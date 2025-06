Ιούλιος στο Netflix: Σαρλίζ Θερόν vs Ούμα Θέρμαν, η επιστροφή του Άνταμ Σάντλερ και το φινάλε του «The Sandman»

Όλες οι νέες ταινίες και σειρές που βλέπουμε στο Netflix τον Ιούλιο.

Το sequel του The Old Guard επιστρέφει επιτέλους στο Netflix μετά από μεγάλη αναμονή και φέρνει τη Σαρλίζ Θερόν αντιμέτωπη με την Ούμα Θέρμαν σε μια αναμέτρηση που έχει άρωμα Kill Bill.



Παράλληλα, η δεύτερη και τελευταία σεζόν του The Sandman κυκλοφορεί μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, χωρισμένη σε δύο κεφάλαια (όπως κάνει συνήθως το Netflix με τις σειρές που μας αποχαιρετούν), ενώ ο Αδάμαστος (UNTAMED) με τον Έρικ Μπάνα και τα Γράμματα από το Παρελθόν θα είναι τα binge watching μας μετά την παραλία ή τα ζεστά βράδια στο σπίτι.



Από τη λίστα των διαχρονικά αγαπημένων ταινιών -που καταφτάνουν τον Ιούλιο στην πλατφόρμα- δεν χάνουμε τα Σαγόνια του Καρχαρία, που πρόσφατα συμπλήρωσαν τη χρυσή επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία τους.

Σειρές του Netflix

The Sandman: Season 2 Part 1

Κυκλοφορεί 3 Ιουλίου



Η επανένωση των Αέναων ωθεί τον Άρχοντα Μορφέα σε μια επικίνδυνη πορεία, όπου μια μοιραία επιλογή τον καθιστά στόχο μιας ανελέητης αναζήτησης εκδίκησης.



{https://youtu.be/Er18gmgqy2k?si=hbkJm6xwGxlNCRPV}



Kυνηγοί Αλλοδαπών (The Gringo Hunters)

Κυκλοφορεί 9 Ιουλίου



Μια επίλεκτη μονάδα της μεξικανικής αστυνομίας κυνηγά Αμερικανούς φυγάδες που προσπαθούν να διαφύγουν, σε αυτήν τη συναρπαστική σειρά βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.

Building The Band

Κυκλοφορεί 9 Ιουλίου



Σ' αυτήν την πρωτότυπη σειρά ριάλιτι, ταλαντούχοι τραγουδιστές αψηφούν την εμφάνιση και προσπαθούν να δημιουργήσουν την επόμενη μεγάλη μπάντα χωρίς να έχουν ιδωθεί.



Too Much

Κυκλοφορεί 9 Ιουλίου



Μια πληγωμένη Νεοϋορκέζα μετακομίζει στο Λονδίνο ελπίζοντας να ζήσει ένα ρομάντζο και ερωτεύεται έναν indie μουσικό που δεν θυμίζει καθόλου τον κλασικό ρομαντικό ήρωα.



{https://youtu.be/HcrbR6EXynM?si=uh5pjxsYRYecI9Ax}



Αδάμαστος (UNTAMED)

Κυκλοφορεί 17 Ιουλίου



Στο αχανές Εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι, ο θάνατος μιας γυναίκας προσελκύει έναν ομοσπονδιακό πράκτορα σε ένα άναρχο έδαφος – όπου η φύση δεν υπακούει σε κανέναν κανόνα.



{https://youtu.be/lzrAMo7UEls?si=tnyh1ArvCIBcLcXd}



Γράμματα από το Παρελθόν (Letters From The Past)

Κυκλοφορεί 23 Ιουλίου



Μια νεαρή γυναίκα ανακαλύπτει ένα ξεχασμένο μυστικό για το παρελθόν της και προσπαθεί να εντοπίσει τους συντάκτες μιας συλλογής γραμμάτων για να αποκαλύψει την αλήθεια.







The Sandman: Season 2 Part 2

Κυκλοφορεί 24 Ιουλίου



Η επανένωση των Αέναων ωθεί τον Άρχοντα Μορφέα σε μια επικίνδυνη πορεία, όπου μια μοιραία επιλογή τον καθιστά στόχο μιας ανελέητης αναζήτησης εκδίκησης.



WWE: Unreal

Κυκλοφορεί 29 Ιουλίου



Λιάν (Leanne)

Κυκλοφορεί 31 Ιουλίου



Όταν ο άντρας της την αφήνει για μια άλλη γυναίκα, μια μητέρα από τον Αμερικανικό Νότο ξεκινά μια νέα ζωή με τη στήριξη της αγαπημένης, αλλά χωρίς φίλτρα οικογένειάς της.



{https://youtu.be/nxSpZ9khchU?si=J51htkeGSwxLmSd-}

Ταινίες του Netflix

Η Παλιά Φρουρά 2 (The Old Guard 2)

Κυκλοφορεί 2 Ιουλίου



Η Άντι και η ομάδα αθάνατων πολεμιστών της πολεμούν κατά ενός ισχυρού νέου εχθρού που απειλεί την αποστολή τους να προστατεύσουν την ανθρωπότητα.



{https://youtu.be/lyivgZ074PY?si=FfGrIxDHRm86LxR7}



Ζιάμ (Ziam)

Κυκλοφορεί 9 Ιουλίου



Σε έναν αγώνα επιβίωσης ενάντια σε έναν τρομακτικό στρατό ζόμπι, ένας πρώην πυγμάχος Μουάι Τάι επιστρατεύει ταλέντο, ταχύτητα και σθένος για να σώσει τη σύντροφό του.



{https://youtu.be/ATjGbAL8hWg?si=LZOVnZdeTMBKjjR5}



Τοίχος (Brick)

Κυκλοφορεί 10 Ιουλίου



Τη νύχτα, ένας μυστηριώδης τοίχος περικλείει την πολυκατοικία του Τιμ και της Ολίβια που πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους γείτονές τους για να βγουν ζωντανοί.



{https://youtu.be/fmi4Qc-cvis?si=exywZuG86bh5Be6U}



Σχεδόν Οικογένεια (Almost Family)

Κυκλοφορεί 18 Ιουλίου



Ένας Βραζιλιάνος μπαμπάς συναγωνίζεται τα πεθερικά της κόρης του από την Αργεντινή, κάνοντας ένα ταξίδι στο Μπαριλότσε που εξελίσσεται σε κωμωδία τοπικής υπερηφάνειας.



{https://youtu.be/84tcb4DWxdY?si=HqytzbAulnIRCbBU}



Μια Φυσιολογική Γυναίκα (A Normal Woman)

Κυκλοφορεί 24 Ιουλίου



Όταν μια απροσδιόριστη ασθένεια αρχίζει να ανατρέπει τη ζωή της, μια κοσμική πρέπει να αποκαλύψει το μυστήριο, προτού κλονιστεί τελείως όλη η αίσθηση του εαυτού της.



Ο Εξωφρενικός Κύριος Γκίλμορ 2 (Happy Gilmore 2)

Κυκλοφορεί 24 Ιουλίου



Ο Εξωφρενικός Κύριος Γκίλμορ επιστρέφει!



{https://youtu.be/YKzRPFvky9Y?si=dy26Xnu8scR4Saz6}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Επίθεση στο Λονδίνο: Κυνηγώντας τους Βομβιστές της 7/7 (Attack on London: Hunting The 7/7 Bombers)

Κυκλοφορεί 1 Ιουλίου



Η ιστορία των βομβιστικών επιθέσεων της 7ης Ιουλίου στο συγκοινωνιακό δίκτυο του Λονδίνου το 2005 περιγράφεται από μαρτυρίες εκ των έσω κι ακυκλοφόρητο υλικό.



{https://youtu.be/3VdjEZPILLo?si=eVMrXrVHUaUvEz89}



Γύρος της Γαλλίας: Στην Καρδιά του Πελοτόν: Σεζόν 3 (Tour de France: Unchained: Season 3)

Κυκλοφορεί 2 Ιουλίου



Στον συναρπαστικό Γύρο της Γαλλίας του 2024, οι μεγαλύτερες ομάδες κυριαρχούν, οι μικρότερες προσπαθούν να επιβιώσουν, ενώ τραυματισμοί ρίχνουν σε κάποιες μια βαριά σκιά.



Αντίστροφη Μέτρηση: Τέιλορ Εναντίον Σεράνο (Countdown: Taylor vs. Serrano)

Κυκλοφορεί 3 Ιουλίου



Η Κέιτι Τέιλορ κι η Αμάντα Σεράνο ετοιμάζονται για την τρίτη αναμέτρησή τους σε μια τριλογία εντυπωσιακών –και αμφιλεγόμενων– αγώνων μποξ.



Κρίσιμα Περιστατικά: Μεταξύ Ζωής και Θανάτου (Critical: Between Life and Death)

Κυκλοφορεί 23 Ιουλίου



Από επείγοντα περιστατικά μέχρι την αίθουσα του χειρουργείου, αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ ακολουθεί τα κέντρα τραύματος του Λονδίνου καθώς περιθάλπουν βαριά τραυματίες.



{https://youtu.be/HwNwnqFXg3k?si=-wEJsK4LXnoyjTT6}



Συζήτηση με έναν Δολοφόνο: Ο Γιος του Σαμ (Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes)

Κυκλοφορεί 30 Ιουλίου

Netflix Event

WWE Evolution: 2025

Κυκλοφορεί 14 Ιουλίου



Γυναίκες Superstars και θρύλοι του αγωνίσματος γράφουν ιστορία στο πρώτο Premium Live Event του WWE αποκλειστικά με γυναίκες.

Netflix K&F

7 Αρκούδες (7 Bears)

Κυκλοφορεί 10 Ιουλίου



Ξεχάστε τους Επτά Νάνους — έρχονται οι 7 Αρκούδες! Αυτή η αξιαγάπητη χνουδωτή παρέα ανατρέπει τα κλασικά παραμύθια που νομίζατε ότι ξέρατε.

Netflix Sport Series

Quarterback: Σεζόν 2 (Quarterback: Season 2)

Κυκλοφορεί 8 Ιουλίου



Από μεγάλες νίκες μέχρι ολέθριες απώλειες, αυτή η σειρά ακολουθεί τους Τζο Μπάροου, Κερκ Κάζινς και Τζάρεντ Γκοφ εντός κι εκτός γηπέδων στη σεζόν 2023-24 του NFL.





Μην χάσετε επίσης

01/07/2025

Ένταση Heat

Στημένη Δουλειά: Το Χρονικό της Κρίσης Inside Job

Οι Άθλιοι Les Misérables

Εθνική Ασφάλεια National Security

Διχασμένος Split

Thanksgiving Thanksgiving

Πορεία προς το Όνειρο The Hill

02/07/2025

Τα Σαγόνια του Καρχαρία Jaws



{https://youtu.be/U1fu_sA7XhE?si=7hc3VCVyY5962sZG}

03/07/2025

Η Μούμια The Mummy

04/07/2025

Ένας Υπέροχος Άνθρωπος A Beautiful Mind

Ε.Τ. ο Εξωγήινος E.T. the Extra-Terrestrial

05/07/2025

Forrest Gump Φόρεστ Γκαμπ

Late Night Late Night

08/07/2025

Αυτό που Θέλουν οι Άντρες What Men Want

09/07/2025

Ουρανοξύστης Skyscraper

14/07/2025

Το Υποβρύχιο Das Boot: Director's Cut

15/07/2025

Η Γαλλιδούλα French Girl

16/07/2025

Τα Κακά Παιδιά Bad Boys

Darkest Hour Η Πιο Σκοτεινή Ώρα

18/07/2025

Αλύγιστος Unbroken

22/07/2025

Harriet Harriet

Τα Κακά Κορίτσια Mean Girls

Δίδυμοι Πύργοι World Trade Center

23/07/2025

Αντίδοτο στην Ευεξία A Cure for Wellness

25/07/2025

Yesterday

27/07/2025

Φλίπερ, το Δελφίνι Flipper

29/07/2025

Ντούλιτλ Dolittle