cKYpQapv7W8?si=X1HbiAG9YOEHKmnr}





Red Sonja

Σκλαβωμένη από έναν τύραννο που θέλει να εξαφανίσει τον λαό της, η Red Sonja, πρέπει να συνεργαστεί με μια ομάδα ετερόκλητων πολεμιστών για να αντιμετωπίσει τον αυτοκράτορα Draygan και την θανάσιμη σύζυγό του, Annisia.

Η θρυλική ηρωίδα επιστρέφει δυναμικά σε μία νέα περιπέτεια γεμάτη δράση, η οποία αναμένεται να ενθουσιάσει τους φαν του είδους.



{https://youtu.be/_kSH7oho86s?si=WrdKIgmSYfYh5u-J}





Μπάμπι: Η Εκδίκηση (Bambi: The Reckoning)

Η τέταρτη ταινία στο Σύμπαν των Διαστρεβλωμένων Παιδικών Αναμνήσεων, μετά τα «Γουίνι το Αρκουδάκι: Αίμα και Μέλι» 1 και 2 και το «Πήτερ Παν: Εφιάλτης στη Χώρα του Ποτέ», ακολουθεί έναν μεταλλαγμένο Μπάμπι σε ένα θανατηφόρο ξέσπασμα εκδίκησης για τον θάνατο της μητέρας του.



{https://youtu.be/Eu0id_rmzjo?si=e7qYD_uxFeFhIiR7}

Επικίνδυνα… Κοντά σου (Close to Me)

Ένας καθηγητής πανεπιστημίου στην εποχή της καραντίνας λόγω covid, παραδίδει μαθήματα με τηλεκπαίδευση. Κλεισμένος στο σπίτι και με τη γιατρό γυναίκα του να λείπει σε εξοντωτικές βάρδιες στο νοσοκομείο, αρχίζει να παρατηρεί από το παράθυρο την νέα γειτόνισσα, μια εντυπωσιακή και σέξι καθηγήτρια χορού.

Δεν αργούν να γοητευτούν ο ένας από τον άλλο και να παρασυρθούν σε έναν παθιασμένο έρωτα. Όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία και οι αναπάντεχες ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη.



{https://youtu.be/U-8FSYRqO9A?si=OeMdS0G-s98M-pTE}





Δωρεάν Διακοπές (The Rookie Guide)

Ο Γιαν δεν μπορεί να κρατήσει ούτε να βρει δουλειά που να του ταιριάζει και ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Όταν ανακαλύπτει ότι ο διάσημος Οδηγός του Ρουτάρ πληρώνει ανθρώπους για να ταξιδεύουν στον κόσμο, βλέπει την τέλεια ευκαιρία για… δωρεάν διακοπές. Με λίγο θράσος και πολλή τύχη, καταφέρνει να προσληφθεί για μια δοκιμαστική αποστολή στο Μαρόκο. Πολύ σύντομα, όμως, συνειδητοποιεί ότι έχει υποτιμήσει εντελώς τη δυσκολία του «καλύτερου επαγγέλματος στον κόσμο».

Η απολαυστική κωμωδία σε σκηνοθεσία Philippe Mechelen, είναι μια περιπέτεια γεμάτη χιούμορ, απρόοπτα και… ανατροπές. Στο ρόλο του εκκεντρικού και αεικίνητου Καρόλ Κοβάλσκι, αρχισυντάκτη του Routard, ο Christian Clavier προσθέτει την κωμική του δεινότητα σε έναν ρόλο-έκπληξη που κλέβει τις εντυπώσεις, ταξιδεύοντας από το Τόκιο ως το Νεπάλ… χωρίς να σταματά να τηλεφωνεί.

{https://youtu.be/NE11W4nlgXM?si=fB4m2HGcRXmzXR4O}





Ο Δελφινομικρούλης 2 (Dolphin Boy 2)

Ο ήρωας του βυθού επιστρέφει σε μία καινούργια θαλάσσια περιπέτεια.



Μετά τις ηρωικές του πράξεις, ο Δελφινομικρούλης έχει γίνει θρύλος ανάμεσα στα θαλάσσια πλάσματα και τους ανθρώπους του νησιού. Όλοι περιμένουν από εκείνον να είναι ο τέλειος ήρωας… όμως, μέσα του νιώθει πιο μόνος από ποτέ. Η ζωή του παίρνει νέα τροπή όταν εμφανίζεται ο ζηλόφθονος Χάτζε Ματζέντ, αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση. Ένα απρόσμενο συμβάν με μια οργισμένη φάλαινα οδηγεί σε μια μεγάλη σύγκρουση και η ανακάλυψη ενός μυστηριώδους σπηλαίου βάζει μπροστά μια νέα συναρπαστική περιπέτεια στον βυθό!



Μέσα από αστείες, μα και συγκινητικές στιγμές, ο Δελφινομικρούλης και οι φίλοι του θα μάθουν ότι το να είσαι ήρωας σημαίνει, πάνω απ’ όλα, να μη ξεχνάς ποιος είσαι.



{https://youtu.be/D8aYb5oQCPg?si=_vwM4j33fhPxZh4i}