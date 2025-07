Και άλλη «Νύχτα στο Μουσείο»: Στα σκαριά νέο reboot της ταινίας

«Night at the Museum»: Στα σκαριά το reboot του franchise

H επιτυχημένη σειρά ταινιών «Night at the Museum» (Μια νύχτα στο μουσείο) πρόκειται να αποκτήσει ένα ολοκαίνουργιο reboot από την 20th Century και την εταιρεία παραγωγής 21 Laps του Σον Λέβι.

Η αρχική τριλογία, που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, είχε ως πρωταγωνιστή τον Μπεν Στίλερ στον ρόλο ενός νυχτερινού φύλακα στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εκεί, χάρη σε μια αρχαία αιγυπτιακή κατάρα, τα εκθέματα ζωντάνευαν κάθε βράδυ, δημιουργώντας ξεκαρδιστικές αλλά και συγκινητικές στιγμές.



Στο πλευρό του Μπεν Στίλερ, ήταν ο αξέχαστος και θρυλικός Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο Ράμι Μάλεκ και ο Όουεν Γουίλσον οι οποίοι έδιναν ζωή σε κάποια από τα εκθέματα.

Εμπνευσμένη από το ομώνυμο παιδικό βιβλίο του Μίλαν Τρενκ που κυκλοφόρησε το 1993 η αρχική ταινία έκανε πρεμιέρα το 2006 και κατάφερε να συγκεντρώσει 574 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ακολούθησε το «Night at the Museum: Battle of the Smithsonian» το 2009 και το «Night at the Museum: Secret of the Tomb» το 2014.



Και οι τρεις ταινίες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Σον Λέβι, ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής για την νέα φιλόδοξη παραγωγή είναι προς το παρόν μυστικές με τον Τρίπερ Κλάνσι να έχει αναλάβει το σενάριο και νέους πρωταγωνιστές στο καστ.

Ο Λέβι θα επιστρέψει ως παραγωγός μαζί με τον Νταν Λεβαίν για λογαριασμό της 21 Laps, ενώ η Έμιλι Μόρις θα επιβλέπει το έργο, σύμφωνα με το Deadline.