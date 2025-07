«Wednesday»: Νέες πληροφορίες για την 3η σεζόν - Πόσα επεισόδια θα έχει

Είναι μια απίστευτα συναρπαστική εποχή για τους θαυμαστές του «Wednesday», καθώς τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν θα κυκλοφορήσουν στο Netflix σε λίγες μέρες, στις 6 Αυγούστου. Μετά, θα χρειαστεί να περιμένουμε μερικές εβδομάδες ακόμα για να μάθουμε τι θα συμβεί στο δεύτερο μισό όταν τα επόμενα τέσσερα επεισόδια θα κάνουν πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου. Αλλά μετά από αυτό, τι;



Γνωρίζουμε ότι η τρίτη σεζόν έχει πάρει το «πράσινο φως» από το Netflix (ενώ στα σκαριά βρίσκεται και ένα spin-off), αλλά πότε μπορούν οι θαυμαστές να υπολογίζουν τον τρίτο κύκλο; Μην ξεχνάμε, ότι έχουν περάσει τρία αργά και βασανιστικά χρόνια από τότε που το πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας εμφανίστηκε στην πλατφόρμα. οπότε θα είναι παρόμοιος ο χρόνος αναμονής; Αυτά και άλλα ερωτηματικά φαίνεται να... ταλανίζουν τους φαν... ή και όχι!



Πρόσφατα, το Collider μίλησε με τους συνδημιουργούς και showrunners της σειράς, Άλφρεντ Κοφ και Μάιλς Μίλαρ, οι οποίοι ήταν και οι δύο πρόθυμοι να δώσουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την τρίτη σεζόν.



Όπως μαθαίνουμε, η δημιουργική ομάδα εργάζεται ήδη σκληρά, με τον Κοφ να λέει: «Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε στο δωμάτιο των σεναριογράφων για την τρίτη σεζόν. Έτσι, έχουμε προχωρήσει λίγο, αλλά τώρα, φυσικά, σταματάμε για να λανσάρουμε τη δεύτερη σεζόν».



Επιβεβαίωσαν επίσης ότι, όπως και ο δεύτερος κύκλος, η τρίτη σεζόν θα απαρτίζεται από οκτώ επεισόδια, αν και δεν είναι ακόμα σαφές πώς θα κυκλοφορήσουν. Ένα άλλο κομμάτι του παζλ που είναι αβέβαιο είναι σε ποιο βαθμό θα εμπλακεί ο Τιμ Μπάρτον στο επερχόμενο κεφάλαιο.



Ο σκηνοθέτης του Beetlejuice σκηνοθέτησε τέσσερα επεισόδια της πρώτης σεζόν και επέστρεψε για τον ίδιο αριθμό στη δεύτερη σεζόν, αλλά όταν πρόκειται για το πώς μπορεί να εμπλακεί στην τρίτη σεζόν, ο Κοφ παραδέχτηκε, «Δεν έχω ιδέα. Δεν μπορώ να σας το πω», ενώ ο Μίλαρ πρόσθεσε: ««Είναι πάντα υπέροχο να έχουμε τον Τιμ εδώ. Και το γεγονός ότι έκανε τέσσερα επεισόδια στην πρώτη σεζόν και τέσσερα αυτή τη σεζόν ήταν καταπληκτικό. Οπότε, εξαρτάται από το πρόγραμμά του. Νομίζω ότι αυτό είναι πάντα το θέμα. Αγαπάει να το κάνει. Έχει τόσο καλή σχέση με το καστ. Έχουμε συνεργαστεί μαζί του για πέντε χρόνια, κάτι που έχει αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της καριέρας μας. Οπότε είναι απλώς υπέροχο. Ελπίζουμε να είναι ελεύθερος να επιστρέψει».





She would never leave you hanging.



Wednesday has been officially renewed for Season 3. Season 2 awakens in two weeks. pic.twitter.com/wsmzWHDnjm