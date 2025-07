Είναι επίσημο: Έρχεται η 3η σεζόν του «Wednesday» - Το Netflix ετοιμάζει και spin-off

To Netflix ανανέωση το «Wednesday» για τρίτη σεζόν! Ωστόσο, τα ευχάριστα νέα για τους φαν της επιτυχημένης σειράς του Netflix δεν σταματούν εδώ, καθώς ο streamer έχει σχέδια και για ένα spin-off της σειράς!

Η ανακοίνωση μιας ακόμη επιστροφής στο Nevermore Academy έρχεται λίγο πριν από το επικείμενο ντεμπούτο της δεύτερης σεζόν στις 6 Αυγούστου.



«Η τηλεόραση ήταν - και πάντα θα είναι - ένα ομαδικό άθλημα», λέει ο συν-δημιουργός και showrunner Alfred Gough. «Ο [συν-δημιουργός και συν-showrunner] Miles [Millar] και εγώ το κάνουμε αυτό αρκετό καιρό για να ξέρουμε ότι σειρές σαν κι αυτή δεν εμφανίζονται κάθε μέρα. Είναι μια τέτοια αλχημεία σεναρίου, σκηνοθεσίας, υποκριτικής, συνεργείου, streamer, στούντιο και θαυμαστών. Παραμένουμε ευγνώμονες και ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι και λέμε αυτές τις ιστορίες με όλους τους συνεργάτες μας».





She would never leave you hanging.



Wednesday has been officially renewed for Season 3. Season 2 awakens in two weeks. pic.twitter.com/wsmzWHDnjm