«Wednesday»: Τα σχέδια για 7 σεζόν και το «άκρως απόρρητο» spin-off

Aν είστε φαν του Wednesday, τότε τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για εσάς, καθώς οι δημιουργοί της πιο επιτυχημένης σειράς του Netflix λένει ότι αυτή μπορεί να διαρκέσει για επτά σεζόν, ενώ με μια spin-off σειρά είναι ήδη σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.



Ο συνδημιουργός του Wednesday, Μάιλς Μίλαρ, μίλησε πρόσφατα το μέλλον της σειράς μετά την επερχόμενη δεύτερη σεζόν, αποκαλύπτοντας σχέδια για περισσότερους κύκλους.



Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε ότι -όπως ανακοινώθηκε χθες- το Netflix έδωσε και επίσημα το «πράσινο φως» για μία τρίτη σεζόν.Την ίδια στιγμή, ο Τιμ Μπάρτον και η Τζένα Ορτέγκα που υποδύεται τη Wednesday, επιβεβαίωσαν ότι ένα spin-off βρίσκεται ήδη στα σκαριά, χωρίς ωστόσο, να αποκαλύπτουν τις «άκρως απόρρητες» λεπτομέρειες για αυτό.

