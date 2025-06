Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι με εκδηλώσεις στις καταπράσινες «οάσεις» της Αθήνας

Επιλέγουμε πέντε δωρεάν εκδηλώσεις για όλα τα γούστα και τις ηλικίες.

Aυτό το Σαββατοκύριακο επιλέγουμε μερικές από τις καταπράσινες οάσεις της Αθήνας. Έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να ανακαλύψουμε -εντελώς δωρεάν- τα αλλόκοτα Plásmata της Στέγης που απλώνονται στο καταπράσινο Πεδίον του Άρεως, να δούμε ταινίες πάνω στο γρασίδι του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και να βρεθούμε στο δροσερό Κήπο του Μεγάρου. Εναλλακτικά, μπορούμε να πάμε μέχρι το καταπράσινο Ανοιχό Θέατρο Χαϊδαρίου για να ζήσουμε την εμπειρία του 4ου Athens Irish Festival.

Park your Cinema Kids, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Οι αγαπημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park your Cinema και Park your Cinema Kids, φέτος επιστρέφουν στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος για δέκατη συνεχή χρονιά, με ελεύθερη είσοδο! Το Σάββατο 14 Ιουνίου -στις 9 το βράδυ- οι μικροί θεατές θα βρεθούν στο Ξέφωτο για να απολαύσουν, ξαπλωμένοι στο γρασίδι και κάτω από τον έναστρο ουρανό, την ταινία Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου / Minions: The Rise of Gru (2022). Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.



Plásmata 3, Πεδίον του Άρεως

Τα Plásmata 3, με έργα υβριδικά – ψηφιακά και αναλογικά – παραμένουν απλωμένα στο Πεδίον του Άρεως και μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε ξανά και ξανά, έως τις 15 Ιουνίου.



Η τρίτη – και τελευταία – εβδομάδα της γιορτής Plásmata 3 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση φέρνουν στο Πεδίον του Άρεως και μια σειρά δράσεων: την υπνωτιστική περφόρμανς Approach 17. Opening του κορυφαίου Γάλλου χορογράφου Yoann Bourgeois, μουσική, DJ sets και ζωντανές εκπομπές από το STEGI.RADIO, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Στέγης, ανοιχτές συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές ταινιών μεγάλου και μικρού μήκους, γεύσεις και ποτά από pop-up food spots και bars, περιηγήσεις ανάμεσα σε τοτέμ και αρχαίες πουφοκολόνες.



Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου





Live στην Πλατεία, Πειραιώς 260

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών -και αμέσως μετά το τέλος των παραστάσεων- απολαμβάνουμε live μουσικής με ελεύθερη είσοδο στην Πειραιώς 260. Από τις 12 – 16 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνει το Yiannis Oikonomidis Group με κλασικές μελωδίες της αφροκουβανέζικης και βραζιλιάνικης τζαζ που άφησαν ιστορία στην παγκόσμια μουσική παράδοση, αλλά και συνθέσεις του τρομπετίστα και leader του σχήματος Γιάννη Οικονομίδη.

Δωρεάν προβολές όπερας στον Κήπο του Μεγάρου

Το φετινό πρόγραμμα του Κήπου του Μεγάρου Μουσικής, εκτός από συναυλίες περιλαμβάνει επίσης προβολές συναυλιών με μεγάλες ορχήστρες, μεγάλους μαέστρους και ερμηνευτές. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου από το site του Μεγάρου, και στην είσοδο την ημέρα της προβολής.



Την Κυριακή 15 Ιουνίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει πάνω στο γρασίδι -και εντελώς δωρεάν- την Προβολή Όπερας Amilcare Ponchielli – La Gioconda, σε μαγνητοσκόπηση από το Teatro di San Carlo. Η προβολή θα ξεκινήσει στις 20.30.





4ο Athens Irish Festival, Χαϊδάρι

Το 4ο Athens Irish Festival θα πραγματοποιηθεί 13-15 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Χαϊδαρίου (Πλουτάρχου 34-38) με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια γιορτή μουσικής, χορού, τέχνης και πολιτισμού από τον πολιτιστικό σύλλογο Inis.



Στο φεστιβάλ συμμετέχουν 16 καλλιτέχνες από το εξωτερικό και 3 τοπικά σχήματα, ενώ θα περιλαμβάνει: παγωμένη Guinness από το βαρέλι, ιρλανδικό ουίσκι και θεματικά κοκτέιλ, γωνιά φιλαναγνωσίας και παραμυθιών με παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, σεμινάριο χορού, ομιλίες, θεματικό TTRPG και άλλες δραστηριότητες, 30 πάγκους καλλιτεχνών και χειροτεχνών με έμπνευση από Ιρλανδία, φεστιβαλικό φαγητό, selfie booth και διαδραστικά σημεία με ψηφιακούς συνδέσμους και πολλές ακόμα εκπλήξεις.