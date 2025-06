Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι «μαγειρεύει» την επανένωση του Τομ Κρουζ και του Μπραντ Πιτ

Οι δύο σταρ είχαν συνεργαστεί στην ταινία του 1994, «Συνέντευξη με έναν βρυκόλακα».

O Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης του Top Gun: Maverick και του F1, μόλις έριξε μια ιδέα στο τραπέζι για μια πιθανή νέα συνεργασία του Τομ Κρουζ και του Μπραντ Πιτ, για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια, αφότου πρωταγωνίστησαν μαζί στην ταινία Interview With The Vampire.



Πριν μερικές ημέρες, ο Μπραντ Πιτ δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός στο να συνεργαστεί ξανά με τον Κρουζ, αρκεί να παρέμεναν στη Γη. «Δεν πρόκειται να κρεμαστώ από αεροπλάνα και τέτοια πράγματα», αστειεύτηκε ο Πιτ στην πρεμιέρα του F1: The Movie στις 9 Ιουνίου. «Οπότε όταν κάνει πάλι κάτι που είναι στο έδαφος, [τότε ναι]».



Ο Κοσίνσκι, ο οποίος σκηνοθέτησε το F1, δήλωσε στο GQ ότι τόσο ο Κρουζ όσο και ο Πιτ ανήκουν σε μια λίστα τριών ή τεσσάρων ονομάτων που είναι αρκετά μεγάλα για να έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε ταινίες τέτοιας κλίμακας, πριν τον ρωτήσουν αν έχει ιδέες για το πώς θα τους βάλει και τους δύο σε μια ταινία.



«Ανακαλύπτουμε ότι ο Κόουλ Τρικλ, ο οποίος ήταν ο χαρακτήρας του [Κρουζ] στο Days of Thunder και ο [πρωταγωνιστής του F1] Σόνι Χέιζ [του Πιτ] έχουν παρελθόν. Ήταν αντίπαλοι κάποια στιγμή, ίσως διασταυρώθηκαν οι δρόμοι τους ... και ποιος δεν θα πλήρωνε για να δει αυτούς τους δύο κοντράρονται στην πίστα;», απάντησε ο σκηνοθέτης.



Επίσης, στη συνέντευξη, ο Κοσίνσκι αναφέρθηκε στη σημασία του να οδηγούν ο Μπραντ Πιτ και ο συμπρωταγωνιστής του πραγματικά μονοθέσια της F1 μπροστά σε πραγματικούς οπαδούς και σε πραγματικές πίστες της Formula 1. «Πιστεύω ότι το κοινό το νιώθει αυτό μέσα του όταν παρακολουθεί κάτι και αυτό έχει αποτυπωθεί στην πραγματικότητα. Το θέαμα ενός αγώνα Formula 1 δεν είναι κάτι που νομίζω ότι μπορείς να σκηνοθετήσεις με όλα τα χρήματα του κόσμου. Το να βλέπεις τους πραγματικούς οδηγούς και τα πραγματικά αυτοκίνητα στο παρασκήνιο είναι επίσης κάτι που δεν μπορείς να αναπαραστήσεις».



Το F1: The Movie κυκλοφορεί ήδη στους ελληνικούς κινηματογράφους.