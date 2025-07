Μπραντ Πιτ - Τομ Κρουζ: Σε ποια γνωστή ταινία θα έπαιζαν μαζί και ο απίθανος λόγος που δεν έγινε

Ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε επίσης την ταινία στην οποία θα ήθελε να συμπρωταγωνιστήσει με τον Τομ Κρουζ.

Πριν το «F1: The Movie» ο Μπραντ Πιτ είχε επρόκειτο αρχικά να πρωταγωνιστήσει σε μια άλλη ταινία αγώνων ταχύτητας, μαζί με τον Τομ Κρουζ!



Όπως έδειξε η κινηματογραφική ιστορία, αυτό τελικά δεν έγινε ποτέ και σε συνέντευξή του την περασμένη Τετάρτη στο The National, ο ηθοποιός αποκάλυψε τον λόγο, λέγοντας ότι θα ήθελε πολύ να ξανασμίξει με τον πάλαι ποτέ συμπρωταγωνιστή του στο «Interview with the Vampire» στο μέλλον.



Συγκεκριμένα, ο Τζόζεφ Κοζίνσκι σχεδίαζε αρχικά να ενώσει ξανά τον Πιτ και τον Κρου μεγάλη οθόνη στη δική του εκδοχή του «Ford v Ferrari». Οι δύο ηθοποιοί επρόκειτο να οδηγήσουν οι ίδιοι τα αγωνιστικά αυτοκίνητα στην ταινία, αλλά το στούντιο δεν ενέκρινε τον προϋπολογισμό που επιθυμούσε ο σκηνοθέτης. Ωστόσο, ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε στο The National ότι υπήρχε ακόμα ένας άλλος λόγος που δεν συμπρωταγωνίστηκαν εκείνοι στην ταινία.



Σύμφωνα με τον Πιτ οι δύο σταρ αποχώρησαν από την ταινία επειδή ο πρωταγωνιστής του Mission: Impossible [Τομ Κρουζ] συνειδητοποίησε ότι ο χαρακτήρας του δεν θα οδηγούσε πολύ!

«Ο Τομ κι εγώ, για ένα διάστημα, ήμασταν στο Ford v Ferrari με τον Τζο [στη σκηνοθεσία]», είπε. «Και οι δύο θέλαμε να οδηγήσουμε, εκείνος ήθελε να παίξει τον Shelby, και εγώ ήθελα να παίξω τον Ken Miles. Και όταν ο Τομ συνειδητοποίησε ότι ο Carroll Shelby δεν θα οδηγούσε πολύ στην ταινία, δεν συνέχισε», πρόσθεσε.



Για να σας φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη, τελικά τους ρόλους του Ken Miles και του Carroll Shelby ανέλεβαν τελικά οι Κρίστιαν Μπέιλ και Ματ Ντέιμον, αντίστοιχα, ενώ τη σκηνοθεσία ο Τζέιμς Μάνγκολντ.



{https://youtu.be/I3h9Z89U9ZA?si=MSPETp1zS3IidLWA}

Ο Πιτ απάντησε επίσης στις φήμες για μια πιθανή συνέχεια της ταινίας F1, παραδεχόμενος ότι «θα ήθελε να οδηγήσει ξανά, εγωιστικά μιλώντας», ωστόσο, ο χαρακτήρας του, Sonny Hayes, εγκαταλείπει τους αγώνες της Formula 1. Σημείωσε πάντως ότι θα ήθελε πολύ να δουλέψει ενδεχομένως σε μια συνέχεια της ταινίας του 1990 Days of Thunder με τον Τομ Κρουζ. Όπως είχε αναφέρει το Hollywood Reporter, ο Κρουζ εξέταζε το ενδεχόμενο να γυρίσει ένα σίκουελ της εν λόγω ταινίας.